Estados Unidos, Ucrania y representantes europeos abrieron una nueva ronda de negociaciones en Miami para sellar el acuerdo de paz

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio, el enviado especial de EEUU Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump Jared Kushner, se reúnen con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y otros miembros de una delegación ucraniana en Florida, el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Las conversaciones previstas para continuar durante el fin de semana entre representantes de Ucrania y Estados Unidos iniciaron este viernes, horas más tarde a la conferencia de prensa anual del presidente ruso Vladimir Putin, quien reiteró que Moscú mantendrá su ofensiva militar y condicionó el fin de la guerra a la disposición de Kiev y sus socios occidentales.

En la antesala a las reuniones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que no se impondrá ningún acuerdo a Ucrania en el marco de las negociaciones que tienen lugar en Miami con aliados europeos, con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto con Rusia.

Delegados del presidente Donald Trump impulsaron una propuesta que contempla ofrecer garantías de seguridad a Ucrania por parte de Estados Unidos, aunque podría exigir a Kiev la cesión de parte de su territorio, una hipótesis que enfrenta el rechazo de amplios sectores ucranianos.

Rubio, sin embargo, dejó claro que “no habrá un acuerdo de paz a menos que Ucrania lo acepte”. En una conferencia de prensa, enfatizó ante la prensa en Washington: “Toda esta narrativa de que estamos tratando de imponerle algo a Ucrania es ridícula”. Y agregó: “No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo”.

Rubio adelantó que podría sumarse este sábado a los diálogos de paz sobre Ucrania en Miami, su ciudad natal. Las conversaciones son encabezadas por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, junto al yerno del presidente, Jared Kushner, y participan el negociador principal ucraniano, Rustem Umerov, además de altos funcionarios de Reino Unido, Francia y Alemania.

El secretario de Seguridad Nacional y del Consejo de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov (Europa Press)

En paralelo, medios reportan que funcionarios rusos —entre ellos el negociador del Kremlin, Kiril Dmitriev— y estadounidenses planean reuniones separadas este fin de semana en Florida.

Tras las reuniones de este viernes en Miami, Umerov comunicó en redes sociales que mantuvo informado al presidente Volodimir Zelensky y que “se acordaron los próximos pasos y la continuación del trabajo conjunto en un futuro próximo”.

El negociador ucraniano subrayó: “Estamos actuando claramente en línea con las prioridades definidas por el presidente: la seguridad de Ucrania debe estar garantizada de manera fiable y a largo plazo”.

Por su parte, el enviado ruso Kirill Dmitriev confirmó este sábado que viajaba a Miami para participar en la nueva ronda de negociaciones orientadas a resolver la guerra en Ucrania.

“De camino a Miami”, publicó Dmitriev en X, acompañando su mensaje con un emoji de paloma y un breve video de un amanecer en una playa adornada con palmeras. “Mientras los belicistas siguen trabajando horas extra para socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, recordé este video de mi visita anterior: la luz abriéndose paso entre las nubes de tormenta”, agregó el funcionario ruso en su publicación.

Pese al intenso movimiento diplomático, la violencia no cesa en el terreno. El viernes, un ataque ruso con misiles balísticos dejó siete muertos y 15 heridos en la región de Odessa, en el mar Negro, donde el gobernador local indicó que el objetivo fue la infraestructura portuaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en una reunión en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 28 de febrero de 2025 (REUTERS/Nathan Howard)

Steve Witkoff y Jared Kushner ya se habían reunido a principios de mes en Miami con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, en un encuentro en el que no participaron representantes europeos. Posteriormente, ambos viajaron a Moscú para sostener conversaciones directas con el presidente ruso Vladimir Putin.

En noviembre, Washington sorprendió a los socios europeos al presentar un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, que fue visto como muy favorable para Rusia y minimizó el rol de las principales potencias del continente. Aunque la propuesta fue modificada posteriormente por Ucrania y sus aliados europeos, aún no hubo una respuesta formal de Moscú. Putin aseguró el viernes que “la pelota está ahora total y completamente en el campo de Kiev y sus aliados”.

El mandatario ruso, durante una rueda de prensa transmitida por televisión, celebró los avances militares de su país: “Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto” y “estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos”. Actualmente, las fuerzas rusas controlan aproximadamente el 19% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea, anexada en 2014.

Putin reiteró que Moscú no es responsable del inicio del conflicto ni de la muerte de civiles: “No fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra”. Por otra parte, planteó que si Ucrania celebra elecciones presidenciales, como promueven tanto Moscú como Washington, Rusia contemplaría suspender el lanzamiento de misiles de largo alcance y los bombardeos con drones durante el día de la votación.

El presidente ruso Vladímir Putin habla en su conferencia de prensa y programa de llamadas telefónicas anual en Gostinny Dvor, Moscú, el viernes 19 de diciembre de 2025 (Associated Press/Pavel Bednyakov)

En otro frente, Putin valoró la reciente decisión de la Unión Europea de no destinar los activos rusos congelados a financiar el préstamo de 90.000 millones de euros (unos 105.500 millones de dólares) a Ucrania, lo que consideró que habría sido “un atraco”. Más de 200.000 millones de euros (234.000 millones de dólares) del Banco Central ruso permanecen bloqueados bajo la gestión de la sociedad financiera Euroclear, con sede en Bruselas.

(Con información de AFP)