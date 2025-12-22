Mundo

Murió en un atentado con coche bomba el teniente general Fanil Sarvárov, jefe de operaciones militares de Rusia

Las autoridades abrieron una investigación penal por asesinato y uso ilegal de explosivos tras el estallido que costó la vida al alto mando militar, ocurrido en el sur de Moscú

Murió en un atentado con coche bomba el teniente general Fanil Sarvárov, jefe de operaciones militares de Rusia

El teniente general Fanil Sarvárov, jefe de la dirección de operaciones militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció este lunes como resultado de un atentado con coche bomba perpetrado en un barrio al sur de Moscú, informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR). De acuerdo con la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, la explosión se produjo en la calle Yásenevo, en un aparcamiento ubicado a unos 150 metros de la residencia del general. Petrenko comunicó a través de Telegram que “en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado en los bajos de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas, falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov”.

El ataque, según las primeras indagaciones de los investigadores rusos, habría sido ejecutado mediante la colocación de una mina magnética fijada a la parte inferior del vehículo del general. Así lo informó el periódico Kommersant, que citó fuentes relacionadas con la investigación. Además, varios canales de Telegram apuntaron que Sarvárov condujo su coche varios cientos de metros antes de que el artefacto detonara. La portavoz Petrenko sostuvo que entre las principales hipótesis analizadas se encuentra la posible implicación de la inteligencia ucraniana en el atentado, aunque añadió que los investigadores mantienen abiertas otras líneas de investigación.

La explosión que mató a Sarvárov ocurrió en la calle Yásenevo, a 150 metros de su residencia, según el Comité de Instrucción de Rusia (REUTERS/Anastasia Barashkova)

El CIR confirmó que la dirección principal de investigaciones ha abierto un proceso penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas. Investigadores y especialistas en criminalística de la oficina central ya se desplazaron al lugar de los hechos para realizar las experticias pertinentes, entre ellas medicina forense y peritajes sobre explosivos. “Continúa la revisión del lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad”, explicó Petrenko. El CIR también hizo público en Telegram un vídeo en el que se aprecia el vehículo seriamente dañado por la explosión, con restos de sangre pertenecientes a la víctima.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el CIR, Sarvárov nació en 1969 y realizó su formación en la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia. Participó en operaciones militares en Chechenia y Siria, entre otros escenarios bélicos. En 2022 fue incluido en el sitio web ucraniano Mirotvorets, que señala a supuestos “enemigos de Ucrania”.

El Comité de Instrucción de Rusia abrió un proceso penal por asesinato y tráfico ilegal de explosivos tras el atentado en Moscú (Comité de Investigación de Rusia/REUTERS)

Desde el inicio del conflicto, Ucrania reivindicó una serie de atentados dirigidos contra altos oficiales militares rusos. Entre las víctimas figuran el teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, y el teniente general Ígor Kirílov, responsable de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.

El presidente ruso Vladímir Putin fue notificado de inmediato sobre el atentado. En ocasiones anteriores, Putin criticó públicamente la actuación de los servicios secretos rusos por los fallos evidenciados en la protección de altos mandos del ejército.

