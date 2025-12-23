Mundo

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

El pontífice expresó su “mucha tristeza” por la negativa de Moscú y llamó a un alto el fuego simbólico durante la festividad cristiana, en un mensaje dirigido a todos los escenarios de guerra activos

Guardar
El papa León XIV ofrece
El papa León XIV ofrece la plegaria del Angelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 21 de diciembre de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa León XIV expresó este martes “mucha tristeza” por el rechazo de Rusia a una petición de tregua navideña y renovó su llamado a detener los combates en todos los conflictos armados del mundo durante al menos 24 horas el día de Navidad, en un gesto simbólico de distensión y humanidad.

El pontífice formuló el pedido al hablar con periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde descansa los martes. Allí insistió en que la festividad cristiana del nacimiento de Jesús debería ser respetada como un tiempo mínimo de paz, incluso en escenarios de guerra abierta.

“De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”, afirmó el papa, al referirse a la falta de respuesta positiva de Moscú a su llamado público a un alto el fuego temporal.

León XIV subrayó que su exhortación no estaba dirigida únicamente a un conflicto específico, sino a todas las partes involucradas en guerras y enfrentamientos armados en distintas regiones del planeta. “Hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador: un día de paz”, dijo.

El papa añadió que mantiene la esperanza de que el mensaje pueda ser escuchado pese a las negativas iniciales. “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”, señaló, en vísperas de las principales celebraciones litúrgicas del calendario católico.

Una casa arde tras sufrir
Una casa arde tras sufrir graves daños durante los ataques rusos de madrugada con drones y misiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, 23 de diciembre de 2025. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Kiev/Handout via REUTERS

El llamado se produce en un contexto marcado por la prolongación de la guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022, y por la ausencia de señales concretas de una desescalada durante las fechas navideñas. El Kremlin no ha anunciado, hasta el momento, ninguna iniciativa de alto el fuego vinculada a las festividades.

El Vaticano ha recurrido históricamente a este tipo de gestos simbólicos en momentos de alta tensión internacional. En años anteriores, la Santa Sede promovió treguas humanitarias o pausas en los combates durante celebraciones religiosas, con resultados desiguales y, en muchos casos, sin respuesta por parte de los actores armados.

En sus declaraciones de este martes, León XIV se refirió también a la situación en Gaza, uno de los principales focos de violencia en la actualidad. Recordó que hace pocos días la parroquia de la Santísima Trinidad, la única iglesia católica en la Franja, recibió la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, el
El cardenal Pierbattista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, posa para fotos con parroquianos palestinos tras dirigir una misa antes de las celebraciones navideñas en la iglesia católica de la Sagrada Familia en Ciudad de Gaza, el domingo 21 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jehad Alshrafi)

El papa explicó que este mismo martes pudo hablar con el párroco de esa iglesia, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, quien le transmitió las dificultades para organizar las celebraciones navideñas en medio de una situación humanitaria extremadamente precaria.

Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, afirmó el pontífice, en referencia a los frágiles intentos de reducir la violencia y permitir el ingreso de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

Al término de una visita de tres días a la Franja, el cardenal Pizzaballa declaró a los medios del Vaticano que la población de Gaza enfrenta condiciones de extrema pobreza. “Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo anhela reconstruir sus vidas”, dijo.

León XIV celebrará el miércoles por la noche su primera misa de Nochebuena desde que fue elegido papa y pronunciará el jueves al mediodía la tradicional bendición “urbi et orbi”, un mensaje que suele incluir referencias directas a los principales conflictos internacionales y en el que se espera que vuelva a insistir en la necesidad de gestos concretos de paz en un escenario global marcado por la persistencia de las guerras.

Temas Relacionados

León XIVNavidadRusiaGazaGuerra Rusia UcraniaUcraniaPalestinaMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Cuáles son las 6 ciudades que ya viven en el futuro, según National Geographic

Se trata de imponentes e innovadores proyectos urbanos distribuidos en tres continentes que integran tecnología, sostenibilidad y nuevos modelos de convivencia

Cuáles son las 6 ciudades

Murió el jefe del Estado Mayor de Libia en un accidente aéreo en Turquía

Mohamed Ali Ahmed al Hadad falleció junto a otros cuatro altos cargos militares libios cuando regresaba de una misión oficial en Ankara

Murió el jefe del Estado

La incertidumbre electoral asfixia al comercio en Honduras: pymes reportan desplome de ventas de hasta 85%

El retraso en los resultados de las elecciones del 30 de noviembre provocó una fuerte caída del consumo en plena temporada navideña, dejando a pequeños y medianos empresarios sin liquidez ni previsibilidad

La incertidumbre electoral asfixia al

El momento en que un camión cisterna cargado con gas licuado explotó y desató el caos en una autopista clave de Italia

La detonación causó daños en la calzada, complicó las tareas de rescate y dejó a decenas de conductores varados durante horas en uno de los principales corredores viales del país

El momento en que un

PDVSA recurre al almacenamiento flotante ante el bloqueo y la presión de Estados Unidos

Las incautaciones y persecuciones de buques en el Caribe han frenado salidas al exterior, encarecido los descuentos a clientes asiáticos y forzado a la estatal a improvisar soluciones para evitar recortes de producción, en un nuevo episodio de vulnerabilidad operativa bajo el mando de Nicolás Maduro

PDVSA recurre al almacenamiento flotante
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resaca bajo control: 5 errores

Resaca bajo control: 5 errores comunes al rehidratarte después de beber

La Navidad y el Año Nuevo de 2021: las fiestas decembrinas más violentas que vivió México

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Última esposa de Diomedes Díaz lo recordó a 12 años de su fallecimiento: “Te extraño sin escándalo, sin dramatismos”

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

INFOBAE AMÉRICA
Guardiola gana las elecciones pero

Guardiola gana las elecciones pero queda lejos de mayoría absoluta, por lo que necesitará a un Vox reforzado

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney

Encuentran ahorcado en Los Ángeles al actor James Ransone, conocido por 'The Wire'

(Crónica) Betis y Elche regalan goles por Navidad

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el inesperado significado

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney

Russell Brand enfrenta dos nuevos cargos por violación y agresión sexual en Reino Unido

Nuevos detalles de la muerte de Rob y Michele Reiner salen a la luz: Murieron minutos después de ser acuchillados

Por esta razón, Melora Hardin de ‘The Office’ fue rechazada de ‘Volver al futuro’: “Rompí en llanto”

Taylor Momsen recreó el vestuario de Cindy Lou 25 años después de “El Grinch”