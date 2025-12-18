¿La cápsula lunar del Apollo 11 en Beverly Hills? Los detalles de la nueva adquisición de Jeff Bezos para su mansión

Jeff Bezos y Lauren Sánchez instalan una réplica del Apollo 11 en su mansión de Beverly Hills, atrayendo la atención sobre su lujosa residencia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Jeff Bezos y Lauren Sánchez han añadido una nueva extravagancia a su exclusiva mansión de Beverly Hills: una réplica a escala del módulo de comando del Apollo 11, instalada en el enorme jardín de la propiedad.

De acuerdo con NYMAG, imágenes aéreas recientes muestran que el objeto destaca entre las numerosas comodidades de la residencia, que incluye una piscina, canchas de voleibol y de pickleball.

Una cápsula lunar entre lujos

La cápsula, diseñada como una fiel reproducción del emblemático módulo lunar, se ha transformado en el principal foco de atención dentro de la mansión, valorada en USD 165 millones. La presencia de esta pieza inusual ha dado lugar a múltiples especulaciones sobre su funcionalidad.

La cápsula lunar, fiel reproducción del módulo de comando, se convierte en el principal atractivo del jardín de la mansión valorada en USD 165 millones (Crédito: @toplcosings instagram)

Mientras algunos informes mencionan que podría albergar una sauna, otras fuentes citadas por el medio consideran que serviría como una sala de sonido inspirada en el misterioso Integratron, destinada a eventos privados exclusivos y poco convencionales.

El inmueble fue adquirido por la pareja en 2020, incluyendo un terreno colindante por USD 10 millones, en una operación realizada con el magnate David Geffen. Desde ese momento, Bezos y Sánchez emprendieron una profunda remodelación de la propiedad para adecuarla a sus gustos y necesidades.

Un legado arquitectónico

Construida en 1937 por Jack Warner, una de las figuras históricas de Warner Bros., la mansión fue diseñada por el reconocido arquitecto Roland Coate. Cuando pasó a manos de Bezos, contaba con ocho dormitorios y nueve baños, según detalló NYMAG.

El inmueble, construido en 1937 por Jack Warner y diseñado por Roland Coate, fusiona el estilo georgiano original con elementos contemporáneos tras la renovación (Crédito: @toplcosings instagram)

El estilo georgiano del inmueble conserva numerosos detalles originales, que ahora conviven con elementos contemporáneos incorporados tras la renovación emprendida por los actuales propietarios.

La llegada de la cápsula Apollo 11, sin embargo, ha revolucionado la fisonomía del jardín y el relato habitual de las casas de celebridades.

Un objeto rodeado de misterio

El origen de la réplica sigue sin confirmarse oficialmente. NYMAG cita una investigación de The New York Post, que apunta al Timothy Oulton Studio como el posible creador.

El origen de la réplica del Apollo 11 permanece sin confirmar, aunque se vincula al Timothy Oulton Studio, conocido por sus diseños personalizados de naves espaciales (Crédito: @timothyoulton instagram)

Este taller británico es conocido por haber fabricado una nave espacial de acero inoxidable para uno de los restaurantes de Gordon Ramsay en Londres, lo que alimenta la teoría de que la cápsula en Beverly Hills pudiera ser una pieza de diseño personalizada encargada por Bezos y Sánchez.

El jardín de la mansión se convierte así en escenario de esta propuesta inusual, cuyo propósito definitivo sigue sin aclararse, aunque los rumores sobre su uso suman cada vez más hipótesis.

La fascinación por el espacio

La pasión de la pareja por la exploración espacial se ha manifestado públicamente en diversas oportunidades.

La pasión de Bezos y Sánchez por la exploración espacial se refleja en la instalación de la cápsula, influida por experiencias suborbitales recientes de la pareja (Blue Origin/Handout via REUTERS)

A comienzos de este año, Lauren Sánchez participó en un viaje suborbital junto a celebridades como Gayle King y Katy Perry, una experiencia que, según NYMAG, podría haber influido directamente en la decisión de instalar la cápsula en su hogar de Beverly Hills.

Esta conexión personal con la actividad espacial alimenta la teoría de que la estructura pueda simbolizar más que un simple adorno: tal vez una declaración de intereses, un homenaje a la historia de la exploración espacial o una pieza vivencial para experimentos sensoriales de los propietarios y sus invitados.

Un enigma entre exclusividad y curiosidad

La cápsula Apollo 11 añade un aire de misterio y exclusividad a la mansión, generando curiosidad sobre su propósito entre los visitantes y medios especializados (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Mientras continúan las conjeturas sobre la finalidad exacta de la cápsula lunar, la réplica de Apollo 11 mantiene su aire de misterio, convirtiéndose en un nuevo punto de atracción para los pocos que tienen acceso a la mansión.

Fuentes cercanas a la pareja no han confirmado detalles sobre el uso del espacio, aunque no descartan que se trate de un homenaje personal, un singular espacio de almacenamiento o, simplemente, otro elemento excéntrico en una de las propiedades más valiosas y singulares de Los Ángeles.