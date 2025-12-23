El momento en que un camión cisterna cargado con gas licuado explotó y desató el caos en una autopista clave de Italia

Una explosión causada por un camión cisterna cargado con gas licuado sacudió este martes una de las principales vías de comunicación de Italia y provocó el cierre total de un tramo estratégico del corredor que une el centro con el sur del país.

El estallido ocurrió tras una colisión entre dos vehículos pesados y dio lugar a un incendio de gran magnitud, evacuaciones preventivas y extensos embotellamientos, según informaron las autoridades.

El incidente se registró poco después de las 17:00 horas locales en una autopista que atraviesa Italia de norte a sur y que constituye uno de los ejes más transitados del país.

La colisión involucró a dos camiones, uno de los cuales transportaba gas licuado de petróleo (GLP). Tras el impacto, la cisterna se incendió y, pese a los esfuerzos iniciales de contención, terminó explotando.

Los bomberos confirmaron que el fuego se originó luego de un choque entre un camión cisterna y un vehículo articulado destinado al transporte de automóviles.

En un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de la provincia de Caserta informó que se trató de “un grave incendio que involucró una cisterna de GLP”, ocurrido en un tramo situado entre dos áreas de servicio.

La detonación causó daños en la calzada, complicó las tareas de rescate y dejó a decenas de conductores varados durante horas en uno de los principales corredores viales del país

Al lugar acudieron varias dotaciones de emergencia, incluidas brigadas de bomberos de distintos distritos, patrullas de la policía vial, personal sanitario y equipos técnicos de la empresa concesionaria de la autopista. Según el parte oficial, participaron unidades con autobombas provenientes de Caserta, Aversa y Cassino, además del destacamento local más cercano.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de las áreas de servicio ubicadas en las inmediaciones del siniestro y el cierre completo del tránsito en ambos sentidos.

“Como medida de precaución, los bomberos evacuaron las estaciones de servicio y aseguraron el área”, indicó el comunicado oficial. Durante las primeras horas, el tráfico quedó totalmente bloqueado en el tramo afectado.

Pese a que las llamas fueron inicialmente contenidas, la cisterna terminó explotando. La detonación causó daños visibles en la infraestructura vial.

Los bomberos informaron que la explosión provocó “la formación de cráteres en la calzada de la carretera”, lo que obligó a prolongar el cierre por razones de seguridad y a iniciar trabajos de evaluación estructural antes de permitir la reapertura de la autopista.

Los bomberos informaron que la explosión provocó “la formación de cráteres en la calzada de la carretera”, lo que obligó a prolongar el cierre por razones de seguridad

La interrupción del tránsito generó largas filas de vehículos, con varios kilómetros de congestión en ambas direcciones. Las autoridades distribuyeron agua entre los conductores que permanecieron detenidos durante horas, mientras se habilitaban desvíos por rutas secundarias.

Para quienes se desplazaban entre Roma y el sur de Italia, se recomendaron trayectos alternativos por otras autopistas del centro del país, lo que incrementó la carga vehicular en corredores paralelos.

Con el avance de las tareas de emergencia, el tránsito fue reabierto de forma parcial en dirección norte, aunque el carril hacia el sur continuó cerrado durante buena parte de la jornada.

Los equipos de rescate siguieron trabajando en la zona para extinguir focos residuales, retirar los vehículos siniestrados y completar la limpieza del material inflamable.

Las autoridades no informaron víctimas fatales en el lugar del hecho. Tampoco se precisó de inmediato el número de heridos ni el alcance total de los daños materiales. La policía vial abrió una investigación para determinar las causas exactas del choque que desencadenó el incendio y la posterior explosión.

La autopista afectada forma parte del principal sistema de transporte terrestre de Italia y conecta grandes centros urbanos, zonas industriales y puertos del Mediterráneo. Su cierre, incluso por pocas horas, tiene impacto directo en el transporte de mercancías y en el flujo de pasajeros entre regiones clave del país.