Las acciones ganadoras y perdedoras en Wall Street en 2025

El índice S&P 500 completó su tercer año consecutivo de subidas, impulsado por el auge de la inteligencia artificial y el protagonismo de empresas tecnológicas y de semiconductores en el mercado bursátil estadounidense

Los logotipos de Nvidia y
Los logotipos de Nvidia y OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic

El índice S&P 500 cerrará 2025 con un avance superior al 17%, consolidando un ciclo alcista de tres años impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. Este año, la tendencia ligada al sector se amplió. Las acciones de empresas de semiconductores volvieron a liderar el índice, acompañadas por compañías vinculadas a la construcción de centros de datos, fundamentales para el desarrollo tecnológico. Entre los diez valores con mejor desempeño en 2025, tres corresponden a firmas de almacenamiento de datos, beneficiadas por el compromiso de los principales proveedores de servicios en la nube, conocidos como hyperscalers, que han anunciado inversiones por más de 440.000 millones de dólares en los próximos doce meses para fortalecer sus capacidades en inteligencia artificial.

El liderazgo tecnológico experimentó un giro, según el balance anual: las compañías asociadas a la gestión y construcción de infraestructura de datos protagonizaron el crecimiento. Gigantes como Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. figuran entre los principales impulsores de estas inversiones. Empresas como Sandisk Corp., Western Digital Corp. y Seagate Technology Holdings Plc se ubicaron entre las cuatro acciones más rentables del S&P 500.

La composición del índice también registró novedades relevantes. En 2025, se sumaron firmas como Robinhood Markets Inc., Sandisk, AppLovin Corp. y Carvana Co., todas con revalorizaciones de tres dígitos, situándose entre los veinte mejores rendimientos del año. No todas las incorporaciones resultaron exitosas: Trade Desk Inc. fue la de peor desempeño, con una caída cercana al 70%, mientras que Block Inc. retrocedió más del 20% y Coinbase Global Inc. perdió más del 6%.

El entusiasmo por la inteligencia artificial también favoreció a Palantir Technologies Inc., que registró un alza porcentual de tres dígitos por tercer año consecutivo, impulsada por el interés de inversores minoristas y la gestión de su consejero delegado, Alex Karp. Actualmente, la acción cotiza a más de 180 veces sus beneficios futuros, ubicándose como la tercera más cara del índice, solo detrás de Tesla Inc. y Warner Bros. Discovery Inc.

La escalada de Warner Bros. Discovery Inc. rozó el 175% a raíz de especulaciones sobre una potencial venta. En octubre, la compañía inició un proceso formal de venta, con Paramount Skydance Corp. y Netflix Inc. como principales interesados. El consejo de administración de Warner Bros. manifestó su preferencia por la oferta de Netflix, mientras que Larry Ellison, presidente de Oracle Corp. y padre del consejero delegado de Paramount, respalda personalmente la propuesta rival.

El logo de Microsoft en
El logo de Microsoft en las oficinas de Microsoft en Issy-les-Moulineaux, cerca de París, Francia. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En contraste, la incertidumbre económica y la política comercial de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, caracterizada por la imposición de aranceles, afectó negativamente a compañías de consumo y al sector sanitario. Acciones de firmas como Clorox Co., Lamb Weston Holdings Inc., Campbell’s Co. y Constellation Brands Inc. se posicionaron entre las veinte con peores resultados del año. Chipotle Mexican Grill Inc. sufrió una caída cercana al 40% tras dos años de avances consecutivos.

El entorno adverso también perjudicó a empresas minoristas. Deckers Outdoor Corp., propietaria de las marcas Hoka y Ugg, perdió casi la mitad de su valor, interrumpiendo una racha alcista de nueve años debido a previsiones de resultados débiles y recortes en las recomendaciones de analistas. Lululemon Athletica Inc. encadenó su segundo descenso anual de doble dígito, con una caída próxima al 45%, en medio de un proceso de reestructuración tras la salida de su consejero delegado y la entrada del fondo activista Elliott Investment Management, que adquirió una participación superior a 1.000 millones de dólares.

El sector de seguros de salud tampoco logró recuperarse a pesar de las expectativas de un cambio regulatorio. Molina Healthcare Inc. retrocedió más del 40% por segundo año consecutivo. UnitedHealth Group Inc. y Centene Corp. perdieron más del 30%, situándose entre los veinticinco peores valores del S&P 500. Algunos inversores, como el gestor Michael Burry, consideran que las valoraciones actuales podrían anticipar una recuperación y ven potencial en adquisiciones para 2026 si los precios se mantienen bajos.

(Con información de Bloomberg)

Últimas Noticias

El petróleo cerró el año con su mayor baja desde 2020

El mercado global del crudo enfrenta su mayor descenso anual en cinco años debido al exceso de oferta, tensiones geopolíticas y nuevas restricciones comerciales que presionan tanto al Brent como al West Texas Intermediate

El petróleo cerró el año

Crisis en Irán: en medio de las multitudinarias protestas y la espiral inflacionaria, el régimen designó un nuevo jefe del Banco Central

Tras la renuncia de Mohammad Reza Farzin, el gabinete del presidente Masoud Pezeshkian nombró a Abdolnasser Hemmati

Crisis en Irán: en medio

El Gobierno de Taiwán mantiene la alerta máxima tras las masivas maniobras militares de China

Las autoridades taiwanesas mantienen operativos los centros de emergencia mientras monitorean la presencia de barcos y aviones chinos alrededor de la isla, luego de ejercicios militares que incluyeron el lanzamiento de cohetes y el despliegue de buques de guerra

El Gobierno de Taiwán mantiene

Innovación y cooperación: el plan de Ucrania para resistir el avance ruso en 2026

Pese a los avances de Moscú, Kiev ha logrado adaptarse y evitar la pérdida de regiones estratégicas

Innovación y cooperación: el plan

El euro cerró 2025 con una revalorización del 14% frente al dólar

La moneda europea alcanzó este miércoles los 1,1732 dólares, impulsada por la debilidad del dólar y el acercamiento comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que plantea desafíos para las exportaciones de la zona euro

El euro cerró 2025 con
