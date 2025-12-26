Mundo

El Ejército israelí atacó posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur y en el este de Líbano

Los operativos fueron dirigidos a depósitos de armas y complejos de entrenamiento vinculados a la organización respaldada por el régimen de Irán

Guardar
Vehículos militares israelíes maniobrando a
Vehículos militares israelíes maniobrando a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el norte de Israel (REUTERS/Shir Torem/Archivo)

El Ejército israelí realizó una serie de ataques aéreos contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el sur y este de Líbano, dirigidos principalmente a depósitos de armas y complejos de entrenamiento vinculados a la organización islamista respaldada por el régimen de Irán.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA) y AFP, los bombardeos impactaron zonas montañosas en los distritos de Nabatiyeh y Jezzine en el sur, así como en Hermel al este del país.

Estas acciones se produjeron en las últimas horas y abarcaron áreas situadas cerca de la frontera siria, según consignó AFP.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó que atacó varias estructuras militares de Hezbollah. La NNA informó sobre el uso de aviones de combate en las operaciones, que dejaron al menos tres muertos y elevaron el saldo acumulado de víctimas a más de 340 personas en Líbano desde el alto el fuego de noviembre de 2024, según datos del Ministerio de Salud libanés.

En el transcurso de las operaciones, fuerzas israelíes eliminaron ayer a Hasin Mahmud Marshad al-Juhari, identificado por las Fuerzas de Defensa de Israel como uno de los líderes de la unidad 840 de la Fuerza Quds, división de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

Hussein Mahmoud Marshad al-Jouhari era un terrorista clave de la unidad de operaciones de la fuerza de Teherán

Al-Juhari fue abatido durante una operación en el área de Natzariya, Líbano. Esta unidad coordina acciones hostiles en los frentes sirio y libanés y está bajo la dirección de Azhar Baqeri y su adjunto Mohammad Reza Ansari.

Tanto el Ejército israelí como el Servicio de Seguridad General recalcaron su determinación de actuar ante cualquier ataque patrocinado por Teherán y sus aliados.

En un comunicado citado por AFP, el Ejército israelí detalló: “Se han atacado varias instalaciones de almacenamiento de armas e infraestructuras terroristas que Hezbollah utilizaba para llevar a cabo atentados terroristas contra el Estado de Israel“.

Las autoridades israelíes insistieron en que continuarán sus operaciones hasta neutralizar cualquier amenaza relevante en la frontera norte.

Estas hostilidades no se han detenido desde el alto el fuego de noviembre de 2024. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah se enmarcan en una situación de conflicto latente vinculada a la guerra en la Franja de Gaza, donde la milicia libanesa es aliada de Hamas. Esta dinámica contribuye a la prolongación de la inestabilidad y representa riesgos continuos para la población civil en la región.

El dictador Nicolás Maduro en
El dictador Nicolás Maduro en la embajada de Irán en Caracas, en mayo de 2024. Allí se lo vio con algunos agentes de la Fuerza Quds que permanecen en Caracas (Archivo)

La Fuerza Quds y la Guardia Revolucionaria de Irán han extendido su presencia operativa más allá de Medio Oriente. Parte de sus redes se han desplegado en América Latina, destacando la actividad en Venezuela y México.

En noviembre pasado, autoridades mexicanas frustraron un intento de asesinato contra la embajadora israelí en México, atribuido a agentes iraníes del Departamento 11000. Además, integrantes como Asadzadeh y Mostafa Shanghaghi desempeñan roles activos en Venezuela; el primero lidera la Asociación de Amistad Irán y América Latina y el segundo opera bajo cobertura diplomática en la embajada iraní en Caracas.

Estos vínculos internacionales, que incluyen actividades culturales y diplomáticas, son señalados como parte de una estrategia de influencia regional y expansión de la Fuerza Quds. Las autoridades israelíes consideran estos elementos una amenaza de alcance global, argumento que sustenta la política de acciones preventivas fuera de sus fronteras.

Tras los últimos ataques en Líbano, portavoces del ejército israelí reiteraron que persistirán en la ejecución de operaciones mientras detecten amenazas activas promovidas por Irán o grupos aliados en cualquier región que consideren relevante para la seguridad nacional.

Temas Relacionados

Ataques aéreos en LíbanoEjército israelíHezbollahFuerza QudsGuardia Revolucionaria de IránIsraelIránÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Putin financiará la invasión a Ucrania con más impuestos a los rusos en 2026: subirá el IVA al 22%

El propio Ministerio de Finanzas reconoció que la guerra, a la que llaman “operación militar especial”, es una prioridad estratégica a la cual el Kremlin ha decidido garantizar la financiación. Lo pagarán los contribuyentes con el ajuste impositivo

Putin financiará la invasión a

Ucrania derribó 73 de los 99 drones que lanzó Rusia en una serie de ataques nocturnos

El asalto aéreo ocasionó daños en infraestructuras y en tres barcos extranjeros en la región del mar Negro, lo que acentuó la preocupación por la seguridad marítima y el libre tránsito en aguas internacionales

Ucrania derribó 73 de los

En medio de las tensiones con China, Japón tendrá un presupuesto de Defensa récord de 58 mil millones de dólares en 2026

El gobierno de la nueva premier, Sanae Takaichi, se plantea incrementar los recursos destinados al armamento para poner freno a las pretensiones expansionistas de Beijing en la región. Será el tercer país del mundo con mayor inversión en este sector

En medio de las tensiones

Ataque con cuchillo y spray químico en una fábrica de Japón: al menos 14 heridos

Ocurrió en la planta de caucho Yokohama Rubber Company, donde un empleado dio la voz de alerta y el atacante fue detenido. Cinco de las personas apuñaladas están graves

Ataque con cuchillo y spray

Zelensky confirmó que se reunirá próximamente con Trump: “No vamos a perder ni un solo día”

“Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, indicó en sus redes sociales. El anuncio se conoció tras la última ronda de negociaciones entre Washington y Kiev, que dio lugar a un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra con Rusia

Zelensky confirmó que se reunirá
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro insistió en las

Gustavo Petro insistió en las críticas al programa de becas de Colfuturo: “Solo los ricos puden pagar esos créditos”

Minería ilegal, narcotráfico y otras economías ilegales han perdido más de S/ 800 millones en el 2025

Identificaron a la turista mexicana que encontraron muerta en Antioquia en Navidad: estaba con su pareja e investigan hallazgo de drogas

Videos de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc: habitantes de Tibú, Norte de Santander, ruegan por su vida

Senado tendrá sesión extraordinaria este viernes: votarán ascensos en las Fuerzas Militares y propondrán control a la emergencia económica

INFOBAE AMÉRICA
Putin financiará la invasión a

Putin financiará la invasión a Ucrania con más impuestos a los rusos en 2026: subirá el IVA al 22%

Adelantar la inmunoterapia aumenta un 13% la supervivencia libre de progresión en cáncer de pulmón inicial no operable

Olga Moreno rompe su silencio tras sus lágrimas y confirma su crisis con Agustín Etienne: "No nos entendemos"

Pellegrino Matarazzo: "Soy muy optimista, la gente que se pone límites no cree en sí misma"

Aumentan a cinco los muertos por una explosión en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de Homs, Siria

ENTRETENIMIENTO

Jack Black confiesa que el

Jack Black confiesa que el rodaje de Anaconda fue como volver a sus inicios creativos junto a Paul Rudd

“Me comporté como un idiota”: Daniel Radcliffe confesó que fue un obstáculo en la escena más esperada de Harry Potter

Michael B. Jordan y el reto de interpretar a dos personajes en Sinners: “Dame una misión y objetivo, y lo voy a alcanzar”

“Nada duele más que estar seguro de que un papel es tuyo y no conseguirlo”: William H. Macy y la audición que casi lo deja afuera de Fargo

Kiefer Sutherland repasó las decisiones que marcaron su carrera y admitió: “Dejé pasar algunas oportunidades y me arrepiento”