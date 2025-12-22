2018 monedas, 3 metros de altura y una “estrella” de oro puro: la sorprendente historia del árbol de Navidad más caro del mundo

El árbol de Navidad más caro del mundo, hecho de oro puro, se exhibe en Múnich y redefine el lujo navideño (AP)

La ciudad de Múnich, en la región de Baviera, Alemania, ha sido escenario de un récord singular: la presentación del árbol de Navidad más caro del mundo.

Lejos de las decoraciones convencionales y los adornos clásicos, este árbol se erigió como una síntesis perfecta entre lujo, arte e innovación, desafiando los límites de la creatividad en plena temporada festiva.

Su exhibición a fines de 2024 no solo capturó la atención de locales y turistas, sino que también se convirtió en un referente del poder simbólico del oro y el ingenio humano.

Una obra maestra hecha enteramente de oro

Lo que distinguió a este árbol es, ante todo, el material del que estaba hecho: oro puro. A diferencia de otras creaciones navideñas que apuestan por ornamentos costosos como diamantes o cristales, esta obra se construyó íntegramente a partir de un metal precioso, marcando un hito en la historia de las celebraciones navideñas.

Tradición, innovación y una fortuna en metal precioso: la sorprendente historia detrás del árbol de Navidad más caro del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto nació como una iniciativa de una empresa dedicada a los metales preciosos, que buscó demostrar el valor y la solidez del oro no solo como inversión, sino también como símbolo de prosperidad en tiempos festivos.

La estructura del árbol imitó la forma cónica tradicional de un pino, pero en este caso reemplazó las ramas verdes por el brillo inconfundible del oro. Para lograrlo, se organizaron y ensamblaron 2018 monedas de oro de una onza troy cada una, número que también homenajea el año de fundación de la compañía responsable de la obra.

Cada moneda utilizada pertenecía a la prestigiosa serie Filarmónica de Viena, reconocida globalmente como una de las monedas de inversión más vendidas y valoradas en Europa, confeccionadas en oro puro 999,9.

Estructura, ingeniería y detalles de una pieza única

La construcción del árbol requirió una precisión extraordinaria. Diseñar una base sólida y asegurar la estabilidad fue un reto que obligó a los ingenieros a desarrollar un sistema de apilamiento seguro para las 2018 monedas, logrando así que la estructura alcanzara unos tres metros de altura, según informó Bluewin. La silueta, completamente dorada y reluciente, asombraba por su imponente presencia.

El valor del árbol supera los 6,3 millones de dólares, marcando un récord en celebraciones navideñas (Reuters)

Uno de los elementos más destacados fue el remate de la composición. En lugar de recurrir a la tradicional estrella de Belén, este árbol incorpora en la cima una moneda especial de 20 onzas troy de oro puro, pieza que, por sí sola, sumaba un valor sorprendente a la instalación. La elección de este elemento para la cúspide potenciaba el simbolismo y la exclusividad de toda la obra.

El árbol, cuidadosamente custodiado durante su exhibición pública en Múnich, fue presentado como una muestra del potencial del oro como inversión y de su atractivo duradero. La empresa organizadora no solamente aspiró a un impacto visual, sino también a relanzar el oro como refugio de valor, destacando su seguridad y permanencia en épocas de incertidumbre financiera.

El valor millonario del árbol y su impacto en la Navidad

El impresionante valor del árbol llega principalmente por el precio del oro en el mercado internacional. De acuerdo con la agencia EFE, la suma de las 2018 monedas de una onza y la moneda de veinte onzas convertía a este árbol en una obra de arte con un valor estimado de más de 6.3 millones de dólares. Esta cifra marcó un récord absoluto.