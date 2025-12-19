Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

Foto archivo-La Fontana di Trevi. (EFE/Álvaro Padilla)

Desde el 1 de febrero, los turistas que deseen acercarse a la Fontana di Trevi, en Roma, deberán pagar una tarifa de entrada de dos euros. Según informaron este viernes las autoridades locales, la medida tiene como objetivo controlar el impacto del turismo masivo en uno de los destinos más emblemáticos de la capital italiana. La obra maestra barroca seguirá siendo visible de forma gratuita desde cierta distancia, aunque el acceso más cercano quedará reservado exclusivamente para quienes adquieran una entrada.

“A partir del 1 de febrero introducimos un billete de pago para seis sitios”, informó el alcalde Roberto Gualtieri en una conferencia de prensa, y detalló que el acceso a los otros cinco lugares costará cinco euros.

La fuente, famosa a nivel mundial por su aparición en la película La Dolce Vita de Federico Fellini, atrae a diario a miles de visitantes que acuden a pedir deseos y lanzar monedas al agua, una tradición que genera una recaudación semanal de miles de euros destinados a la organización benéfica Cáritas.

Entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de este año, alrededor de nueve millones de visitantes accedieron a la zona próxima a la Fontana di Trevi, lo que equivale a un promedio de 30.000 personas diarias, precisó el alcalde. El lugar ha sido un objetivo frecuente de carteristas, y el ayuntamiento de Roma ha debatido durante años distintas estrategias para regular el acceso. Según explicó Gualtieri, la enorme afluencia de visitantes provoca un “embotellamiento”, consecuencia del “ya famoso problema del turismo excesivo”.

La medida generó diversas reacciones entre los visitantes internacionales. “No está bueno. Debería ser gratis”, comentó una turista procedente del Golfo mientras esperaba en la fila junto a su hija. Otro visitante, procedente de Corea del Sur, señaló que no sabía si valdría la pena visitar la fuente una vez que se implemente el cobro.

Esta no es la primera vez que Italia adopta medidas de este tipo. El Panteón —una iglesia y antiguo templo romano— comenzó a cobrar entrada en 2023, mientras que Venecia instauró recientemente una tasa turística durante los períodos de mayor afluencia.

Las autoridades aclararon que los residentes de Roma seguirán teniendo acceso gratuito. Además, estiman que el nuevo sistema podría generar unos 6,5 millones de euros al año. Las entradas podrán adquirirse en línea o directamente en la fuente mediante tarjetas y otros métodos de pago, y se habilitarán filas diferenciadas para quienes ya cuenten con entrada y para quienes la compren en el lugar.

