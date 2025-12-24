Mundo

El papa León XIV celebrará su primera Navidad recuperando la tradicional misa en San Pedro después de 30 años

El pontífice restaura tradiciones litúrgicas abandonadas hace tres décadas y pidió 24 horas de paz mundial tras el rechazo de Rusia a una tregua navideña

El papa León XIV saluda
El papa León XIV saluda al llegar a la audiencia del Jubileo en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 20 de diciembre de 2025. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El papa León XIV se prepara para celebrar su primera Navidad como pontífice recuperando tradiciones litúrgicas que habían sido abandonadas durante décadas, incluida la Misa del día de Navidad en la Basílica de San Pedro, que no se celebraba desde 1994.

Las celebraciones navideñas comenzarán la noche del 24 de diciembre, cuando el Pontífice presida a las 22:00 horas la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro. El horario representa un cambio respecto a los últimos años, ya que desde la pandemia esta Eucaristía se realizaba a las 19:00 horas. Antes de 2009 tenía lugar a medianoche, hasta que Benedicto XVI decidió adelantarla.

La principal novedad llegará el 25 de diciembre, cuando León XIV celebrará la Misa del día de Navidad en la basílica vaticana a las 10:00 horas, una costumbre que no se repetía desde el pontificado de Juan Pablo II. La última vez que un papa celebró esta misa fue el 25 de diciembre de 1994.

La tradición de la Misa del día de Navidad se interrumpió a mediados de los años 90 debido al declive de la salud de Juan Pablo II. Durante los pontificados posteriores de Benedicto XVI y Francisco, el programa navideño del Papa se limitó a la Misa de Nochebuena y al mensaje con la bendición Urbi et Orbi al mediodía del 25 de diciembre. La Misa del día de Navidad, aunque es una de las tres celebraciones principales del misal, dejó de ser presidida públicamente por el pontífice en la basílica.

Tras la Misa del día de Navidad, León XIV impartirá a las 12:00 horas desde la logia central la tradicional bendición Urbi et Orbi.

El Papa ha elegido como mensaje central de estas festividades una frase de san León Magno, el primer pontífice en llevar ese nombre: “La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”.

La tarjeta de felicitación elaborada por la Prefectura de la Casa Pontificia incluye un mosaico realizado por el artista italiano Alberto Salietti en 1955 para el apartamento pontificio.

La tarjeta de felicitación del
La tarjeta de felicitación del papa León XIV
Mosaico realizado por el artista
Mosaico realizado por el artista italiano Alberto Salietti para el apartamento pontificio en 1955

El lunes, al responder preguntas de periodistas a las puertas de Villa Barberini en Castel Gandolfo, León XIV expresó su tristeza porque Rusia rechazó la petición de una tregua navideña y pidió a las personas de buena voluntad “al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz”. Deseó que hubiera “24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”.

Las celebraciones continuarán el 26 de diciembre, día de Santo Esteban, cuando el Papa recitará la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, al igual que el domingo 28 de diciembre.

Las celebraciones podrán seguirse en español por el canal oficial de YouTube del Vaticano y por el canal de la Red Católica Mundial.

El 31 de diciembre, el pontífice celebrará la audiencia general y, por la tarde a las 17:00 horas, presidirá en San Pedro las Primeras Vísperas y el Te Deum en acción de gracias por el año que termina.

Ya en 2026, el 1 de enero, solemnidad de Santa María Madre de Dios y 59ª Jornada Mundial de la Paz, León XIV celebrará la Santa Misa a las 10:00 horas. Para la ocasión, el Papa ha escrito un mensaje titulado “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante”, en el que denuncia la carrera armamentística mundial. Los datos indican un aumento del 9,4% en 2024 del gasto militar.

Uno de los momentos más significativos llegará el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor. A las 9:30 horas, León XIV cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y presidirá la Misa de clausura del Jubileo Ordinario 2025. Será la segunda vez en la historia que un Jubileo se cierra con un Papa distinto del que lo inauguró, como ocurrió en 1700, cuando Inocencio XII abrió el año santo y Clemente XI lo clausuró.

Las celebraciones navideñas concluirán el 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor. Ese día, el Papa presidirá en la Capilla Sixtina, a las 9:30 horas, la Misa y el bautismo de varios niños, hijos de empleados del Vaticano.

Tras la Navidad, el Papa tiene previsto trasladarse el 26 de diciembre a Castel Gandolfo para unos días de descanso. Los días 7 y 8 de enero reunirá en Roma a todos los cardenales del mundo en su primer consistorio ordinario desde el cónclave.

