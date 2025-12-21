Japón y el Mercosur estrecharon sus lazos con un “Marco de Asociación Estratégica” para avanzar en una economía de mercado abierta

El Mercosur inició sus negociaciones para fortalecer su asociación estratégica con Japón (David MAREUIL/REUTERS)

Japón y los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) sellaron este domingo un entendimiento para fortalecer sus vínculos a través de un nuevo Marco de Asociación Estratégica, en la última cumbre semestral del bloque realizada en Brasil.

El acuerdo, reflejado en un comunicado conjunto, establece la voluntad de ambos actores de “avanzar en las conversaciones” con vistas a una cooperación más estrecha, destacando las “relaciones amistosas” y un “compromiso mutuo por una economía de mercado abierta”. Los gobiernos subrayaron que existe “amplio potencial para profundizar y diversificar los lazos económicos”.

El documento oficial remarca que las agendas incluirán cuestiones clave como comercio, inversiones, resiliencia en cadenas de suministro y transición energética, entre otras áreas de colaboración.

Además del acercamiento con Japón, durante el encuentro celebrado en Foz do Iguazú el Mercosur dio inicio a negociaciones para concretar un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam, buscando rebajar aranceles, eliminar barreras y facilitar el flujo de comercio transfronterizo.

Asumiendo la presidencia temporal del bloque, el gobierno paraguayo anunció como meta acelerar el cierre de acuerdos avanzados—entre ellos, los que se negocian con Emiratos Árabes Unidos y Canadá—y continuar el diálogo con países como Japón, Reino Unido, Indonesia y Malasia. También figura entre las prioridades la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias suscripto con India.

Además, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este sábado durante la cumbre que el bloque sudamericano continuará buscando nuevos acuerdos comerciales mientras persista la falta de “voluntad política” de la Unión Europea (UE) para concluir el tratado pendiente entre ambas regiones.

“Los líderes europeos nos pidieron más tiempo para discutir medidas adicionales. Ayer dijeron que su expectativa era firmar el acuerdo a mediados de enero. Sin voluntad política no será posible concluir unas negociaciones que se arrastran hace 26 años”, señaló Lula.

El mandatario recordó que organizó la cumbre de Mercosur en Foz de Iguazú el 20 de diciembre a solicitud expresa de las autoridades europeas, que originalmente planeaban cerrar el convenio en esa fecha. Sin embargo, explicó que además de la histórica reticencia de Francia, en los últimos días surgió un nuevo obstáculo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien enfrenta presiones de los agricultores de su país.

Lula afirmó que Meloni le transmitió personalmente su imposibilidad de respaldar el acuerdo en el contexto actual, pero confía en que esa dificultad pueda resolverse pronto. El mandatario brasileño consideró que si Italia suma su apoyo, Francia no podrá frenar en solitario la firma del tratado. “Espero que el acuerdo sea firmado lo antes posible en Paraguay. Vamos a hacer fuerza para que eso ocurra para el bien de nuestra asociación y para el bien del multilateralismo”, sostuvo.

El jefe de Estado señaló que Mercosur está dispuesto a firmar e incluso aceptó cuotas y mecanismos de salvaguarda impuestos por la UE para productos agropecuarios, aunque advirtió que el bloque mantiene el derecho de responder con reciprocidad si es necesario.

Lula insistió en la importancia de avanzar en el acuerdo como “un mensaje importante en defensa del multilateralismo”, pero reconoció que Europa aún no ha tomado una decisión definitiva.

Ante este escenario de incertidumbre y frente al aumento reciente del proteccionismo internacional, el líder brasileño destacó que Mercosur está acelerando negociaciones con otros mercados. “Cuando las puertas se cierran en unos lugares, se abren en otros. El mundo busca al Mercosur. Vamos a buscar asociaciones que serán clave para la resiliencia de nuestras economías”, aseguró.

El mandatario mencionó como prioridades los avances en las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, al igual que Paraguay, además del impulso a la ampliación de relaciones comerciales con India y la apertura de preferencias arancelarias con Vietnam.

Lula resaltó el interés manifestado por varios países en firmar acuerdos con el Mercosur y expresó su deseo de que en los próximos seis meses se concreten varios pactos internacionales. “El mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur. Espero que tengamos seis meses de buenos acuerdos internacionales”, enfatizó Lula, antes de transferir la presidencia temporal del Mercosur a Paraguay para el primer semestre de 2026.

