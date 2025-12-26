Abrigos de 10 kilos, mercados helados y −64,4 °C bajo cero: así es la vida cotidiana en Yakutsk, la ciudad más fría del planeta

Yakutsk, la ciudad más fría del mundo, enfrenta temperaturas invernales extremas que superan los −64 °C y desafían la vida cotidiana (REUTERS/Vadim Skryabin)

Yakutsk, urbe ubicada en el corazón de Siberia oriental y capital de la República de Sajá (Yakutia), es reconocida como la ciudad más fría del mundo. Con una población que supera las 300.000 personas, la vida diaria se desarrolla bajo temperaturas invernales extremas que han alcanzado los −64,4 °C, mientras que los −45 °C resultan habituales durante el invierno.

Este entorno, marcado por una vasta tundra helada, exige a los habitantes adaptarse a condiciones poco comunes, convirtiendo la ciudad en un referente de adaptación humana al frío extremo. El día a día en esta localidad transcurre bajo cielos grises y jornadas breves; en pleno enero, la luz solar no supera las cuatro horas.

Estudios científicos han documentado cómo los habitantes de Yakutsk han desarrollado estrategias de protección frente al frío extremo, priorizando la vestimenta en capas (que, en conjunto, pueden sumar hasta diez kilogramos) y el uso de materiales aislantes para evitar congelaciones y riesgos para la salud. Una investigación publicada en el British Medical Journal señala que la población local emplea abrigos gruesos, gorros y guantes específicos, y que incluso exposiciones breves sin protección pueden causar lesiones por frío grave.

Es que las ventiscas y la baja visibilidad condicionan cada movimiento, desde salir al trabajo hasta la simple tarea de abrir una puerta, mientras la ciudad permanece aislada de otras regiones por el rigor del clima y las distancias.

Adaptación al frío extremo: vestimenta y vida diaria

La vestimenta de múltiples capas y los abrigos de piel resultan esenciales para la supervivencia en el clima extremo de Yakutsk (REUTERS/Vadim Skryabin)

Sobrevivir en Yakutsk implica convertir la protección contra el frío en una prioridad absoluta. Niños, jóvenes y adultos desarrollan desde temprana edad el hábito de vestirse con capas superpuestas, empleando ropa térmica, remeras y buzos de cuello alto, camperas de polar y pantalones acolchados.

Los abrigos de piel, ya sean de plumas o animales, constituyen elementos imprescindibles, así como los gorros y mitones adornados con motivos tradicionales yakutianos, aseguró Daily Mail. Los testimonios locales destacan que solo la cabeza bien cubierta y el rostro protegido pueden evitar la aparición de congelaciones en minutos.

Incluso pequeños descuidos, como exponer la mano sin protección al aire libre, pueden causar enrojecimiento inmediato y dolor, como relatan visitantes y habitantes en redes sociales y videos. En este contexto, cada prenda cumple una función específica y hasta los accesorios, como sombreros hechos de piel de zorro ártico, adquieren un valor crucial.

Los pescados se venden en la calle sin la necesidad de utilizar heladeras especiales (REUTERS/Vadim Skryabin)

El frío influye también en los hábitos alimenticios, ya que la dieta en Yakutsk responde a la imposibilidad de cultivar vegetales en el clima local y a la necesidad de obtener altas calorías para soportar las bajas temperaturas.

Investigaciones académicas muestran que la dieta tradicional se basa principalmente en carne y pescado, alimentos ricos en grasas que favorecen la adaptación metabólica al frío extremo. Un estudio de la revista Molecular Biology and Evolution describe cómo estos hábitos alimentarios permiten mantener la energía y la protección térmica en condiciones adversas.

En los mercados de la ciudad, el pescado congelado se vende en piezas que pueden cortarse como pan, y la carne de reno aparece como uno de los principales alimentos disponibles, mientras que la presencia constante del hielo hace innecesarios los congeladores para conservar los productos.

Análisis recientes que combinan datos isotópicos, históricos y arqueológicos confirman que la dieta tradicional en Yakutia está basada en recursos animales locales, adaptándose así a las duras condiciones ambientales y climáticas de la región. Esta estrategia alimentaria ha sido esencial para la supervivencia de la población durante siglos.

La dieta local de Yakutsk prioriza carne y pescado debido a la imposibilidad de cultivar vegetales en su tundra helada (REUTERS/Vadim Skryabin)

Las rutinas escolares y las actividades al aire libre se ajustan en función del clima. En situaciones de frío extremo, las escuelas pueden cerrar y los habitantes prefieren limitar la exposición al exterior. Adaptarse significa también reconocer que la vida cotidiana en Yakutsk demanda planificación y disciplina: cada salida de casa implica una preparación especial y cada desplazamiento requiere anticipar el impacto del clima.

Durante los meses más fríos, la comunidad ajusta su actividad física, la dieta y la organización social para minimizar la exposición al frío y optimizar la supervivencia. Un estudio publicado en la American Journal of Human Biology detalla que los cambios en el estilo de vida, como la reducción de actividades al aire libre y el aumento de la ingesta calórica, son esenciales para preservar la salud y la funcionalidad en la población local

La infraestructura de Yakutsk

El entorno urbano de Yakutsk está determinado por un factor geológico particular: el permafrost, una capa de suelo permanentemente congelado. Las edificaciones no pueden apoyarse directamente sobre el terreno, por lo que se construyen sobre pilotes, dejando un espacio de aire que evita que el calor interno derrita la base y ocasione colapsos estructurales. Esta solución arquitectónica característica da forma a barrios enteros, donde casas y edificios quedan elevados respecto al suelo, explica Daily Mail.

Las rutinas escolares y actividades al aire libre en Yakutsk dependen del frío extremo, llegando a cerrar escuelas en invierno severo (REUTERS/Vadim Skryabin)

El transporte enfrenta desafíos semejantes. Los vehículos exigen estrategias de protección para garantizar su funcionamiento: en invierno, muchos permanecen encendidos durante horas o cubiertos con lonas especiales para evitar daños en los motores.

Acciones cotidianas como manipular objetos, comer en el exterior o simplemente respirar demuestran el poder del frío: los alimentos se congelan al instante y la respiración se convierte en una nube persistente frente al rostro. Incluso hay riesgo de que los párpados se adhieran si no se adoptan precauciones, aseguran los residentes al medio británico.

A pesar de estos desafíos, la ciudad mantiene una infraestructura sólida. Yakutsk cuenta con universidades, museos, mercados y teatros, y en sus calles se percibe una comunidad activa con fuertes tradiciones regionales. Entre diciembre y febrero se registran los días más cortos del año y el invierno puede extenderse hasta nueve meses, mientras los habitantes preservan una rutina ajustada a la adversidad.

Las ventiscas, la escasa luz solar y las distancias mantienen a Yakutsk aislada durante gran parte del año (REUTERS/Vadim Skryabin)

La adaptación al entorno extremo de Yakutsk no solo depende de factores individuales, sino también de redes comunitarias sólidas. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Polar Record, la resiliencia de la sociedad yakuta se apoya en sistemas de ayuda mutua y en la transmisión de conocimientos sobre supervivencia, lo que permite afrontar colectivamente los desafíos del clima y el aislamiento geográfico.

El aislamiento geográfico ha marcado la historia de la región: durante siglos, Siberia fue utilizada como destino de exilio en tiempos del Imperio ruso y la Unión Soviética. No se trataba de prisiones formales, sino de un entorno tan hostil y distante que las posibilidades de escape resultaban casi nulas. Esta particularidad consolidó la percepción de Yakutsk como uno de los lugares más implacables del mundo.

Frente a las ideas generalizadas que asocian comodidad y desarrollo con climas templados, Yakutsk demuestra que es posible crear comunidades fuertes y desarrollar una vida plena incluso bajo las condiciones más extremas, cuando la creatividad y el sentido de pertenencia se convierten en aliados frente al hielo.