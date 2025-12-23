Mundo

El momento en que un camión cisterna cargado con gas licuado explotó y desató el caos en una autopista clave de Italia

La detonación causó daños en la calzada, complicó las tareas de rescate y dejó a decenas de conductores varados durante horas en uno de los principales corredores viales del país

Guardar

Una explosión causada por un camión cisterna cargado con gas licuado sacudió este martes una de las principales vías de comunicación de Italia y provocó el cierre total de un tramo estratégico del corredor que une el centro con el sur del país.

El estallido ocurrió tras una colisión entre dos vehículos pesados y dio lugar a un incendio de gran magnitud, evacuaciones preventivas y extensos embotellamientos, según informaron las autoridades.

El incidente se registró poco después de las 17:00 horas locales en una autopista que atraviesa Italia de norte a sur y que constituye uno de los ejes más transitados del país.

La colisión involucró a dos camiones, uno de los cuales transportaba gas licuado de petróleo (GLP). Tras el impacto, la cisterna se incendió y, pese a los esfuerzos iniciales de contención, terminó explotando.

Los bomberos confirmaron que el fuego se originó luego de un choque entre un camión cisterna y un vehículo articulado destinado al transporte de automóviles.

En un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de la provincia de Caserta informó que se trató de “un grave incendio que involucró una cisterna de GLP”, ocurrido en un tramo situado entre dos áreas de servicio.

La detonación causó daños en
La detonación causó daños en la calzada, complicó las tareas de rescate y dejó a decenas de conductores varados durante horas en uno de los principales corredores viales del país

Al lugar acudieron varias dotaciones de emergencia, incluidas brigadas de bomberos de distintos distritos, patrullas de la policía vial, personal sanitario y equipos técnicos de la empresa concesionaria de la autopista. Según el parte oficial, participaron unidades con autobombas provenientes de Caserta, Aversa y Cassino, además del destacamento local más cercano.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de las áreas de servicio ubicadas en las inmediaciones del siniestro y el cierre completo del tránsito en ambos sentidos.

Como medida de precaución, los bomberos evacuaron las estaciones de servicio y aseguraron el área”, indicó el comunicado oficial. Durante las primeras horas, el tráfico quedó totalmente bloqueado en el tramo afectado.

Pese a que las llamas fueron inicialmente contenidas, la cisterna terminó explotando. La detonación causó daños visibles en la infraestructura vial.

Los bomberos informaron que la explosión provocó “la formación de cráteres en la calzada de la carretera”, lo que obligó a prolongar el cierre por razones de seguridad y a iniciar trabajos de evaluación estructural antes de permitir la reapertura de la autopista.

Los bomberos informaron que la
Los bomberos informaron que la explosión provocó “la formación de cráteres en la calzada de la carretera”, lo que obligó a prolongar el cierre por razones de seguridad

La interrupción del tránsito generó largas filas de vehículos, con varios kilómetros de congestión en ambas direcciones. Las autoridades distribuyeron agua entre los conductores que permanecieron detenidos durante horas, mientras se habilitaban desvíos por rutas secundarias.

Para quienes se desplazaban entre Roma y el sur de Italia, se recomendaron trayectos alternativos por otras autopistas del centro del país, lo que incrementó la carga vehicular en corredores paralelos.

Con el avance de las tareas de emergencia, el tránsito fue reabierto de forma parcial en dirección norte, aunque el carril hacia el sur continuó cerrado durante buena parte de la jornada.

Los equipos de rescate siguieron trabajando en la zona para extinguir focos residuales, retirar los vehículos siniestrados y completar la limpieza del material inflamable.

Las autoridades no informaron víctimas fatales en el lugar del hecho. Tampoco se precisó de inmediato el número de heridos ni el alcance total de los daños materiales. La policía vial abrió una investigación para determinar las causas exactas del choque que desencadenó el incendio y la posterior explosión.

La autopista afectada forma parte del principal sistema de transporte terrestre de Italia y conecta grandes centros urbanos, zonas industriales y puertos del Mediterráneo. Su cierre, incluso por pocas horas, tiene impacto directo en el transporte de mercancías y en el flujo de pasajeros entre regiones clave del país.

Temas Relacionados

ItaliaAutopista de ItaliaCamión cisternaCasertaÚltimas Noticias AméricaAccidente de tránsitoExplosión en Italia

Últimas Noticias

Acero chino: alerta en Latinoamérica por el impacto de las importaciones y el riesgo para la industria regional

Expertos advierten sobre el riesgo de desindustrialización y la necesidad de una defensa arancelaria para resguardar la producción local

Acero chino: alerta en Latinoamérica

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

Las interrupciones en grandes minas, la expectativa de aranceles en Estados Unidos y el desvío masivo de metal hacia ese mercado empujan al alza al cobre, pese al deterioro del consumo en China y a las advertencias sobre un déficit histórico a partir de 2026

El cobre marcó un nuevo

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

El índice de confianza del consumidor descendió en diciembre por quinto mes consecutivo y se ubicó en 89,1 puntos, su nivel más bajo desde abril

La confianza del consumidor en

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas

Las autoridades esperan que la red de casi 2.000 kilómetros llegue a transportar hasta 1,5 millones de pasajeros al día

Egipto impulsa su primer tren

Rusia avanza en la legalización de la ocupación y la producción de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Moscú concedió una licencia de operación al primer reactor de la mayor planta nuclear de Europa, un paso que busca consolidar jurídicamente el control ruso sobre una infraestructura ocupada desde 2022 y considerada ucraniana por la comunidad internacional

Rusia avanza en la legalización
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Navidad y el Año

La Navidad y el Año Nuevo de 2021: las fiestas decembrinas más violentas que vivió México

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Tras los conflictos en Quilmes y Lanús, el kirchnerismo culpa a Magario por la posible caída de leyes del Ejecutivo

El incendio en el Lago Menéndez ya lleva dos semanas y afectó a más de 300 hectáreas

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué tramites se reanudarán hasta el 5 de enero

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) El Barça golea camino

(Crónica) El Barça golea camino a cuartos y el Atlético necesita los penaltis en la Copa de la Reina

El PP gana en Villanueva de la Serena (Badajoz), la ciudad que Gallardo gobernó más de veinte años

Fuerzas de EEUU continúan la persecución del petrolero 'Bella-1' cerca de la costa de Venezuela

Justicia asegura que la censura de fotos en los archivos de Epstein "no tiene nada que ver con Trump"

EEUU destaca las reuniones "productivas y constructivas" sobre Ucrania mantenidas en Miami

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la muerte

Nuevos detalles de la muerte de Rob y Michele Reiner salen a la luz: Murieron minutos después de ser acuchillados

Por esta razón, Melora Hardin de ‘The Office’ fue rechazada de ‘Volver al futuro’: “Rompí en llanto”

Taylor Momsen recreó el vestuario de Cindy Lou 25 años después de “El Grinch”

La emoción de Taylor Swift al leer una carta de amor que le envió Travis Kelce por el cierre de su gira

La conmovedora historia de cómo eligen y cuidan a los perros Max en el show navideño de ‘El Grinch’ en Universal Studios