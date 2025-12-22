La Policía de Australia trasladó a un penal a Naveed Akram, uno de los autores del ataque en Bondi Beach

Naveed Akram

La policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, trasladó este lunes al autor del ataque terrorista en la playa de Bondi desde un hospital, donde se recuperaba de varias heridas, hasta un centro penitenciario.

Equipos policiales de varios departamentos “han ayudado a los Servicios Correccionales de Nueva Gales del Sur con el traslado de un prisionero de 24 años de un hospital en North Shore (Sídney) a un centro penitenciario”, apunta la Policía en un breve comunicado, sin aportar más detalles.

Las autoridades han presentado 59 cargos contra el sospechoso, identificado como Naveed Akram, que engloban 15 por asesinato y uno por terrorismo, por el que se enfrenta a la condena máxima, de cadena perpetua.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud congregada para celebrar un acto de la comunidad judía en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Sajid Akram, uno de los sospechosos del tiroteo ocurrido durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, realiza un entrenamiento con armas de fuego en un lugar que se sospecha está en Nueva Gales del Sur, Australia (Policía de Nueva Gales del Sur/Folleto vía REUTERS)

Catorce personas -incluido un asaltante identificado como Sajid Akram, padre de Naveed- murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Este lunes también se conoció que los asaltantes lanzaron contra la multitud cuatro artefactos explosivos de fabricación casera, que no llegaron a detonar, según una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local y a la que tuvo acceso EFE.

A raíz del atentado, el Gobierno de Australia ha impulsado una serie de reformas encaminadas a reforzar el control de armas debido a que Sajid, de 50 años, contaba con una licencia legal a pesar de que su hijo Naveed había sido investigado por los Servicios de Inteligencia por sus supuestos vínculos con ideologías extremistas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, pidió hoy disculpas a la comunidad judía por el ataque, perpetrado durante la celebración de la festividad de Hanukkah y vinculado con la ideología del Estado Islámico.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, llega mientras familiares, amigos y dignatarios asisten a una vigilia y conmemoración del Día Nacional de Reflexión por las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Bondi en Bondi Beach en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. AAP/Dean Lewins vía REUTERS

“Siento el peso de la responsabilidad por una atrocidad que ocurrió mientras era primer ministro (...) Lamento lo que ha sufrido la comunidad judía y nuestra nación en su conjunto”, dijo Albanese en una rueda de prensa.

Sus disculpas se producen a raíz de las críticas que acusan a su Ejecutivo de no abordar de manera adecuada el aumento de los actos contra la comunidad judía, que representa el 0,4% de la población de más de 26 millones de habitantes.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, el Gobierno australiano ha expresado su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza.

(con información de EFE)