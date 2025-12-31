Mundo

En su última audiencia general del año, el papa León XIV dijo que 2025 estuvo marcado por la guerra y la muerte del “añorado” Francisco

Miles de peregrinos de todo el mundo se reunieron para compartir una jornada de reflexión marcada por la memoria, la bendición a la juventud y el inicio de un nuevo ciclo espiritual

Guardar
El papa León XIV saluda
El papa León XIV saluda a los fieles en la plaza de San Pedro este miércoles (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV clausuró la última audiencia general del año en la plaza de San Pedro con un mensaje marcado por el dolor de la guerra y el recuerdo del “añoradoFrancisco.

Ante miles de fieles, el pontífice realizó un balance de 2025, subrayando tanto los motivos de celebración como las pérdidas profundas, e invitó a la reflexión en vísperas de la clausura del Año Santo.

Durante su catequesis, León XIV destacó el carácter dual del año que termina: “El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo”.

El Papa bendice a una
El Papa bendice a una pequeña durante la última audiencia general del año (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV se
El papa León XIV se encuentra frente a las reliquias de Santa Teresa de Lisieux, mientras celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano (REUTERS/Remo Casilli)

A la vez, recordó los momentos dolorosos, especialmente el fallecimiento de Francisco en abril y los escenarios de guerra que han continuado devastando el planeta. Situó estas experiencias como puntos clave en su primer año al frente de la Santa Sede.

El Papa resaltó el valor espiritual y comunitario que ha supuesto el Jubileo 2025, iniciado por su predecesor y que culminará el 6 de enero. Millones de peregrinos de todos los continentes han acudido a Roma para cruzar la Puerta Santa y buscar perdón.

El Papa lee el discurso
El Papa lee el discurso que preparó para la última audiencia general del año (REUTERS/Remo Casilli)

Y destacó este esfuerzo colectivo: “Muchos peregrinos han venido desde todas las partes del mundo a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios y en la plena y eterna comunión con Él”.

En su mensaje final, León XIV exhortó a los fieles a un examen honesto al concluir el año, animando a meditar sobre los dones recibidos y a pedir perdón por no haberlos aprovechado plenamente. Insistió en la importancia de la gratitud, la oración y el examen de conciencia como preparación espiritual para el nuevo ciclo.

El Papa saluda a los
El Papa saluda a los fieles (REUTERS/Remo Casilli)

La jornada tuvo un marcado carácter simbólico y comunitario. Antes de la audiencia, el Papa recorrió la plaza de San Pedro en el papamóvil, saludó a los asistentes y bendijo a numerosos niños. Entre los presentes figuró un grupo de 35 jóvenes palestinos llegados a Roma con motivo del Jubileo.

Como broche final al ciclo litúrgico, León XIV presidirá la última misa en la basílica de San Pedro, donde los asistentes se unirán en gratitud al entonar el tradicional himno del ‘Te Deum’, cerrando así un periodo de la Iglesia vivido entre la esperanza y la memoria.

Temas Relacionados

Papa León XIVAño SantoJubileo 2025Basílica de San PedroFranciscoGuerraPeregrinos en RomaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El régimen de Irán amenazó con una respuesta “contundente” a la escalada de protestas por la crisis económica

Las autoridades de Teherán temen que la histórica caída del valor del rial, la inflación y la falta de un horizonte económico claro genere un levantamiento popular tras las manifestaciones de los comerciantes y estudiantes

El régimen de Irán amenazó

Año Nuevo en el mundo EN VIVO: Auckland recibió 2026 con fuegos artificiales

Las festividades comenzaron en el remoto atolón de Kiritimati y avanzarán por el planeta con fuegos artificiales, reflexión y homenajes a las víctimas de tragedias recientes

Año Nuevo en el mundo

Japón advirtió que los ejercicios militares del régimen chino contra Taiwán aumentan las tensiones en la región

La administración de Tokio subrayó la importancia de resolver eventuales disputas por la vía pacífica, tras registrarse maniobras chinas con aviones y buques en las inmediaciones a la isla

Japón advirtió que los ejercicios

El dictador chino Xi Jinping aseguró que buscará mantener un “contacto estrecho” con Vladimir Putin en 2026

En un mensaje difundido por la agencia Xinhua, el líder del régimen chino manifestó su disposición a profundizar la buena relación con el Kremlin y a seguir fortaleciendo la asociación estratégica integral entre ambos países, que, según afirmó, en 2025 dio “pasos firmes”

El dictador chino Xi Jinping

Tailandia liberó a 18 soldados camboyanos retenidos desde julio tras el alto al fuego en la región fronteriza

Las autoridades de ambos países habían pactado un cese de hostilidades el 27 de diciembre de 2027 y establecieron un plazo para el regreso de los detenidos, aunque la repatriación se demoró un día más por gestiones administrativas

Tailandia liberó a 18 soldados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 31 de diciembre

Chiapas registra sismo de magnitud 4.1

El reajuste del narcotráfico en México: balances y quién domina el espacio criminal al final del 2025

Hacer las cosas bien, tiempo y paciencia: las bases para el crecimiento del país y la industria financiera

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
José Daniel Ferrer: “Cuba termina

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza pide priorizar en 2026 las políticas de vivienda y contra la pobreza infantil

Casi el 80% de parejas de aguilucho cenizo en zonas ibéricas del proyecto 'LIFE SOS Pygargus' criaron pollos en 2025

Un buen Santi Aldama no evita la derrota de los Grizzlies ante Philadelphia y los Celtic ganan en Utah

El Riyadh Air Metropolitano recibió a más de 2,6 millones de espectadores en 2025

ENTRETENIMIENTO

La empleada: secretos en la

La empleada: secretos en la mansión, el regreso de Sydney Sweeney y la tensión colectiva que desafía la perfección familiar

“Si muero hoy, no habré hecho nada que realmente me importe”: Anitta detalló por qué decidió reconectar con su familia

Disciplina y constancia en la creatividad son claves poco conocidas para el desarrollo artístico, según la coreógrafa Twyla Tharp

Denise Richards y Aaron Phypers podrían perder su casa en California por una deuda de 84 mil dólares

Un nombre, una disputa legal y dos trayectorias enfrentadas: así Angelina Jolie y Omnaia Jolie Abdou definen la titularidad de ‘Atelier Jolie’