Polonia interceptó un avión ruso en el Báltico y reforzó la seguridad en la frontera con Bielorrusia tras la detección de globos (Foto de referencia/Europa Press/Archivo)

Aviones de combate polacos interceptaron este jueves un avión ruso de reconocimiento que volaba sobre el mar Báltico, próximo a su espacio aéreo, en un episodio que se suma a una serie de incidentes recientes en la frontera oriental de la OTAN.

El hecho se registró en aguas internacionales, pero dentro del área de responsabilidad polaca, y coincidió con la detección nocturna de objetos que ingresaron al espacio aéreo desde Bielorrusia, lo que obligó a imponer restricciones temporales a la aviación civil en el noreste del país.

Las autoridades militares polacas informaron que cazas despegaron para “interceptar, identificar visualmente y escoltar” a la aeronave rusa, descrita como un avión de reconocimiento.

El operativo se desarrolló sin que el avión cruzara formalmente el espacio aéreo nacional, pero fue considerado relevante por su proximidad a las fronteras y por el contexto regional. Desde septiembre, los países del flanco oriental de la OTAN reforzaron la vigilancia tras varios episodios de violaciones del espacio aéreo, incluido un caso en Estonia y el ingreso previo de drones en territorio polaco.

La respuesta incluyó el despliegue de cazas en aguas internacionales, el monitoreo de objetos no tripulados que ingresaron desde el este y restricciones temporales a la aviación civil

En paralelo, durante la madrugada se registró el ingreso de varios objetos desde Bielorrusia. Tras un análisis técnico, las fuerzas armadas polacas concluyeron que “lo más probable es que se tratara de globos de contrabando, desplazándose según la dirección y la velocidad del viento”. El seguimiento se realizó de manera continua mediante sistemas de radar, y como medida preventiva se cerró temporalmente una porción del espacio aéreo en la región de Podlaquia, fronteriza con Bielorrusia, para garantizar la seguridad de vuelos civiles.

Las restricciones estuvieron vigentes durante la noche y la madrugada, y luego fueron levantadas.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, destacó el despliegue permanente de las fuerzas armadas y aseguró que “todas las provocaciones, tanto sobre el Báltico como en la frontera con Bielorrusia, estuvieron bajo pleno control”. En su mensaje, agradeció a “casi 20.000 soldados que, incluso durante las fiestas, velan por nuestra seguridad”.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz (REUTERS/Archivo)

Estos episodios aéreos se produjeron en medio de un deterioro adicional de las relaciones diplomáticas entre Varsovia y Moscú. Este jueves, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, reaccionó a la situación del consulado ruso en la ciudad polaca de Gdansk, cuya actividad fue cerrada por decisión del gobierno polaco.

Zajárova advirtió sobre posibles consecuencias y afirmó: “Recomendamos que los polacos, que aparentemente tienen la cabeza calentada por la fiebre, piensen primero en todas las posibles consecuencias de acciones ilegales y provocadoras”.

La vocera sostuvo que, aunque el consulado dejó de operar, el edificio continúa siendo propiedad de Rusia. Según explicó, “esta propiedad fue entregada a la Unión Soviética para su uso ilimitado y gratuito en el período de posguerra”, y agregó que existen “muchos ejemplos de cómo responde Rusia y cuán dolorosas son esas respuestas para quienes actúan de manera ilegal” contra su país.

El trasfondo del conflicto diplomático se remonta a noviembre, cuando el canciller polaco Radosław Sikorski anunció el cierre del consulado en Gdansk como respuesta a presuntos actos de sabotaje ferroviario atribuidos a servicios rusos.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, durante una rueda de prensa (Europa Press/Archivo)

Varsovia fijó un plazo para que el personal abandonara el edificio, pero funcionarios polacos no lograron ingresar posteriormente, mientras la embajada rusa comunicó que sus empleados no se retirarían, al considerar que el inmueble pertenece a la Federación Rusa.

La combinación de incidentes militares y disputas diplomáticas refleja el nivel de tensión en Europa del Este, donde la vigilancia aérea, el control de fronteras y los desacuerdos sobre propiedades diplomáticas se desarrollan en un contexto de desconfianza sostenida. Para los países de la región, la prioridad declarada es mantener la seguridad y el control del espacio aéreo, mientras las fricciones políticas con Moscú continúan escalando.

(Con información de Reuters)