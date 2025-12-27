Mundo

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Al menos una persona murió y 19 resultaron heridas como consecuencia de la ofensiva de anoche contra la capital ucraniana

Ataque ruso contra Kiev

Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el de Estados Unidos, Donald Trump.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanco edificios residenciales e infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

Ataque ruso contra Kiev

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados. Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelensky, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Ataque ruso contra Kiev

Zelensky mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbas y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parte de las garantías de seguridad para Kiev.

Este viernes, el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump el domingo para debatir el borrador del plan de paz de Zelensky, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90%. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%”, declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

Ataque masivo ruso contra Kiev

Zelensky afirmó que el ataque de anoche contra Kiev demuestra que Rusia “no quiere terminar la guerra”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró este sábado que el ataque con drones y misiles de anoche contra Kiev demostró que Rusia “no quiere terminar la guerra”.

Zelensky hizo estas declaraciones antes de partir hacia Estados Unidos para conversar con el presidente, Donald Trump, sobre un plan para detener la invasión rusa.

Los rusos “no quieren terminar la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar su presión sobre otros países del mundo”, declaró Zelensky en su cuenta en la red social X después de que el bombardeo ruso azotara la capital, matando al menos a una persona.

Luego detalló que “desde anoche, se han disparado casi 500 drones —un gran número de “shaheds”— y 40 misiles, incluyendo Kinzhals. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil. Lamentablemente, se han producido impactos y se han dañado edificios residenciales comunes. Los equipos de rescate buscan a una persona atrapada bajo los escombros de uno de ellos. En algunos distritos de la capital y la región, actualmente no hay electricidad ni calefacción. Se están realizando esfuerzos para combatir los incendios. Los equipos de reparación ya han comenzado a trabajar en algunas instalaciones energéticas; en otras, el personal permanece en refugios, y los equipos de rescate y reparación comenzarán a trabajar en cuanto cesen las alertas antiaéreas".

Un dron impacta contra un
Un dron impacta contra un edificio de apartamentos durante un ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 27 de diciembre de 2025 (REUTERS/Gleb Garanich)

El mandatario ucraniano volvió a insistir en aumentar la presión internacional contra Vladimir Putin: “Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo puede responderse con medidas realmente enérgicas. Estados Unidos tiene esta capacidad. Europa tiene esta capacidad. Muchos de nuestros socios la tienen. La clave es utilizarla”, señaló.

Y concluyó: “Es igualmente importante seguir apoyando la defensa de Ucrania: la protección de nuestras vidas. Los suministros para la defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora, cuando más los necesitamos. No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido. Por supuesto, no reduciremos nuestros esfuerzos diplomáticos. Pero la diplomacia no funcionará sin seguridad. La seguridad debe ser garantizada por las potencias más poderosas del mundo, y debatiremos esto en particular hoy y mañana con los líderes europeos, con el Primer Ministro de Canadá y con el Presidente de Estados Unidos. ¡Gracias a todos los que apoyan a Ucrania!“.

La ciudad de Kiev, capital de Ucrania, fue blanco de un ataque masivo de las fuerzas rusas durante las primeras horas de este sábado. Se registraron explosiones en distintos puntos, mientras las defensas aéreas ucranianas respondieron al lanzamiento de misiles, según informó el ejército local.

