En su última audiencia general del año, el papa León XIV dijo que 2025 estuvo marcado por la guerra y la muerte del “añorado” Francisco

El papa León XIV saluda a los fieles en la plaza de San Pedro este miércoles (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV clausuró la última audiencia general del año en la plaza de San Pedro con un mensaje marcado por el dolor de la guerra y el recuerdo del “añorado” Francisco.

Ante miles de fieles, el pontífice realizó un balance de 2025, subrayando tanto los motivos de celebración como las pérdidas profundas, e invitó a la reflexión en vísperas de la clausura del Año Santo.

Durante su catequesis, León XIV destacó el carácter dual del año que termina: “El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo”.

El Papa bendice a una pequeña durante la última audiencia general del año (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV se encuentra frente a las reliquias de Santa Teresa de Lisieux, mientras celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano (REUTERS/Remo Casilli)

A la vez, recordó los momentos dolorosos, especialmente el fallecimiento de Francisco en abril y los escenarios de guerra que han continuado devastando el planeta. Situó estas experiencias como puntos clave en su primer año al frente de la Santa Sede.

El Papa resaltó el valor espiritual y comunitario que ha supuesto el Jubileo 2025, iniciado por su predecesor y que culminará el 6 de enero. Millones de peregrinos de todos los continentes han acudido a Roma para cruzar la Puerta Santa y buscar perdón.

El Papa lee el discurso que preparó para la última audiencia general del año (REUTERS/Remo Casilli)

Y destacó este esfuerzo colectivo: “Muchos peregrinos han venido desde todas las partes del mundo a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios y en la plena y eterna comunión con Él”.

En su mensaje final, León XIV exhortó a los fieles a un examen honesto al concluir el año, animando a meditar sobre los dones recibidos y a pedir perdón por no haberlos aprovechado plenamente. Insistió en la importancia de la gratitud, la oración y el examen de conciencia como preparación espiritual para el nuevo ciclo.

El Papa saluda a los fieles (REUTERS/Remo Casilli)

La jornada tuvo un marcado carácter simbólico y comunitario. Antes de la audiencia, el Papa recorrió la plaza de San Pedro en el papamóvil, saludó a los asistentes y bendijo a numerosos niños. Entre los presentes figuró un grupo de 35 jóvenes palestinos llegados a Roma con motivo del Jubileo.

Como broche final al ciclo litúrgico, León XIV presidirá la última misa en la basílica de San Pedro, donde los asistentes se unirán en gratitud al entonar el tradicional himno del ‘Te Deum’, cerrando así un periodo de la Iglesia vivido entre la esperanza y la memoria.