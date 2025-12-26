El Ejército israelí atacó posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur y en el este de Líbano

Vehículos militares israelíes maniobrando a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el norte de Israel (REUTERS/Shir Torem/Archivo)

El Ejército israelí realizó una serie de ataques aéreos contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en el sur y este de Líbano, dirigidos principalmente a depósitos de armas y complejos de entrenamiento vinculados a la organización islamista respaldada por el régimen de Irán.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA) y AFP, los bombardeos impactaron zonas montañosas en los distritos de Nabatiyeh y Jezzine en el sur, así como en Hermel al este del país.

Estas acciones se produjeron en las últimas horas y abarcaron áreas situadas cerca de la frontera siria, según consignó AFP.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó que atacó varias estructuras militares de Hezbollah. La NNA informó sobre el uso de aviones de combate en las operaciones, que dejaron al menos tres muertos y elevaron el saldo acumulado de víctimas a más de 340 personas en Líbano desde el alto el fuego de noviembre de 2024, según datos del Ministerio de Salud libanés.

En el transcurso de las operaciones, fuerzas israelíes eliminaron ayer a Hasin Mahmud Marshad al-Juhari, identificado por las Fuerzas de Defensa de Israel como uno de los líderes de la unidad 840 de la Fuerza Quds, división de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

Hussein Mahmoud Marshad al-Jouhari era un terrorista clave de la unidad de operaciones de la fuerza de Teherán

Al-Juhari fue abatido durante una operación en el área de Natzariya, Líbano. Esta unidad coordina acciones hostiles en los frentes sirio y libanés y está bajo la dirección de Azhar Baqeri y su adjunto Mohammad Reza Ansari.

Tanto el Ejército israelí como el Servicio de Seguridad General recalcaron su determinación de actuar ante cualquier ataque patrocinado por Teherán y sus aliados.

En un comunicado citado por AFP, el Ejército israelí detalló: “Se han atacado varias instalaciones de almacenamiento de armas e infraestructuras terroristas que Hezbollah utilizaba para llevar a cabo atentados terroristas contra el Estado de Israel“.

Las autoridades israelíes insistieron en que continuarán sus operaciones hasta neutralizar cualquier amenaza relevante en la frontera norte.

Estas hostilidades no se han detenido desde el alto el fuego de noviembre de 2024. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah se enmarcan en una situación de conflicto latente vinculada a la guerra en la Franja de Gaza, donde la milicia libanesa es aliada de Hamas. Esta dinámica contribuye a la prolongación de la inestabilidad y representa riesgos continuos para la población civil en la región.

El dictador Nicolás Maduro en la embajada de Irán en Caracas, en mayo de 2024. Allí se lo vio con algunos agentes de la Fuerza Quds que permanecen en Caracas (Archivo)

La Fuerza Quds y la Guardia Revolucionaria de Irán han extendido su presencia operativa más allá de Medio Oriente. Parte de sus redes se han desplegado en América Latina, destacando la actividad en Venezuela y México.

En noviembre pasado, autoridades mexicanas frustraron un intento de asesinato contra la embajadora israelí en México, atribuido a agentes iraníes del Departamento 11000. Además, integrantes como Asadzadeh y Mostafa Shanghaghi desempeñan roles activos en Venezuela; el primero lidera la Asociación de Amistad Irán y América Latina y el segundo opera bajo cobertura diplomática en la embajada iraní en Caracas.

Estos vínculos internacionales, que incluyen actividades culturales y diplomáticas, son señalados como parte de una estrategia de influencia regional y expansión de la Fuerza Quds. Las autoridades israelíes consideran estos elementos una amenaza de alcance global, argumento que sustenta la política de acciones preventivas fuera de sus fronteras.

Tras los últimos ataques en Líbano, portavoces del ejército israelí reiteraron que persistirán en la ejecución de operaciones mientras detecten amenazas activas promovidas por Irán o grupos aliados en cualquier región que consideren relevante para la seguridad nacional.