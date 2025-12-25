Israel abatió a un miembro de la unidad de élite iraní Fuerza Quds en una operación realizada en el sur del Líbano

Hussein Mahmoud Marshad al-Jouhari era un terrorista clave de la unidad de operaciones de la fuerza de Teherán

Fuerzas israelíes eliminaron este jueves en el área de Natzariya, Líbano, a Hasin Mahmud Marshad al-Juhari, identificado como un actor clave en la unidad de operaciones 840 del “Fuerza Quds” iraní y vinculado en los últimos años a la planificación de atentados contra Israel en los frentes sirio y libanés.

La unidad 840, bajo la dirección de Azhar Baqeri y su adjunto Mohammad Reza Ansari, coordina y supervisa las acciones terroristas impulsadas por Irán contra Israel. Según la información oficial, el objetivo abatido operaba directamente bajo las órdenes de la Guardia Revolucionaria de Irán y participaba en campañas hostiles dirigidas a las fuerzas de seguridad israelíes.

El Ejército israelí y el Servicio de Seguridad General recalcaron su determinación de actuar ante cualquier intento de ataques patrocinados por Teherán y sus aliados, subrayando que mantendrán las operaciones necesarias para neutralizar amenazas contra los ciudadanos israelíes.

Militares israelíes en el monte Hermón, en la zona de amortiguación con Siria (Archivo)

La Fuerza Quds en el Líbano y América Latina

La Fuerza Quds, uno de los blancos centrales de Israel en estos ataques, es considerada por las autoridades de Jerusalén como un actor clave en el financiamiento y dirección de grupos como Hezbollah en Líbano, además de operar o haber operado en Siria, Irak y Yemen. El ejército israelí advirtió que sus operaciones militares continuarán mientras existan amenazas activas desde Irán o sus aliados.

Pero además de la zona de influencia directa de Teherán, estas unidades de la Guardia Revolucionaria se extienden a todas las regiones en las que Teherán ha tendido sus tentáculos, como América Latina desde hace varias décadas.

Los Guardias Revolucionarios son una rama del ejército de Irán, fundada luego de la Revolución Islámica. Cuenta con más de cien mil miembros activos, incluyendo el personal de tierra, aire y las fuerzas navales. Su influencia ha sido utilizada en los asuntos de orden social, político, militar y económico durante las sucesivas adminitraciones.

Sus operaciones incluyen intereses puntuales en países como Venezuela. En días recientes, Infobae publicó un informe en el que puntualizó las redes que han tendido en el país petrolero, al que aseguran querer apoyar ante la crisis que atraviesa el régimen de Maduro.

El dictador Nicolás Maduro en la embajada de Irán en Caracas, en mayo de 2024. Allí se lo vio con algunos agentes de la Fuerza Quds que permanecen en Caracas.

Se trata del Departamento 11000, que tiene un largo historial internacional. El 7 de noviembre de 2025, en México, las autoridades frustraron el intento de asesinato de la embajadora israelí Einat Kranz Neiger, quien estaba en la lista de esa división terrorista. Quien orquestó ese magnicidio truncado fue identificado como Hasan Izadi, otro agente iraní en tierra mexicana.

Pero Asadzadeh no sólo forma parte del Departamento 11000. También del Departamento 840, el centro de operaciones responsable de los asesinatos en el exterior. Un año después de cumplirse el primer aniversario de la ejecución de Qassem Soleimani, en enero de 2021, Asadzadeh tuvo como misión agrupar agentes para vengar la muerte del emblemático comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. Debían capturar, interrogar, torturar y asesinar a los responsables del ataque del 2 de enero de 2020 que terminó con la vida de su popular jefe militar en las afueras de Bagdad.

Como muchos agentes, Asadzadeh tiene una doble vida. Es también Director Ejecutivo de la Asociación de Amistad Irán y América Latina, un ente que actúa como fachada a iraníes para infiltrarse en la región. La Red de Noticias de la República Islámica de Irán (IRINN) le hizo una entrevista el 9 de abril de este año. En ella se refirió a los vínculos que unen -de acuerdo a su parecer- a Teherán con América Latina.

Otro actor clave en esta estructura es Mostafa Shanghaghi. Este agente de la Fuerza Quds opera bajo una cobertura diplomática en la Embajada de Irán en Caracas. Además de sus conocimientos en América Latina, Shanghaghi tiene una amplia experiencia como espía en la Península Arábiga, donde proporcionó información a los rebeldes hutíes en Yemen.

A Shanghaghi puede vérselo seguido junto a Maduro. En público se dejó ver en un homenaje que se hizo al ex jefe de Estado iraní Ebrahim Raisi, muerto el 19 de mayo de 2024 cuando se estrelló su helicóptero. Cinco días después, el dictador venezolano fue hasta la embajada en Caracas y rindió tributo al “mártir” caído. Oró con docenas de personas. Entre los asistentes puede verse al agente de la Fuerza Quds en un video golpeándose el pecho y rezando.

En el centro de la imagen, Mostafa Shanghaghi en julio pasado, entregando junto al embajador iraní en Caracas maquinaria agrícola para el régimen de Venezuela.

Los vuelos de Shanghaghi entre la capital venezolana y Teherán son constantes. Lo hace acompañado de otros miembros de la Fuerza Quds que operan bajo el amparo de la dictadura chavista. Ellos son: Hooman Ahmadi; Ahmad Behzadifar; Vahid Rezaei; Mehrdad Jafari; Ali Jarganitilaki; Mohammadreza Sarkhosh; Mahmoud Shaker y Ebrahim Shariatzadeh.

En Medio Oriente creen que estos personajes que acompañaron a Shanghaghi en viajes de Caracas a Teherán, tienen vínculos con el Ministerio de Defensa iraní y posiblemente con la Guardia Revolucionaria Islámica.

Por último, Hadi Gaeini es uno más de los tantos iraníes que dan soporte a Maduro en su tramo final. Trabaja en Venezuela como el responsable absoluto de Islamic Republic of Iran Bradcasting (IRIB). En el pasado fue clave como nexo entre esa fuerza desestabilizadora -y catalogada como terrorista por Europa y Estados Unidos- y los grupos terroristas Hezbollah, Hamas y agrupaciones iraquíes.