Carney recibió a Zelensky en Canadá y dijo que para lograr la paz en Ucrania se necesita “una Rusia dispuesta a cooperar”

El primer ministro canadiense condenó, además, el “bárbaro” ataque nocturno de Moscú contra Kiev. Este domingo el presidente ucraniano mantendrá una reunión con Donald Trump en Florida

Carney recibió a Zelensky en Halifax, donde el presidente ucraniano hizo escala previo a su viaje a Estados Unidos para reunirse con Trump (REUTERS/Darren Calabrese)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, recibió este sábado en su país a Volodimir Zelensky. Durante una breve comparecencia a la prensa, el mandatario dijo que para lograr una paz duradera en Ucrania se necesita “una Rusia dispuesta a cooperar”. Además, denunció la “barbarie” del último bombardeo de Moscú sobre Kiev, que dejó un muerto a más de un millón de personas sin electricidad.

“Tenemos las condiciones... para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos durante la noche... demuestra lo importante que es que apoyemos a Ucrania”, afirmó Carney mientras el líder ucraniano hacía escala en Halifax, de camino a su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Florida.

Asimismo, el líder canadiense anunció una nueva ayuda económica de 2500 millones de dólares (1820 millones de dólares estadounidenses) para Ucrania que, según afirmó, ayudaría a desbloquear la financiación internacional “para comenzar este proceso de reconstrucción”.

Ataque ruso contra Kiev

El portavoz presidencial ucraniano, Sergiy Nykyforov, explicó que, además del diálogo con Carney, se realizará una conversación telefónica conjunta con líderes europeos.

La visita de Zelensky se inscribe en una ofensiva diplomática orientada a las negociaciones para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia.

La Presidencia ucraniana confirmó que Zelensky tendrá este domingo una reunión presencial con Donald Trump en Florida, que forma parte de gestiones que podrían definir el rumbo de las tratativas de paz.

En declaraciones recientes, Zelensky destacó la urgencia de avanzar sin demoras: “No vamos a perder ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump. Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”.

El diálogo entre ambos podría definir el rumbo de las tratativas de paz (Reuters)

El mandatario remarcó la importancia de este encuentro dentro de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo definitivo, luego de que las últimas conversaciones entre equipos negociadores de Washington y Kiev concluyeran en una actualización del plan de paz, remitido a Moscú para su valoración.

El nuevo esquema contempla un plan de veinte puntos destinado a establecer las bases para el cese de hostilidades y el inicio de la reconstrucción.

Entre los puntos centrales sobresale la propuesta de congelar el frente de batalla y la eliminación de la exigencia de que Ucrania renuncie formalmente a su aspiración de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta modificación implica un giro respecto de versiones anteriores, en las que la neutralidad permanente de Kiev era considerada un punto inamovible.

El documento contempla diversos escenarios de respuesta ante posibles violaciones. Si Rusia lanzara una nueva invasión contra Ucrania, se coordinaría una reacción militar conjunta y la reactivación de sanciones globales. Si Ucrania iniciara hostilidades, las garantías pactadas se anularían automáticamente. Si la agresión proviniese de Rusia, se activarían los mecanismos de protección para Kiev.

El plan de paz contempla mecanismos ante eventuales violaciones del acuerdo (Reuters)

En paralelo, el gobierno ruso reiteró sus exigencias, entre ellas el retiro total de las fuerzas ucranianas de la región oriental del Donbás y la renuncia de Ucrania a sus objetivos atlantistas.

Desde Moscú se indicó que las autoridades aún “formulan su posición” sobre el plan presentado por Washington y Kiev, y evitaron realizar comentarios públicos sobre los detalles.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que los avances en las negociaciones “son lentos pero constantes”.

Antes de viajar a Canadá, Zelensky mantuvo una conversación telefónica con representantes de la Casa Blanca, incluidos Steve Witkoff y Jared Kushner.

El presidente relató que el diálogo abordó alternativas para los formatos de negociación, las agendas de futuras reuniones y la hoja de ruta hacia una paz duradera.

(Con información de AFP)

