China impondrá aranceles de hasta 42,7% a productos lácteos de la Unión Europea

Los nuevos gravámenes entrarán en vigor el martes y afectarán a leche, queso y nata importados del bloque. La medida es parte de las represalias de Beijing por los aranceles europeos a vehículos eléctricos chinos

Un policía paramilitar chino monta
Un policía paramilitar chino monta guardia en la entrada de la Delegación de la Unión Europea en Beijing, China. (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo)

China impondrá aranceles provisionales de hasta el 42,7 % a los productos lácteos, incluida la leche y el queso, importados de la Unión Europea, según informó el lunes su Ministerio de Comercio.

El aumento de los aranceles, que entrará en vigor el martes, se basa en los resultados preliminares de una investigación abierta por el Ministerio de Comercio de China en agosto de 2024, cuando se recrudecieron las tensiones entre Beijing y Bruselas. Beijing revisó las subvenciones concedidas por los países de la UE a sus productos lácteos y otros productos agrícolas.

La investigación de Beijing se puso en marcha como parte de las medidas de represalia, ya que la UE investigó las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos y posteriormente impuso aranceles de hasta el 45,3 % a los vehículos eléctricos fabricados en China.

China había iniciado otras investigaciones sobre las importaciones de brandy y carne de cerdo europeos como contramedidas a los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos chinos. También había instado a la UE a eliminar sus aranceles sobre los vehículos eléctricos.

Los aranceles temporales sobre las importaciones de productos lácteos de la UE oscilarán entre el 21,9 % y el 42,7 %, según el Ministerio de Comercio, y abarcarán una cesta de productos lácteos, entre los que se incluyen el queso fresco y procesado, el queso azul, la leche y la nata con un contenido de grasa superior al 10 % en peso.

El ministerio afirmó que las conclusiones preliminares de su investigación determinaron que las subvenciones concedidas por la UE y los Estados miembros de la UE a sus productos lácteos habían perjudicado a la industria láctea china.

Productos de queso exhibidos en
Productos de queso exhibidos en la sección láctea de un supermercado en Pekín, China, el 13 de junio de 2024. China anunció aranceles provisionales de hasta 42,7% sobre productos lácteos europeos a partir del martes. (REUTERS/Florence Lo)

La Comisión Europea, que gestiona las negociaciones comerciales y las cuestiones en nombre de los 27 países miembros de la UE, expresó su preocupación por los aranceles.

“La Comisión considera que la investigación se basa en alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes, por lo que las medidas son injustificadas e injustificables”, declaró el portavoz Olof Gill.

Gill dijo a los periodistas que la Comisión está examinando los motivos de esta medida y tiene la intención de presentar sus observaciones a las autoridades chinas.

La investigación de Beijing sobre los productos lácteos de la UE abarcó las subvenciones concedidas en el marco de la Política Agrícola Común de la UE y las subvenciones ofrecidas a los agricultores por países de la UE como Italia, Irlanda y Finlandia, según informó el Ministerio de Comercio en agosto de 2024.

La relación de China con la UE es conflictiva, y el superávit comercial chino con la UE ha sido recientemente objeto de atención. La UE tiene un importante déficit comercial con China, que el año pasado superó los 300.000 millones de euros (352.000 millones de dólares).

El presidente chino, Xi Jinping
El presidente chino, Xi Jinping (centro), saluda al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China. 24 julio 2025. China Daily vía Reuters

La semana pasada, Beijing anunció que impondría aranceles de hasta el 19,8 % a las importaciones de carne de cerdo de la UE, significativamente inferiores a los aranceles preliminares de hasta el 62,4 %.

Acusó a la UE de dumping de carne de cerdo y subproductos porcinos en el país, vendiéndolos a precios baratos, lo que a su vez perjudicaba a su industria porcina nacional.

En julio, Beijing también anunció aranceles de hasta el 34,9 % sobre el brandy importado de la UE, incluido el coñac de Francia, aunque varias marcas importantes de brandy habían recibido exenciones.

Gill afirmó que la UE sigue comprometida con las buenas relaciones comerciales y de inversión con China.

“Pero para que eso suceda de manera significativa, hay una lista de cuestiones y preocupaciones que la Unión Europea ha tenido durante muchos meses e incluso años y que exigiríamos a China que abordara, en términos de exceso de capacidad, en términos de uso desleal de los instrumentos comerciales, en términos de déficit comercial, etc.”, afirmó.

(Con información de AP)

