Mundo

Elecciones históricas en Somalia: los residentes de Mogadiscio votaron por primera vez en más de 50 años

El proceso marca el fin del sistema tradicional de reparto de poder por clanes y busca sentar las bases para una democracia más inclusiva en el país africano

Guardar
Un funcionario electoral somalí ayuda
Un funcionario electoral somalí ayuda a hombres a emitir sus votos durante las elecciones municipales, destinadas a allanar el camino para las primeras elecciones nacionales directas del país del África oriental en más de medio siglo, en el distrito de Hodan, en Mogadiscio, Somalia, el 25 de diciembre de 2025. (REUTERS/Feisal Omar)

Los residentes de Mogadiscio, la capital de Somalia, acudieron este jueves a las urnas en unas elecciones locales históricas, las primeras basadas en el principio de “una persona, un voto” desde 1969.

El evento, que involucra a más de 900.000 votantes registrados en 523 centros de votación de los 16 distritos de la ciudad, marca un giro respecto al tradicional sistema de reparto de poder basado en clanes que ha regido la política somalí durante décadas. La Comisión Nacional Independiente de Elecciones y Límites de Somalia supervisa por primera vez una jornada electoral de esta magnitud, con la participación de hasta 20 partidos políticos.

El proceso promovido por el gobierno federal somalí ha generado fuertes críticas de los partidos de la oposición, que cuestionan la legitimidad de la consulta y denuncian irregularidades y falta de imparcialidad. Además, acusan al Ejecutivo de utilizar la votación para afianzar su poder y allanar el camino hacia una eventual extensión del mandato presidencial, previsto para concluir en 2026.

Un hombre somalí muestra su
Un hombre somalí muestra su dedo entintado tras emitir su voto durante las elecciones municipales en Mogadiscio, Somalia, el 25 de diciembre de 2025. (REUTERS/Feisal Omar)

Durante décadas, la selección de representantes para consejos locales y el parlamento en Somalia se realizó mediante negociaciones entre líderes de clanes, quienes posteriormente elegían al presidente. Aunque desde 2016 diferentes administraciones habían prometido restablecer el sufragio universal, la inseguridad y las disputas internas retrasaron la implementación de este modelo electoral.

Los comicios no determinarán la elección del alcalde de Mogadiscio, quien además desempeña el cargo de gobernador de la región de Banadir. Esta función seguirá siendo de designación directa, debido a que el estatus constitucional de la capital permanece sin definir y su resolución exige un consenso a nivel nacional.

“Mogadiscio ha demostrado que las elecciones locales son técnicamente viables”, declaró Mohamed Husein Gaas, director fundador del Instituto de Investigación para la Paz Raad. Gaas explicó que, al avanzar con el proceso, el gobierno federal empodera a la ciudadanía, fortalece la rendición de cuentas y avanza hacia un Estado más inclusivo y legítimo. Añadió que los planes para expandir las elecciones directas a los estados miembros federales y, en última instancia, a nivel nacional, reflejan un enfoque gradual que busca equilibrar la seguridad, la inclusión política y el desarrollo democrático. “El proceso señala un compromiso con la construcción de un Estado somalí duradero, basado en la democracia, la confianza pública, la cohesión nacional y la estabilidad a largo plazo”, afirmó Gaas.

Somalíes hacen fila para votar
Somalíes hacen fila para votar en las elecciones municipales. (REUTERS/Feisal Omar)

El entusiasmo de la ciudadanía se reflejó en el testimonio de Farhiyo Mohamed, votante primeriza, quien expresó: “Esto es algo que nunca había visto antes desde que nací: que una elección así ocurra ante mis propios ojos y poder participar en una elección universal como esta”.

Por su parte, los partidos de la oposición advierten que abandonar los acuerdos negociados entre clanes sin consenso podría poner en riesgo la estabilidad del ya frágil sistema federal de Somalia, lo que convierte a este proceso electoral en una prueba decisiva para el rumbo del político del país.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

SomaliaMogadiscioUltimas noticias AmericaElecciones SomaliaÁfrica

Últimas Noticias

El informe del accidente de Azerbaijan Airlines que dejó 38 muertos descartó la presencia de explosivos en la nave

El documento del Ministerio de Transporte señala que las roturas en el sistema hidráulico y el fuselaje fueron causadas por impactos de objetos metálicos

El informe del accidente de

Turquía arrestó a más de cien presuntos integrantes del Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

La fiscalía de Estambul aseguró que los sospechosos preparaban atentados contra celebraciones de no musulmanes. La operación incluyó redadas en 124 puntos de la ciudad y la incautación de armas

Turquía arrestó a más de

Zelensky anunció nuevos avances en el plan de alto el fuego con Rusia tras reunirse con emisarios estadounidenses

El presidente ucraniano señaló que la última propuesta busca congelar el frente en las líneas actuales, pero no resuelve el futuro de los territorios ocupados por Moscú

Zelensky anunció nuevos avances en

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos

El Gobierno concedió autorizaciones iniciales a dos nuevas compañías en medio del escrutinio regulatorio a IndiGo, cuyas cancelaciones afectaron a miles de pasajeros en todo el país

India autorizó dos nuevas aerolíneas

Polonia interceptó un avión ruso en el Báltico y reforzó la seguridad en la frontera con Bielorrusia tras la detección de globos

La respuesta incluyó el despliegue de cazas en aguas internacionales, el monitoreo de objetos no tripulados que ingresaron desde el este y restricciones temporales a la aviación civil

Polonia interceptó un avión ruso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Taxista muere en accidente vial

Taxista muere en accidente vial en San Antonio Abad: filtran video del supuesto conductor en estado alterado

Petro fue criticado en redes sociales por imprecisiones sobre San Francisco de Asís en su discurso de Navidad: el presidente reconoció error

Gran incendio consume edificios en el Rímac: Explosiones no cesan y existe peligro que fuego llegue a grifo

Detectan la muerte explosiva de una estrella masiva: las claves del impactante fenómeno

Aseguran 20 millones de pesos en cigarros tras cateo en Edomex y que fueron sustraídos en Querétaro

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía de Ciudad de

La Fiscalía de Ciudad de México anuncia la muerte de 'El Panu', presunto integrante de 'Los Chapitos'

Principales titulares de los periódicos para el viernes 26 de diciembre

La dictadura de Nicaragua negó ser el origen de los 450 kilos de cocaína incautados en El Salvador

Siria anuncia que una nueva moneda nacional se lanzará el próximo 1 de enero en sustitución de la libra actual

Rubio reitera que EEUU sigue dispuesto a facilitar conversaciones de paz entre Camboya y Tailandia

ENTRETENIMIENTO

Lily Collins celebra su primera

Lily Collins celebra su primera Navidad con su hija Tove: “Sintiendo toda la magia”

Así pasó Nicole Kidman su primera Navidad desde la separación con Keith Urban: “Ha sido muy positiva”

Los detalles del reencuentro navideño de Ben Affleck y Jennifer Lopez a un año de su divorcio

Martin Scorsese califica las muertes de Rob y Michele Reiner de “obscenidad” en un emotivo ensayo

La sorprendente decisión de Ethan Hawke sobre quién debería interpretarlo en una película biográfica