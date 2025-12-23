Mundo

Estados Unidos alertó que el régimen de China expandió su arsenal nuclear y bloqueó el diálogo sobre el control de armas

El Pentágono señaló que Beijing ha desplegado más de 100 misiles balísticos intercontinentales y no permite la supervisión internacional sobre sus capacidades

Un miembro del Ejército Popular
Un miembro del Ejército Popular de Liberación custodia misiles nucleares DF-31BJ durante un desfile militar en Beijing (REUTERS/Maxim Shemetov)

Un informe preliminar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, al que tuvo acceso Reuters, reveló que el régimen chino ha desplegado más de 100 misiles balísticos intercontinentales en nuevos campos de silos, acelerando la expansión de su arsenal nuclear a un ritmo sin precedentes.

El documento destaca la negativa de China a entablar cualquier diálogo sobre control de armas, mientras mantiene una política de opacidad y refuerza su aparato militar bajo el liderazgo de Xi Jinping. Esta combinación de crecimiento acelerado, secretismo y rechazo a la diplomacia nuclear sitúa a Beijing en el centro de las preocupaciones sobre la estabilidad global y la seguridad regional.

El informe del Pentágono, citado por Reuters, subraya que China está modernizando y ampliando su arsenal nuclear más rápido que cualquier otra potencia con armas atómicas. Según el documento, el país ha instalado más de 100 misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido, modelo DF-31, en campos de silos ubicados cerca de la frontera con Mongolia.

El Pentágono señaló que Beijing
El Pentágono señaló que Beijing ha desplegado más de 100 misiles balísticos intercontinentales y no permite la supervisión internacional sobre sus capacidades (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)

Aunque Estados Unidos ya había informado sobre la existencia de estos campos, es la primera vez que se estima el número de misiles desplegados. El arsenal nuclear chino se sitúa actualmente en los “bajos 600” en 2024, lo que representa una desaceleración respecto a años anteriores, pero el informe proyecta que la cifra superará las 1.000 ojivas para 2030.

Pese a los intentos de Washington de incluir a China en negociaciones multilaterales de control de armas, Beijing ha rechazado de manera reiterada cualquier iniciativa en ese sentido.

Seguimos sin ver ningún interés por parte de Beijing en adoptar tales medidas o en participar en discusiones más amplias sobre control de armas”, señala el informe.

El régimen chino, por su parte, ha calificado los reportes sobre su rearme como intentos de “difamar y engañar deliberadamente a la comunidad internacional”, y sostiene que su política nuclear responde a una “estrategia de autodefensa” y a una doctrina de “no primer uso”.

China ha bloqueado cualquier diálogo
China ha bloqueado cualquier diálogo sobre control de armas, mientras mantiene una política de opacidad y refuerza su aparato militar bajo el liderazgo de Xi Jinping (REUTERS/Tingshu Wang)

El documento del Pentágono no identifica objetivos concretos para los nuevos misiles, pero advierte que la expansión nuclear de China continúa y que el país se prepara para poder “luchar y ganar una guerra en Taiwán para 2027”. Beijing considera a Taiwán, gobernado democráticamente, como parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la “reunificación”.

El informe detalla que el Ejército Popular de Liberación (EPL) está perfeccionando opciones militares para tomar la isla por la fuerza, incluyendo la posibilidad de ataques a distancias de entre 1.500 y 2.000 millas náuticas desde China. Según el Pentágono, una ofensiva de tal magnitud podría desafiar y perturbar seriamente la presencia estadounidense en la región Asia-Pacífico en caso de conflicto.

En paralelo al fortalecimiento militar, el régimen de Xi Jinping ha lanzado una amplia campaña anticorrupción que ha sacudido a la industria de defensa china. El informe indica que al menos 26 altos directivos y ex directivos de empresas estatales de armamento han sido investigados o destituidos en los últimos 18 meses.

Misiles nucleares DF-5C del Ejército
Misiles nucleares DF-5C del Ejército Popular de Liberación exhibidos en Beijing (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)

Las investigaciones, que en 2023 se centraron en la adquisición de cohetes y misiles, se han extendido a la mayor parte del sector de defensa, incluyendo la industria nuclear y la construcción naval. Esta purga ha provocado una caída en los ingresos de los gigantes militares chinos y ha ralentizado la firma de contratos y la adquisición de armamento, a pesar de tres décadas de aumentos presupuestarios en defensa.

El tratado New START, último acuerdo de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, expirará en menos de dos meses y no contempla una extensión formal adicional. Expertos citados por Reuters advierten que la ausencia de mecanismos de control y la proliferación de armas nucleares podrían desencadenar una carrera armamentista a tres bandas entre China, Rusia y Estados Unidos.

(Con información de Reuters)

