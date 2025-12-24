Mundo

Un nuevo atentado en Moscú dejó tres muertos cerca del sitio del ataque que mató a un alto general ruso

Dos policías y una tercera persona murieron este miércoles luego de que los agentes se acercaran a un hombre sospechoso, que entonces habría detonado un artefacto explosivo. El ataque ocurrió a dos días del asesinato del teniente general Fanil Sarvarov

Los investigadores examinan el lugar de la explosión en Moscú donde murieron dos policías

Una bomba mató a tres personas el miércoles en Moscú después de que dos agentes de policía se acercaran a un hombre que actuaba de forma sospechosa cerca del lugar donde hace dos días murió un general de alto rango por la explosión de un coche bomba que, según Rusia, fue colocado por la inteligencia ucraniana.

Una serie de figuras militares rusas y partidarios de alto nivel de la guerra en Ucrania han sido asesinados durante el conflicto iniciado hace casi cuatro años. La inteligencia militar ucraniana ha dicho que era responsable de varios de los ataques.

Investigadores trabajan en el lugar
Investigadores trabajan en el lugar donde dos policías de tránsito y otra persona murieron en una explosión en Moscú, el 24 de diciembre de 2025. El ataque ocurrió cerca del sitio donde el lunes fue asesinado el teniente general Fanil Sarvarov. (Comité Estatal de Investigación de Rusia/REUTERS)

El Comité Estatal de Investigación de Rusia dijo que cuando dos agentes de policía se acercaron a un hombre que actuaba de forma extraña, fueron abatidos por un artefacto explosivo, y añadió que también murió una tercera persona. No especificó quién era la tercera persona.

El Comité abrió causas penales por asesinato de agentes de las fuerzas del orden y tráfico ilegal de bombas.

Canales de noticias no oficiales rusos en Telegram dijeron que el atacante era uno de los muertos y que detonó la bomba cuando se le acercaron los agentes. Reuters no pudo confirmar de forma independiente esos detalles.

Agentes de seguridad trabajan en
Agentes de seguridad trabajan en el lugar donde dos policías de tránsito y otra persona murieron en una explosión en Moscú, el 24 de diciembre de 2025. Rusia abrió causas penales por asesinato de agentes de las fuerzas del orden y tráfico ilegal de bombas. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La explosión se produjo muy cerca de donde el lunes fue asesinado el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la dirección de entrenamiento operativo del Estado Mayor ruso.

Rusia dijo que sospechaba que Ucrania estaba detrás del asesinato. Ucrania no hizo ningún comentario oficial.

Myrotvorets, un sitio web no oficial ucraniano que ofrece una base de datos de personas calificadas de criminales de guerra o traidores, actualizó su entrada sobre Sarvarov para decir que el general de 56 años había sido “liquidado”.

(Con información de Reuters)

