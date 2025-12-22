Mundo

La Policía de Australia trasladó a un penal a Naveed Akram, uno de los autores del ataque en Bondi Beach

El sospechoso, que permanecía bajo custodia hospitalaria tras resultar herido, fue llevado a una prisión mientras enfrenta decenas de cargos, entre ellos asesinato y terrorismo

Guardar
Naveed Akram
Naveed Akram

La policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, trasladó este lunes al autor del ataque terrorista en la playa de Bondi desde un hospital, donde se recuperaba de varias heridas, hasta un centro penitenciario.

Equipos policiales de varios departamentos “han ayudado a los Servicios Correccionales de Nueva Gales del Sur con el traslado de un prisionero de 24 años de un hospital en North Shore (Sídney) a un centro penitenciario”, apunta la Policía en un breve comunicado, sin aportar más detalles.

Las autoridades han presentado 59 cargos contra el sospechoso, identificado como Naveed Akram, que engloban 15 por asesinato y uno por terrorismo, por el que se enfrenta a la condena máxima, de cadena perpetua.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud congregada para celebrar un acto de la comunidad judía en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Sajid Akram, uno de los
Sajid Akram, uno de los sospechosos del tiroteo ocurrido durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, realiza un entrenamiento con armas de fuego en un lugar que se sospecha está en Nueva Gales del Sur, Australia (Policía de Nueva Gales del Sur/Folleto vía REUTERS)

Catorce personas -incluido un asaltante identificado como Sajid Akram, padre de Naveed- murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Este lunes también se conoció que los asaltantes lanzaron contra la multitud cuatro artefactos explosivos de fabricación casera, que no llegaron a detonar, según una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local y a la que tuvo acceso EFE.

A raíz del atentado, el Gobierno de Australia ha impulsado una serie de reformas encaminadas a reforzar el control de armas debido a que Sajid, de 50 años, contaba con una licencia legal a pesar de que su hijo Naveed había sido investigado por los Servicios de Inteligencia por sus supuestos vínculos con ideologías extremistas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, pidió hoy disculpas a la comunidad judía por el ataque, perpetrado durante la celebración de la festividad de Hanukkah y vinculado con la ideología del Estado Islámico.

El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, llega mientras familiares, amigos y dignatarios asisten a una vigilia y conmemoración del Día Nacional de Reflexión por las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Bondi en Bondi Beach en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. AAP/Dean Lewins vía REUTERS

“Siento el peso de la responsabilidad por una atrocidad que ocurrió mientras era primer ministro (...) Lamento lo que ha sufrido la comunidad judía y nuestra nación en su conjunto”, dijo Albanese en una rueda de prensa.

Sus disculpas se producen a raíz de las críticas que acusan a su Ejecutivo de no abordar de manera adecuada el aumento de los actos contra la comunidad judía, que representa el 0,4% de la población de más de 26 millones de habitantes.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, el Gobierno australiano ha expresado su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Bondi BeachAustraliapolicíasospechosopenalNaveed Akram

Últimas Noticias

Murió en un atentado con coche bomba el teniente general Fanil Sarvárov, jefe de operaciones militares de Rusia

Las autoridades abrieron una investigación penal por asesinato y uso ilegal de explosivos tras el estallido que costó la vida al alto mando militar, ocurrido en el sur de Moscú

Murió en un atentado con

2018 monedas, 3 metros de altura y una “estrella” de oro puro: la sorprendente historia del árbol de Navidad más caro del mundo

Una creación de ingeniería y arte fusionó monedas filarmónicas, diseño vanguardista y simbolismo festivo en un particular pino que posicionó a Múnich como epicentro del lujo estacional en 2024

2018 monedas, 3 metros de

Los ministros de ASEAN se reúnen en Malasia para impulsar una tregua y frenar los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

Los combates reanudados este mes causaron al menos 41 muertos en total, además de más de 900.000 desplazados en ambos lados de la frontera, según informaron funcionarios de los dos países

Los ministros de ASEAN se

Masacre en Australia: la policía confirmó que los terroristas arrojaron explosivos improvisados que no detonaron

Los documentos judiciales también revelan la existencia de videos hallados en el teléfono de uno de los terroristas. En ese material, los dos hombres aparecen sentados frente a una bandera del EI, recitan un pasaje del Corán y realizan declaraciones “sobre su motivación para el ‘ataque de Bondi’”

Masacre en Australia: la policía

El Gobierno de Japón afirmó que tomará medidas frente a los “movimientos unilaterales y rápidos” del yen

El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales, Atsushi Mimura, expresó su preocupación por la evolución de la moneda japonesa y afirmó que el Ejecutivo actuará ante fluctuaciones consideradas excesivas

El Gobierno de Japón afirmó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigan el potencial de un

Investigan el potencial de un fármaco para ralentizar la muerte de neuronas en el Alzheimer

La Tinka en vivo: consulta los resultados del 21 de diciembre y confirma si tu combinación fue premiada

Se distrajo con un choque en General Paz y embistió a una moto: hay tres personas heridas entre los dos siniestros

Sol Carreño anunció que dejará Cuarto Poder en 2026 y se despide con un llamado por las elecciones: “A informarse y reflexionar”

Nochebuena: celebrar con lo necesario

INFOBAE AMÉRICA
Zona Franca se une a

Zona Franca se une a la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica "para impulsar la atracción de inversiones"

La Asociación para la Transición Energética pide a la CNMC modificar la circular de redes eléctricas

ONG proponen regalos solidarios para Navidad: kits de apicultura, tarjetas sanitarias, agua limpia o apadrinamientos

Miguel Poveda desvela cómo vive ahora la Navidad

VÍDEO: Los demócratas denuncian que el Gobierno ha publicado los archivos de Esptein de manera parcial y censurados

ENTRETENIMIENTO

El primer adelanto de “Digger”

El primer adelanto de “Digger” revela a un Tom Cruise irreconocible bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu

“Quiero más”: Robbie Williams reflexionó sobre la fama, el éxito y sus excesos

El ascenso de Glen Powell: de dormir en un garaje a protagonizar éxitos

“Volver al Futuro II”: el detalle doméstico que cambió la forma de imaginar el mañana

Jeremy Allen White y su inesperado hobby: mirar casas que nunca comprará