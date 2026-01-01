Mundo

El dictador Kim Jong-un destacó la “alianza invencible” entre el régimen norcoreano y Rusia en medio de la guerra con Ucrania

Las declaraciones del líder de Corea del Norte se centraron en elogiar a los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados fuera de la península coreana, en referencia a los militares que apoyan a las tropas rusas en el frente bélico

El líder norcoreano Kim Jong-un asistió a un evento para celebrar el Año Nuevo en Pyongyang (REUTERS)

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, envió un mensaje de Año Nuevo en el que destacó el trabajo de las tropas del país desplegadas “en tierra extranjera”, en alusión a los más de 10.000 soldados norcoreanos enviados para combatir junto a Rusia en la guerra contra Ucrania, según estimaciones de fuentes surcoreanas y occidentales.

“Mientras todo el país se envuelve en un ambiente festivo para dar la bienvenida al nuevo año, echo aún más de menos a quienes, en estos momentos, luchan valientemente en los campos de batalla de tierras extranjeras, fieles a las órdenes de su patria”, expresó el dictador, según la agencia oficial KCNA.

Sin mencionar directamente a Ucrania, Jong-un anticipó “notables hazañas” de los soldados norcoreanos en el extranjero durante el año que comienza. El líder de Corea del Norte participó en una ceremonia masiva en el estadio Primero de Mayo de Pyongyang, donde resaltó el fortalecimiento de la “amistad y la alianza invencible” entre su país y Rusia, en referencia al Acuerdo de Asociación Estratégica integral firmado con el presidente ruso, Vladimir Putin, en junio de 2024, que contempla un compromiso de defensa mutua.

El despliegue incluye no solo personal de combate, sino también zapadores y técnicos militares, según reportes de inteligencia surcoreana y medios internacionales.

La principal autoridad del régimen también arengó al patriotismo de la ciudadanía de cara al 9º Congreso del Partido, previsto para enero o febrero, donde se definirá la estrategia nacional para los próximos cinco años.

Kim Jong-un rindió homenaje a los soldados del régimen norcoreano muertos en combate en la invasión rusa en Ucrania, el 8 de agosto pasado (AFP)

La atención se centra ahora en si Pionyang oficializará una postura de considerar a Corea del Sur como “Estado hostil”, conforme a las declaraciones de Kim a finales de 2023. Mientras tanto, el régimen mantiene su rechazo al diálogo con Seúl, pese al tono conciliador del nuevo gobierno de Lee Jae-myung, e ignoró la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para una cumbre bilateral a finales de octubre pasado.

Expertos señalan que el fortalecimiento de la relación entre Corea del Norte y Rusia representó un salvavidas económico para el régimen de Kim Jong-un y le ha permitido rechazar iniciativas de diálogo con Estados Unidos y Corea del Sur.

El líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron con su par ruso Vladimir Putin en Beijing, China (REUTERS, archivo)

Los despliegues en Rusia, así como las operaciones militares en el extranjero o la cooperación en general, ya no son excepcionales, sino que se han convertido en parte de la política de defensa oficial”, explicó a la AFP Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam.

Según Eul-chul, la cobertura de los medios estatales norcoreanos permite a Kim presentar los beneficios económicos y militares de estos despliegues como logros nacionalistas ante la opinión pública interna.

No obstante, fuentes sobre el terreno describen una realidad adversa para las tropas norcoreanas involucradas en el conflicto de Ucrania. De acuerdo con la inteligencia surcoreana y testimonios de dos soldados norcoreanos capturados por las fuerzas ucranianas, los efectivos de Pyongyang reciben la orden de suicidarse antes que rendirse.

Estos dos militares, detenidos por Kiev desde enero de 2025 tras resultar heridos en combate, han manifestado su intención de desertar y buscar refugio en Corea del Sur.

Kim Jong-un rindió homenaje a los soldados del régimen norcoreano muertos en combate dentro del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia (AFP)

Cabe mencionar que en agosto pasado, la televisión estatal de Corea del Norte sorprendió al emitir un documental que abordaba la participación de militares norcoreanos en la invasión rusa a Ucrania, mostrando incluso bajas en combate.

En esta ocasión, el régimen no ocultó la muerte de jóvenes soldados en el frente: la producción relató la historia de dos reclutas, Yun Jong-hyuk (20) y Woo Wi-hyuk (19), quienes, al verse rodeados, habrían optado por detonar una granada y suicidarse antes de ser capturados. La narración presentaba sus muertes como “sacrificios heroicos”, en una puesta en escena cargada de connotaciones épicas, según reportó la agencia surcoreana Yonhap.

Expertos citados por DW señalan que los medios norcoreanos operan bajo control estatal absoluto, sin margen para que la población acceda a versiones alternativas o contraste la información oficial. “Es lo que hace Corea del Norte: adoctrinamiento ideológico para educar tanto a los soldados actuales como a la próxima generación”, explicó Min Seong-jae, profesor de comunicación en la Universidad Pace de Nueva York.

(Con información de EFE y AFP)

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Taiwán alertó sobre los ejercicios militares del régimen chino y afirmó que defenderá "firmemente" la soberanía de la isla

