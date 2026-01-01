Zelensky despidió el año y destacó el avance de las negociaciones sobre el acuerdo de paz: “Está listo en un 90%”

Volodimir Zelensky se refirió al posible cierre del accuerdo de paz con Rusia, impulsado por Estados Unidos (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este miércoles que el país se encuentra “a un 10%” de alcanzar un “acuerdo de paz” con Rusia, aunque advirtió que las cuestiones más importantes aún están pendientes de resolución.

El mandatario ucraniano se mostró en contra de cualquier pacto que implique concesiones de territorio a Moscú.

En su mensaje de Nochevieja, Zelensky recalcó que Ucrania busca poner fin a la guerra, pero no “a cualquier precio”. Además, subrayó que todo acuerdo de paz debe contemplar garantías de seguridad sólidas para evitar futuras agresiones por parte del Kremlin contra Kiev y otras ciudades ucranianas.

“El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números”, remarcó el presidente que durante el domingo pasado conversó con su par estadounidense sobre el pacto para la paz en Ucrania

El avance sobre el plan fue informado por el mandatario a través de un video difundido en Telegram. “Ese es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa”, añadió.

Estados Unidos impulsó una mediación sobre un acuerdo que incorpore aportes tanto de Kiev como de Moscú, pero la cuestión territorial sigue siendo el principal obstáculo para sellar la paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se dan la mano durante una rueda de prensa tras su almuerzo de trabajo en el club Mar-a-Lago de Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, exigió el control total de la región oriental de Donbás como condición, pero Zelensky advirtió que no cree que Rusia se detenga allí si Ucrania cede.

“‘Retírense del Donbás y todo habrá terminado’. Así es como suena el engaño cuando se traduce del ruso al ucraniano, al inglés, al alemán, al francés y, de hecho, a cualquier idioma del mundo”, afirmó Zelenski.

El mandatario ucraniano despidió este miércoles el año con un mensaje en el que reafirmó el compromiso de su país con la paz, pese a que la guerra de agresión rusa contra Ucrania va camino de cumplir cuatro años el próximo mes de febrero.

“Creemos en la paz, luchamos por ella, y trabajamos para llegar a ella”, sostuvo en el mismo mensaje difundido este 31 de diciembre, que acompañó con una foto suya junto a su mujer, Olena Zelenska.

”¡Feliz año nuevo, queridos ucranianos!“, exclamó Zelensky y destacó la labor de los defensores de Ucrania frente a la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022. “Pasa otro año, marcado por la dedicación y la resiliencia, los principios y el trabajo diario de los ucranianos”, agregó Zelensky al despedir 2025.

Su mensaje se publicó en una última jornada de 2025 en la que sólo en la ciudad portuaria de Odesa seis personas resultaron heridas en un ataque aéreo de Rusia. En su parte de este miércoles, la Fuerza Aérea ucraniana indicó que había destruido 101 drones rusos en el ataque ruso de la noche del martes a este miércoles aunque se registraron 20 impactos en once puntos de Ucrania.

Vladimir Putin exigió el control total de la región oriental de Donbás como una de las condiciones para aceptar el plan de paz (REUTERS)

Zelensky acusó a Rusia de inventar un ataque contra una residencia de Putin

En cuanto a las declaraciones cruzadas relacionadas al conflicto bélico, el presidente de Ucrania rechazó el lunes pasado las acusaciones de Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano a una residencia presidencial en la región de Nóvgorod, calificando la versión como una “invención” orientada a obstaculizar los avances diplomáticos hacia un acuerdo de paz.

A través de un mensaje en X, Zelensky señaló que Moscú “utiliza declaraciones peligrosas para socavar todos los logros” obtenidos en los recientes contactos diplomáticos, en especial los impulsados junto al equipo del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario ucraniano advirtió que la versión rusa busca crear un pretexto para intensificar las operaciones militares y “justificar ataques adicionales contra Ucrania, incluido Kiev”.

Zelensky enfatizó que Ucrania evita cualquier acción que ponga en riesgo las negociaciones en curso y responsabilizó a Rusia de actuar en sentido opuesto. “Ucrania no da pasos que puedan socavar la diplomacia. Al contrario, siempre los da Rusia”, afirmó, e instó a la comunidad internacional a no guardar silencio ante lo que describió como una maniobra de desinformación.

