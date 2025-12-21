Mundo

El primer ministro de Australia ordenó una inspección a las agencias federales de inteligencia tras el tiroteo en Bondi Beach

Anthony Albanese comunicó que se examinarán los mecanismos de prevención y respuesta ante amenazas, en respuesta al reciente atentado terrorista en Sídney, conforme a lo expresado en un informe gubernamental

Guardar
El primer ministro Albanese ordenó
El primer ministro Albanese ordenó una revisión de la policía y los servicios de inteligencia (REUTERS/Flavio Brancaleone)

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció este domingo, que su gobierno llevará a cabo una revisión de la policía y los servicios de inteligencia tras el atentado terrorista de hace una semana atrás en Bondi Beach.

El mandatario indicó que el Ejecutivo analizará si actualmente cuenta con las facultades y estructuras apropiadas “para mantener a los australianos seguros tras el horrible ataque terrorista antisemita de Bondi Beach”, según se detalla el comunicado oficial.

El gobierno de Anthony Albanese llevará a cabo la revisión detallada para evaluar si las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la ley en Australia cuentan con los poderes, estructuras y procesos adecuados para garantizar la seguridad nacional. El informe con las conclusiones de esta revisión se dará a conocer a finales de abril de 2026, según adelantó Albanese.

La decisión se produce en medio del debate sobre las fallas previas al ataque en Sídney. La principal agencia de contrainteligencia australiana había investigado a los allegados de Naveed Akram en 2016 pero, según revelaron las autoridades la semana pasada, en ese momento no se concluyó que representara una amenaza.

El clima de frustración y desconfianza aumentó dentro de la comunidad judía australiana tras el atentado. Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, manifestó que las familias de las víctimas se sienten “trágica e imperdonablemente defraudadas” por los fallos del gobierno para frenar el antisemitismo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

El rabino Yossi Friedman dirige
El rabino Yossi Friedman dirige un homenaje a las víctimas de un tiroteo masivo durante una celebración judía de Janucá (REUTERS/Eloisa Lopez)

“He pasado tiempo con las familias de las víctimas. Están desconcertadas. Todavía están en shock. No saben qué hacer, y mucho menos contemplan seguir adelante y sanar”, describió Ryvchin. “Estamos pasando por diversas emociones, por distintas etapas, y hay un sentimiento real de haber sido defraudados y traicionados. Y la comunidad quiere respuestas y queremos un cambio”.

Este domingo, miles de australianos encenderán velas a las 18:47 hora local (7:47 GMT) en recuerdo al momento en que resonaron los primeros disparos durante el brutal ataque en Bondi Beach, hace exactamente una semana. El atentado, perpetrado durante el festival judío de Janucá, dejó un saldo de 15 muertos y numerosos heridos.

Las autoridades federales y del estado de Nueva Gales del Sur declararon este 21 de diciembre como el “Día Nacional de Reflexión”, a modo de homenaje a las víctimas del peor tiroteo masivo en Australia desde 1996, cuando 35 personas fallecieron en la tragedia de Tasmania.

Durante la mañana, líderes de la comunidad indígena realizaron una ceremonia de humo tradicional frente al mar, en el Bondi Pavilion, donde se ha formado un improvisado monumento con flores y mensajes que será removido el lunes.

La gente se reúne para
La gente se reúne para honrar a las víctimas del tiroteo en Bondi Beach (REUTERS/Eloisa Lopez)

Más tarde, se espera que miles de personas se congreguen para expresar apoyo a las familias y la comunidad judía, según anticipó el rabino Levi Wolff: “Los australianos comprenden que este ataque no fue solo contra el pueblo judío, sino que es un ataque a los valores australianos. Vendrán aquí y nos apoyarán codo con codo... para decirle a la gente de este país que no hay tolerancia para el odio. La violencia no tiene cabida en nuestro hermoso país”.

La gobernadora general, Sam Mostyn, representante del jefe de estado Carlos III, participó invitada por el Consejo Nacional de Mujeres Judías, y lideró un acto en el que mujeres de todas las religiones depositaron flores en el monumento. Cientos de mujeres y niñas vestidas de blanco se sumaron a la ceremonia, que Mostyn describió como respuesta ante “actos de terror atroces e indescriptibles”.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaSídneyBondi BeachAustraliaAnthony AlbaneseJanucá

Últimas Noticias

Japón y el Mercosur estrecharon sus lazos con un “Marco de Asociación Estratégica” para avanzar en una economía de mercado abierta

Las autoridades del bloque sudamericano buscan reducir impuestos al comercio y eliminar obstáculos regulatorios, con el objetivo de facilitar el intercambio de bienes y servicios entre ambas regiones del globo

Japón y el Mercosur estrecharon

El enviado ruso de Vladimir Putin a Miami afirmó que el avance de las negociaciones con EEUU por la paz en Ucrania es “constructivo”

Un representante del Kremlin dialogó con funcionarios estadounidenses este sábado en busca de acuerdos para finalizar la guerra en territorio ucraniano y confirmó que las reuniones continuarán este domingo

El enviado ruso de Vladimir

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

Luis Montenegro, primer ministro luso, dijo que su viaje a Kiev tiene “un significado muy especial porque estamos en un país que ha sido agredido e invadido”, y planteó la necesidad de dar a Kiev “apoyo financiero”

Ucrania y Portugal anunciaron la

Zelensky dijo que solo EEUU puede persuadir a Rusia para terminar la guerra: “Debe dejar claro que, si no hay vía diplomática, habrá presión total”

El presidente de Ucrania pidió a Washington mayor presión sobre Moscú en medio de la nueva etapa de negociaciones entre las partes en Miami

Zelensky dijo que solo EEUU

Crecen los ataques contra el Estado Islámico en Siria: el Ejército de Israel detuvo a un terrorista en el sur del país

La operación militar en la zona de Rafid se llevó a cabo el miércoles, pero fue confirmada este sábado, un día después del bombardeo de EEUU en respuesta a los ataques yihadistas del fin de semana pasado que dejaron tres norteamericanos muertos

Crecen los ataques contra el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detienen a hombre por presunto

Detienen a hombre por presunto intento de feminicidio en Nezahualcóyotl

Resultados del Baloto y Revancha sábado 20 de diciembre de 2025: números ganadores del sorteo de HOY

Operativo en Iztacalco tras asesinato de comerciante deja cuatro detenidos en Agrícola Pantitlán

El doloroso adiós de Jessica Cediel a su padre: “No sé cómo superar tu partida”

Embalses España: la reserva de agua subió este 20 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Muere un hombre en un

Muere un hombre en un incendio en una vivienda en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Nieve, niebla y oleaje activan avisos en diez provincias con mínimas de hasta 0ºC

La infanta Cristina, al margen de la confesión de Iñaki Urdangarín sobre lo que supuso perderla

Los aeropuertos españoles operarán más de 100.000 vuelos en estas fechas navideñas, un 7,8% más

Al menos seis soldados muertos y casi 30 heridos en un ataque contra una base militar en el este de Colombia

ENTRETENIMIENTO

Flea reveló el proceso creativo

Flea reveló el proceso creativo de las canciones de Red Hot Chili Peppers: “Muchos temas nacieron de ensayos improvisados”

Los 10 villanos más icónicos de las películas navideñas

Uma Thurman: la escena de “Kill Bill” que casi la mata y su reconciliación con Quentin Tarantino

Mia Goth recordó su obsesión con Amy Winehouse: “Acampé fuera de su casa para verla”

Dylan Efron sorprendió en “Bailando con las estrellas” con una transformación física récord en pocas semanas