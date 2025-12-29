Mundo

Zelensky reforzó la coordinación con Europa tras verse con Trump y acusó a Rusia de intentar sabotear la vía diplomática

El presidente ucraniano informó a Alemania, Finlandia y Letonia sobre los contactos con Washington, defendió la credibilidad de la inteligencia occidental y denunció una nueva ofensiva de desinformación de Moscú en un momento clave para las negociaciones

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asiste a una conferencia de prensa el día de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025 (REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, mantuvo este lunes conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz, y con los presidentes de Finlandia y Letonia, Alexander Stubb y Edgars Rinkevics, para informarles de los resultados de la reunión que sostuvo el domingo en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia una salida negociada a la guerra con Rusia.

Zelensky dio cuenta de esos contactos a través de tres mensajes publicados en su cuenta de Telegram, en los que agradeció a los dirigentes europeos su implicación activa en el proceso diplomático y subrayó la necesidad de mantener una coordinación estrecha entre Kiev, Washington y las capitales europeas en un momento que describió como sensible para la evolución del conflicto.

En su conversación con el canciller alemán, el presidente ucraniano abordó lo que calificó como una “falsedad” difundida por Moscú, en alusión a las informaciones sobre un supuesto ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, denuncia hecha pública este lunes por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Kiev rechaza esa versión y sostiene que forma parte de una estrategia deliberada de desinformación.

Moscú está tratando de perturbar la diplomacia y justificar la prolongación de la guerra”, señaló Zelensky al referirse a esas acusaciones, que considera destinadas a bloquear cualquier avance político y a legitimar la continuación de los ataques rusos contra territorio ucraniano. En ese contexto, insistió en que el Kremlin debe asumir la necesidad de poner fin a la guerra y al derramamiento de sangre.

El mandatario ucraniano vinculó directamente la difusión de estas informaciones con el momento diplomático actual. En el mensaje en el que informó de su conversación con el presidente letón, sostuvo que el intento ruso de introducir “otra noticia falsa” confirma, a su juicio, la calidad de las reuniones mantenidas con la parte estadounidense y el nivel de coordinación alcanzado con sus aliados.

FOTO DE ARCHIVO. Militares ucranianos
FOTO DE ARCHIVO. Militares ucranianos disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) hacia tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania. 9 de diciembre de 2025 (REUTERS/Stringer)

En términos similares se expresó tras su diálogo con el presidente finlandés. Zelensky afirmó que, aunque Rusia esté difundiendo informaciones falsas para justificar sus ataques y prolongar la guerra, las principales agencias de inteligencia del mundo disponen de datos veraces sobre lo ocurrido y sobre la dinámica real del conflicto, una referencia implícita al respaldo informativo que Kiev recibe de sus socios occidentales.

Más allá del cruce de acusaciones, el presidente ucraniano subrayó que se están preparando nuevas reuniones diplomáticas en Europa. Según explicó, el objetivo es que esos encuentros tengan un contenido concreto y permitan contrarrestar de forma coordinada los intentos rusos de interferir en el proceso diplomático, reforzando al mismo tiempo la posición negociadora de Ucrania.

La reunión celebrada el domingo con Trump, de acuerdo con Zelensky, sirvió para confirmar el compromiso de Estados Unidos con “garantías de seguridad fuertes” para Ucrania y para comenzar a delinear un paquete de apoyo para el país una vez finalice la guerra. Ese respaldo posterior al conflicto es una de las principales preocupaciones de Kiev, tanto para la reconstrucción como para la estabilidad a largo plazo.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Alemania se ha convertido en uno de los principales proveedores europeos de ayuda militar y financiera a Ucrania, mientras que Finlandia y Letonia, ambos países fronterizos o cercanos a Rusia, han defendido una línea dura frente al Kremlin y un refuerzo sostenido del apoyo occidental a Kiev.

Las conversaciones de este lunes se producen en un contexto marcado por una creciente batalla por el relato internacional, en la que Ucrania busca preservar la credibilidad de sus aliados y evitar que las acusaciones rusas erosionen el respaldo político y militar obtenido hasta ahora. En ese escenario, la coordinación entre Washington y las capitales europeas aparece como un elemento central para cualquier avance diplomático futuro.

