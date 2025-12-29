Rusia acusó a Ucrania de atacar una residencia de Putin y puso en duda el avance de las negociaciones de paz

El área que Lavrov ha señalado como objetivo de la presunta operación ucraniana (Google Earth)

Rusia acusó a Ucrania de atacar el lunes con 91 drones una de las residencias del presidente ruso Vladímir Putin, ubicada en Valday, en la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo, informó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien calificó el incidente como un “ataque terrorista” y anunció que Moscú revisará su posición en las negociaciones de paz.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, declaró Lavrov, citado por agencias rusas.

Según el canciller ruso, todos los drones fueron destruidos por las defensas aéreas y el ataque no dejó heridos. Sin embargo, Lavrov anunció que Rusia había elegido objetivos en Ucrania para “ataques de represalia” y advirtió que la “posición negociadora” de Moscú sería revisada.

“No tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la degeneración final del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán revisadas”, afirmó Lavrov ante la prensa rusa.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (d), y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, hablan durante la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. 7 de julio de 2017 Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

La residencia, ubicada a unos cinco kilómetros de la ciudad de Valday, abarca una superficie total de aproximadamente 2,5 millones de metros cuadrados. Según investigaciones previas, el complejo incluye mansiones, instalaciones deportivas, un complejo de spa de 6.700 metros cuadrados construido en 2016, y otros edificios. A diferencia de otras residencias presidenciales, Putin prácticamente no celebra reuniones oficiales ni negociaciones en este lugar, y hay muy pocas fotografías públicas del interior.

Las autoridades rusas han reforzado la defensa antiaérea de la residencia desde 2023, cuando instalaron un sistema Pantsir-S1 en la aldea de Yáscherovo, a seis kilómetros del complejo presidencial. En aquella ocasión, Rusia también fortaleció su defensa antiaérea en Moscú con sistemas similares en los tejados del Ministerio de Defensa y cerca de otras residencias presidenciales.

Las autoridades rusas instalaron un sistema de defensa antiaérea Patsir-S1 en la aldea de Yáscherovo de la región de Nóvgorod, a seis kilómetros de la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la ciudad de Valdái, según informaron hoy medios locales.

El terreno bajo la residencia históricamente perteneció a empresas vinculadas a Yuri Kovalchuk, considerado un amigo cercano de Putin. Sin embargo, según registros catastrales, en junio de 2024 una de las parcelas fue transferida a la Dirección “B” del Servicio de Seguridad Presidencial, asociada a una unidad militar que también custodia otras propiedades presidenciales no oficiales.

El supuesto ataque se produjo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump se reuniera el domingo con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky en Florida, donde ambos líderes proyectaron un mensaje de avances hacia la paz, aunque admitieron que aún quedan “cuestiones espinosas” por resolver.

Trump afirmó tras las conversaciones que estaban “acercándose mucho, tal vez muy cerca” de un acuerdo para poner fin a la guerra, pero Zelensky señaló que quedaban por resolver dos cuestiones principales: el control de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, que está en manos rusas, y el destino de la zona del Donbás en el este de Ucrania.

El anuncio del ataque con drones también llegó el mismo día en que Putin reafirmó públicamente su intención de capturar completamente cuatro regiones ucranianas cuya anexión anunció en 2022, evidenciando la brecha entre la retórica diplomática de Moscú y sus objetivos militares sobre el terreno.

“El objetivo de liberar el Donbás, las regiones de Zaporizhzhia y Kherson se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial... Las tropas están avanzando con confianza”, declaró Putin en una reunión televisada con comandantes del ejército ruso.

Putin a sus generales: "Es necesario tomar el control de Zaporizhzhia y el control total de Donbás"

Durante ese encuentro, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, informó a Putin que las fuerzas rusas habían logrado penetrar en la estratégica ciudad de Lyman, en el este de Donetsk, desde varias direcciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había dicho anteriormente el lunes que Rusia coincide con Trump en que las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania están en su fase final, y que Putin conversará “muy pronto” nuevamente por teléfono con el mandatario estadounidense.

Sin embargo, Peskov también subrayó que Ucrania debe retirar sus tropas de la pequeña parte del Donbás que aún controla, advirtiendo que Kiev perdería más terreno si no acepta un acuerdo. “Estamos hablando de la retirada de las fuerzas armadas del régimen (de Kiev) del Donbás”, dijo el portavoz.

Rusia controla actualmente una quinta parte de Ucrania, incluida Crimea, que se anexó en 2014, alrededor del 90% del Donbás, el 75% de las regiones de Zaporizhzhia y Kherson, y partes de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk, según estimaciones rusas.

El anuncio de Lavrov sobre el supuesto ataque ucraniano no pudo ser verificado de forma independiente, y las autoridades ucranianas no emitieron comentarios inmediatos sobre el incidente.

Zelensky y Trump anunciaron el domingo que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear “grupos de trabajo” para finalizar un acuerdo de paz “en las próximas semanas”, aunque no especificaron fechas ni lugares para las reuniones.