Mundo

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

La medida comenzará a regir en febrero y busca ordenar la afluencia de visitantes en uno de los puntos más concurridos de Roma

Guardar
Foto archivo-La Fontana di Trevi.
Foto archivo-La Fontana di Trevi. (EFE/Álvaro Padilla)

Desde el 1 de febrero, los turistas que deseen acercarse a la Fontana di Trevi, en Roma, deberán pagar una tarifa de entrada de dos euros. Según informaron este viernes las autoridades locales, la medida tiene como objetivo controlar el impacto del turismo masivo en uno de los destinos más emblemáticos de la capital italiana. La obra maestra barroca seguirá siendo visible de forma gratuita desde cierta distancia, aunque el acceso más cercano quedará reservado exclusivamente para quienes adquieran una entrada.

“A partir del 1 de febrero introducimos un billete de pago para seis sitios”, informó el alcalde Roberto Gualtieri en una conferencia de prensa, y detalló que el acceso a los otros cinco lugares costará cinco euros.

La fuente, famosa a nivel mundial por su aparición en la película La Dolce Vita de Federico Fellini, atrae a diario a miles de visitantes que acuden a pedir deseos y lanzar monedas al agua, una tradición que genera una recaudación semanal de miles de euros destinados a la organización benéfica Cáritas.

El alcalde de Roma, Roberto
El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, habla el día de la reapertura de la Fontana di Trevi al público tras trabajos de mantenimiento, en Roma, Italia, el 22 de diciembre de 2024. (REUTERS/Yara Nardi)

Entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de este año, alrededor de nueve millones de visitantes accedieron a la zona próxima a la Fontana di Trevi, lo que equivale a un promedio de 30.000 personas diarias, precisó el alcalde. El lugar ha sido un objetivo frecuente de carteristas, y el ayuntamiento de Roma ha debatido durante años distintas estrategias para regular el acceso. Según explicó Gualtieri, la enorme afluencia de visitantes provoca un “embotellamiento”, consecuencia del “ya famoso problema del turismo excesivo”.

La medida generó reacciones entre los visitantes internacionales. Un turista procedente del Golfo comentó que “debería ser gratis” mientras aguardaba en la fila junto a su hija, y otro visitante de Corea del Sur señaló que “tendría que pensarlo” antes de volver a visitar la fuente una vez que se implemente el cobro.

La medida generó diversas reacciones entre los visitantes internacionales. “No está bueno. Debería ser gratis”, comentó una turista procedente del Golfo mientras esperaba en la fila junto a su hija. Otro visitante, procedente de Corea del Sur, señaló que no sabía si valdría la pena visitar la fuente una vez que se implemente el cobro.

El nuevo sistema de acceso
El nuevo sistema de acceso podría generar unos 6,5 millones de euros al año. (Adobe Stock)

Esta no es la primera vez que Italia adopta medidas de este tipo. El Panteón —una iglesia y antiguo templo romano— comenzó a cobrar entrada en 2023, mientras que Venecia instauró recientemente una tasa turística durante los períodos de mayor afluencia.

Las autoridades aclararon que los residentes de Roma seguirán teniendo acceso gratuito. Además, estiman que el nuevo sistema podría generar unos 6,5 millones de euros al año. Las entradas podrán adquirirse en línea o directamente en la fuente mediante tarjetas y otros métodos de pago, y se habilitarán filas diferenciadas para quienes ya cuenten con entrada y para quienes la compren en el lugar.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Fontana di TreviRomaItaliaturismoUltimas noticias America

Últimas Noticias

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

La fecha aún debe ser confirmada por los países del bloque sudamericano

La Unión Europea propuso el

Tragedia en Tokio: un matrimonio murió tras el incendio de un sauna

La pareja fue hallada inconsciente dentro de una sala privada de un centro de saunas en el distrito de Akasaka y las autoridades investigan las causas del incendio y una posible falla en el sistema de salida

Tragedia en Tokio: un matrimonio

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”

Cuando dos terroristas abrieron fuego contra cientos de personas que celebraban Hanukkah en la playa Bondi de Sydney el domingo, Chaya Dadon se arrojó sobre dos pequeños

La adolescente australiana que protegió

Más problemas para los ruralistas franceses: cortaron carreteras porque un virus afecta a su ganado y la ley los obliga a sacrificarlo

El campo atraviesa un fin de año complicado en Francia. En medio de las negociaciones finales para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur, que rechazan por temor a la competencia, sus rebaños se ven amenazados por una dermatosis nodular

Más problemas para los ruralistas

Las mafias chinas del cibercrimen apuntan a Latinoamérica: torturas, muertes y expertos reclutados que viajan engañados

El testimonio de especialistas que fueron tentados para ir a trabajar a países del Sudeste Asiático revela el sistema de semiesclavitud al que fueron sometidos

Las mafias chinas del cibercrimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum abre puerta a crear

Sheinbaum abre puerta a crear tratado comercial con países asíaticos tras Paquete Arancelario: “No queremos enemistarnos con ningún país”

Lokillo rechaza amenazas de muerte que han recibido con “el Menor”, luego de encuentro de ‘freestyle’, y envió contundente mensaje

Estados Unidos felicita a Perú por romper récord en la erradicación de cultivos ilegales de coca

De “qué es magnicidio” a “Bre-B”: descubra las preguntas más insólitas que los colombianos le hicieron a Google en 2025

El Indio Solari será distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UBA

INFOBAE AMÉRICA
Lula avisa de que Brasil

Lula avisa de que Brasil no seguirá adelante con el acuerdo UE-Mercosur si no se firma el 20 de diciembre

FEDUP reclama en el Senado un marco legal y social para dignificar el duelo perinatal

Londres arrestará a manifestantes propalestinos por pancartas o cánticos con la frase "globalizar la Intifada"

El Barça desmiente "de forma clara y rotunda" el uso de dinero del club "para hacer campaña electoral"

El nuevo nuncio del Vaticano presenta mañana sus cartas credenciales al Rey

ENTRETENIMIENTO

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Shakira agota las tres fechas de su residencia histórica en El Salvador: “Les llevaré nuevas sorpresas”

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

Brad Pitt sorprendió al revelar cuál es la actriz que considera la más impactante en la historia del cine estadounidense

Rob Reiner: ¿qué pasará con la millonaria herencia que dejó el director de cine?