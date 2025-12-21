El primer ministro de Australia ordenó una inspección a las agencias federales de inteligencia tras el tiroteo en Bondi Beach

El primer ministro Albanese ordenó una revisión de la policía y los servicios de inteligencia (REUTERS/Flavio Brancaleone)

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció este domingo, que su gobierno llevará a cabo una revisión de la policía y los servicios de inteligencia tras el atentado terrorista de hace una semana atrás en Bondi Beach.

El mandatario indicó que el Ejecutivo analizará si actualmente cuenta con las facultades y estructuras apropiadas “para mantener a los australianos seguros tras el horrible ataque terrorista antisemita de Bondi Beach”, según se detalla el comunicado oficial.

El gobierno de Anthony Albanese llevará a cabo la revisión detallada para evaluar si las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la ley en Australia cuentan con los poderes, estructuras y procesos adecuados para garantizar la seguridad nacional. El informe con las conclusiones de esta revisión se dará a conocer a finales de abril de 2026, según adelantó Albanese.

La decisión se produce en medio del debate sobre las fallas previas al ataque en Sídney. La principal agencia de contrainteligencia australiana había investigado a los allegados de Naveed Akram en 2016 pero, según revelaron las autoridades la semana pasada, en ese momento no se concluyó que representara una amenaza.

El clima de frustración y desconfianza aumentó dentro de la comunidad judía australiana tras el atentado. Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, manifestó que las familias de las víctimas se sienten “trágica e imperdonablemente defraudadas” por los fallos del gobierno para frenar el antisemitismo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

El rabino Yossi Friedman dirige un homenaje a las víctimas de un tiroteo masivo durante una celebración judía de Janucá (REUTERS/Eloisa Lopez)

“He pasado tiempo con las familias de las víctimas. Están desconcertadas. Todavía están en shock. No saben qué hacer, y mucho menos contemplan seguir adelante y sanar”, describió Ryvchin. “Estamos pasando por diversas emociones, por distintas etapas, y hay un sentimiento real de haber sido defraudados y traicionados. Y la comunidad quiere respuestas y queremos un cambio”.

Este domingo, miles de australianos encenderán velas a las 18:47 hora local (7:47 GMT) en recuerdo al momento en que resonaron los primeros disparos durante el brutal ataque en Bondi Beach, hace exactamente una semana. El atentado, perpetrado durante el festival judío de Janucá, dejó un saldo de 15 muertos y numerosos heridos.

Las autoridades federales y del estado de Nueva Gales del Sur declararon este 21 de diciembre como el “Día Nacional de Reflexión”, a modo de homenaje a las víctimas del peor tiroteo masivo en Australia desde 1996, cuando 35 personas fallecieron en la tragedia de Tasmania.

Durante la mañana, líderes de la comunidad indígena realizaron una ceremonia de humo tradicional frente al mar, en el Bondi Pavilion, donde se ha formado un improvisado monumento con flores y mensajes que será removido el lunes.

La gente se reúne para honrar a las víctimas del tiroteo en Bondi Beach (REUTERS/Eloisa Lopez)

Más tarde, se espera que miles de personas se congreguen para expresar apoyo a las familias y la comunidad judía, según anticipó el rabino Levi Wolff: “Los australianos comprenden que este ataque no fue solo contra el pueblo judío, sino que es un ataque a los valores australianos. Vendrán aquí y nos apoyarán codo con codo... para decirle a la gente de este país que no hay tolerancia para el odio. La violencia no tiene cabida en nuestro hermoso país”.

La gobernadora general, Sam Mostyn, representante del jefe de estado Carlos III, participó invitada por el Consejo Nacional de Mujeres Judías, y lideró un acto en el que mujeres de todas las religiones depositaron flores en el monumento. Cientos de mujeres y niñas vestidas de blanco se sumaron a la ceremonia, que Mostyn describió como respuesta ante “actos de terror atroces e indescriptibles”.

(Con información de Associated Press)