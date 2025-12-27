Los aliados europeos reafirmaron su “pleno apoyo” a Ucrania y advirtieron que mantendrán la presión sobre Rusia

Zelensky dialoga con Antonio Costa y Ursula von der Leyen en la sede de la UE, en Bruselas (Foto AP/Omar Havana, Archivo)

Los socios europeos reafirmaron su “pleno apoyo” a Ucrania y garantizaron que ese respaldo permanecerá inalterable antes de la reunión prevista entre Volodimir Zelensky y Donald Trump en Florida.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, participaron el sábado en una llamada con el mandatario ucraniano y otros líderes europeos para reiterar que la postura del bloque no cambiará, incluso frente a eventuales modificaciones en la política exterior de Estados Unidos.

En ese contacto, Von der Leyen declaró en la red social X que la Unión Europea mantiene como objetivo una paz justa y duradera que asegure la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

“En 2026, la Comisión mantendrá la presión sobre el Kremlin, sostendrá nuestro apoyo a Ucrania y trabajará intensamente para acompañar el camino de Ucrania hacia la membresía en la Unión Europea”, afirmó la diplomática alemana.

Por otro lado, Costa advirtió que la Unión Europea está preparada para imponer sanciones adicionales a Rusia si la situación lo requiere, y afirmó que las acciones del bloque han contribuido a fortalecer la resistencia ucraniana.

Zelensky y Donald Trump se reunirán en Florida para analizar nuevas vías diplomáticas ante la guerra (Reuters)

El respaldo europeo llega en la antesala del encuentro entre Volodimir Zelensky y Donald Trump en Florida, cita confirmada por la presidencia ucraniana para el domingo.

En ese marco, se prevé que ambos mandatarios evalúen próximos pasos para lograr una solución diplomática al conflicto.

Zelensky declaró a través de sus canales oficiales: “No vamos a perder ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump. Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”.

El gobierno ucraniano informó que la última ronda de negociaciones entre Kiev y Washington concluyó en un plan actualizado de veinte puntos, ya remitido a Moscú para su análisis.

Macron y Merz dialogaron con Zelensky y le reiteraron el absoluto apoyo de sus aliados europeos en medio de las negociaciones de paz con EEUU (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Este movimiento diplomático se produce tras un nuevo ataque masivo ruso sobre Kiev, que dejó un muerto y más de un millón de personas sin suministro eléctrico.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó los bombardeos y, tras dialogar con Zelensky, contrapuso la disposición de Ucrania para la paz con la decisión de Rusia de prolongar el conflicto.

En esa línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Zelensky cuenta con “el pleno apoyo” de los líderes europeos y de Canadá. Estos, junto con los líderes de la OTAN y la UE, afirmaron que trabajarían “en estrecha coordinación con Estados Unidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania”, según declaró Merz en un comunicado emitido por su portavoz.

Este sábado el presidente ucraniano, en medio de su viaje a Estados Unidos, realizó una escala en Canadá, donde fue recibido por el primer ministro Mark Carney.

Carney recibió a Zelensky en Canadá y reafirmó el apoyo de su país a Ucrania (REUTERS/Darren Calabrese)

Durante una comparecencia ante la prensa, Carney anunció una nueva ayuda económica de 2.500 millones de dólares canadienses (USD 1.820 millones) para Ucrania, destinada a movilizar la financiación internacional de la reconstrucción. Asimismo, dijo que para lograr la paz se necesita de una “Rusia dispuesta a cooperar”, y condenó el “bárbaro” ataque de este sábado contra Kiev.

“Tenemos las condiciones para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos durante la noche muestra lo importante que es que apoyemos a Ucrania”, destacó el premier canadiense.

(Con información de AFP)