Mundo

Abrigos de 10 kilos, mercados helados y −64,4 °C bajo cero: así es la vida cotidiana en Yakutsk, la ciudad más fría del planeta

La capital de Yakutia desafía el hielo extremo con rutinas adaptadas, construcciones sobre pilotes y una dieta centrada en proteínas animales. El entorno hostil y la escasa luz solar fortalecen el sentido de comunidad y el ingenio para prosperar en uno de los lugares más inhóspitos del mundo

Guardar
Yakutsk, la ciudad más fría
Yakutsk, la ciudad más fría del mundo, enfrenta temperaturas invernales extremas que superan los −64 °C y desafían la vida cotidiana (REUTERS/Vadim Skryabin)

Yakutsk, urbe ubicada en el corazón de Siberia oriental y capital de la República de Sajá (Yakutia), es reconocida como la ciudad más fría del mundo. Con una población que supera las 300.000 personas, la vida diaria se desarrolla bajo temperaturas invernales extremas que han alcanzado los −64,4 °C, mientras que los −45 °C resultan habituales durante el invierno.

Este entorno, marcado por una vasta tundra helada, exige a los habitantes adaptarse a condiciones poco comunes, convirtiendo la ciudad en un referente de adaptación humana al frío extremo. El día a día en esta localidad transcurre bajo cielos grises y jornadas breves; en pleno enero, la luz solar no supera las cuatro horas.

Estudios científicos han documentado cómo los habitantes de Yakutsk han desarrollado estrategias de protección frente al frío extremo, priorizando la vestimenta en capas (que, en conjunto, pueden sumar hasta diez kilogramos) y el uso de materiales aislantes para evitar congelaciones y riesgos para la salud. Una investigación publicada en el British Medical Journal señala que la población local emplea abrigos gruesos, gorros y guantes específicos, y que incluso exposiciones breves sin protección pueden causar lesiones por frío grave.

Es que las ventiscas y la baja visibilidad condicionan cada movimiento, desde salir al trabajo hasta la simple tarea de abrir una puerta, mientras la ciudad permanece aislada de otras regiones por el rigor del clima y las distancias.

Adaptación al frío extremo: vestimenta y vida diaria

La vestimenta de múltiples capas
La vestimenta de múltiples capas y los abrigos de piel resultan esenciales para la supervivencia en el clima extremo de Yakutsk (REUTERS/Vadim Skryabin)

Sobrevivir en Yakutsk implica convertir la protección contra el frío en una prioridad absoluta. Niños, jóvenes y adultos desarrollan desde temprana edad el hábito de vestirse con capas superpuestas, empleando ropa térmica, remeras y buzos de cuello alto, camperas de polar y pantalones acolchados.

Los abrigos de piel, ya sean de plumas o animales, constituyen elementos imprescindibles, así como los gorros y mitones adornados con motivos tradicionales yakutianos, aseguró Daily Mail. Los testimonios locales destacan que solo la cabeza bien cubierta y el rostro protegido pueden evitar la aparición de congelaciones en minutos.

Incluso pequeños descuidos, como exponer la mano sin protección al aire libre, pueden causar enrojecimiento inmediato y dolor, como relatan visitantes y habitantes en redes sociales y videos. En este contexto, cada prenda cumple una función específica y hasta los accesorios, como sombreros hechos de piel de zorro ártico, adquieren un valor crucial.

Los pescados se venden en
Los pescados se venden en la calle sin la necesidad de utilizar heladeras especiales (REUTERS/Vadim Skryabin)

El frío influye también en los hábitos alimenticios, ya que la dieta en Yakutsk responde a la imposibilidad de cultivar vegetales en el clima local y a la necesidad de obtener altas calorías para soportar las bajas temperaturas.

Investigaciones académicas muestran que la dieta tradicional se basa principalmente en carne y pescado, alimentos ricos en grasas que favorecen la adaptación metabólica al frío extremo. Un estudio de la revista Molecular Biology and Evolution describe cómo estos hábitos alimentarios permiten mantener la energía y la protección térmica en condiciones adversas.

En los mercados de la ciudad, el pescado congelado se vende en piezas que pueden cortarse como pan, y la carne de reno aparece como uno de los principales alimentos disponibles, mientras que la presencia constante del hielo hace innecesarios los congeladores para conservar los productos.

Análisis recientes que combinan datos isotópicos, históricos y arqueológicos confirman que la dieta tradicional en Yakutia está basada en recursos animales locales, adaptándose así a las duras condiciones ambientales y climáticas de la región. Esta estrategia alimentaria ha sido esencial para la supervivencia de la población durante siglos.

La dieta local de Yakutsk
La dieta local de Yakutsk prioriza carne y pescado debido a la imposibilidad de cultivar vegetales en su tundra helada (REUTERS/Vadim Skryabin)

Las rutinas escolares y las actividades al aire libre se ajustan en función del clima. En situaciones de frío extremo, las escuelas pueden cerrar y los habitantes prefieren limitar la exposición al exterior. Adaptarse significa también reconocer que la vida cotidiana en Yakutsk demanda planificación y disciplina: cada salida de casa implica una preparación especial y cada desplazamiento requiere anticipar el impacto del clima.

Durante los meses más fríos, la comunidad ajusta su actividad física, la dieta y la organización social para minimizar la exposición al frío y optimizar la supervivencia. Un estudio publicado en la American Journal of Human Biology detalla que los cambios en el estilo de vida, como la reducción de actividades al aire libre y el aumento de la ingesta calórica, son esenciales para preservar la salud y la funcionalidad en la población local

La infraestructura de Yakutsk

El entorno urbano de Yakutsk está determinado por un factor geológico particular: el permafrost, una capa de suelo permanentemente congelado. Las edificaciones no pueden apoyarse directamente sobre el terreno, por lo que se construyen sobre pilotes, dejando un espacio de aire que evita que el calor interno derrita la base y ocasione colapsos estructurales. Esta solución arquitectónica característica da forma a barrios enteros, donde casas y edificios quedan elevados respecto al suelo, explica Daily Mail.

Las rutinas escolares y actividades
Las rutinas escolares y actividades al aire libre en Yakutsk dependen del frío extremo, llegando a cerrar escuelas en invierno severo (REUTERS/Vadim Skryabin)

El transporte enfrenta desafíos semejantes. Los vehículos exigen estrategias de protección para garantizar su funcionamiento: en invierno, muchos permanecen encendidos durante horas o cubiertos con lonas especiales para evitar daños en los motores.

Acciones cotidianas como manipular objetos, comer en el exterior o simplemente respirar demuestran el poder del frío: los alimentos se congelan al instante y la respiración se convierte en una nube persistente frente al rostro. Incluso hay riesgo de que los párpados se adhieran si no se adoptan precauciones, aseguran los residentes al medio británico.

A pesar de estos desafíos, la ciudad mantiene una infraestructura sólida. Yakutsk cuenta con universidades, museos, mercados y teatros, y en sus calles se percibe una comunidad activa con fuertes tradiciones regionales. Entre diciembre y febrero se registran los días más cortos del año y el invierno puede extenderse hasta nueve meses, mientras los habitantes preservan una rutina ajustada a la adversidad.

Las ventiscas, la escasa luz
Las ventiscas, la escasa luz solar y las distancias mantienen a Yakutsk aislada durante gran parte del año (REUTERS/Vadim Skryabin)

La adaptación al entorno extremo de Yakutsk no solo depende de factores individuales, sino también de redes comunitarias sólidas. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Polar Record, la resiliencia de la sociedad yakuta se apoya en sistemas de ayuda mutua y en la transmisión de conocimientos sobre supervivencia, lo que permite afrontar colectivamente los desafíos del clima y el aislamiento geográfico.

El aislamiento geográfico ha marcado la historia de la región: durante siglos, Siberia fue utilizada como destino de exilio en tiempos del Imperio ruso y la Unión Soviética. No se trataba de prisiones formales, sino de un entorno tan hostil y distante que las posibilidades de escape resultaban casi nulas. Esta particularidad consolidó la percepción de Yakutsk como uno de los lugares más implacables del mundo.

Frente a las ideas generalizadas que asocian comodidad y desarrollo con climas templados, Yakutsk demuestra que es posible crear comunidades fuertes y desarrollar una vida plena incluso bajo las condiciones más extremas, cuando la creatividad y el sentido de pertenencia se convierten en aliados frente al hielo.

Temas Relacionados

YakutskSiberia orientalRepública de SajáPermafrostFrío extremoSiberiaFríoCiudad más fríaNieveNewsroom BUE

Últimas Noticias

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) felicitó al presidente electo y le pidió proteger a los nicaragüenses exiliados en Honduras

La oposición de Nicaragua le

Donald Trump aseguró que los objetivos del Estado Islámico atacados por Estados Unidos en Nigeria fueron “diezmados”

El mandatario estadounidense anunció la operación como un “regalo de Navidad”, destacando la coordinación con fuerzas nigerianas y la aprobación del presidente Bola Tinubu para frenar la violencia extremista

Donald Trump aseguró que los

Segunda Guerra Mundial, racionamiento y Woolton Pie: la historia detrás de la dieta que cambió la alimentación infantil en el Reino Unido

Un modelo de emergencia basado en evidencia científica transformó la escasez en oportunidad y mejoró indicadores de salud pública, especialmente entre la infancia. El legado de esa disciplina alimentaria aún perdura en los comedores escolares del país, según National Geographic

Segunda Guerra Mundial, racionamiento y

Rusia obstaculiza la negociación por la paz: afirmó que el plan de Ucrania “difiere radicalmente” de su propuesta

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, aseguró que la propuesta de 20 puntos presentada por Kiev no coincide con el documento de 27 puntos que Moscú negocia con Washington

Rusia obstaculiza la negociación por

El ex primer ministro de Malasia fue condenado a 15 años de prisión

Este escándalo implicó el desvío de al menos USD 4.500 millones y provocó investigaciones internacionales

El ex primer ministro de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esta es la figura mundial

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

Geresa Loreto confirma 53 niños falleciso por tos ferina: dificultades logísticas retrasan vacunación

Reforma en materia de abuso sexual será discutida en 2026, esto es lo que plantean en la Cámara de Diputados

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

INFOBAE AMÉRICA
Dorgu da al Manchester United

Dorgu da al Manchester United un triunfo por la mínima en el 'Boxing Day'

Somalilandia dice que el reconocimiento no va dirigido contra "ningún Estado" ni supone una "amenaza" regional

Muere a los 65 años Perry Bamonte, guitarrista de The Cure

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

La Liga Árabe y la Unión Africana condenan el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

ENTRETENIMIENTO

“El mundo de la moda

“El mundo de la moda cambió de manera radical”, aseguró Cindy Crawford al recordar su primera portada

“Las mujeres avanzan en Hollywood y hacen que las cosas ocurran”, afirmó Jennifer Aniston sobre el rol femenino en el futuro de la industria

Murió Perry Bamonte, músico de The Cure

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”