Una represa centenaria determina el destino de millones de personas en India: lluvias extremas y desacuerdos profundizan el riesgo

El deterioro de la infraestructura Mullaperiyar y el aumento de fenómenos climáticos intensifican el conflicto por el control del agua. The Washington Post difundió que las comunidades temen un posible desastre y la falta de consenso complica la búsqueda de soluciones

La represa Mullaperiyar, con 130
La represa Mullaperiyar, con 130 años de antigüedad, es clave para el suministro de agua y riego en el sur de India (PTI)

En el sur de India, la represa Mullaperiyar, construida hace 130 años en las montañas del distrito de Idukki, Kerala, es esencial para la vida de millones de personas. Esta infraestructura, oculta entre bosques y nieblas tropicales, abastece de agua potable y riego a extensas zonas agrícolas de Tamil Nadu.

Sin embargo, para las comunidades de Kerala, representa una amenaza latente, especialmente ante el aumento de lluvias extremas atribuidas al cambio climático. El temor a un posible riesgo de colapso de la represa, que podría afectar a decenas de miles de habitantes, intensificó el debate sobre su seguridad y futuro, según reportó The Washington Post.

Importancia vital de la represa Mullaperiyar

La represa Mullaperiyar desempeña un papel crucial en el suministro de agua y el riego en el sur de India. A través de un túnel que atraviesa las montañas, el agua almacenada se desvía hacia Tamil Nadu, donde millones de personas dependen de este recurso para beber y para irrigar cientos de miles de hectáreas de cultivos.

En épocas de sequía, la represa garantiza el flujo de agua en pozos y tuberías, lo que permite la supervivencia de comunidades agrícolas. “Mullaperiyar es mi vida”, afirmó Salethu Innaci, agricultor y líder de una asociación local en Tamil Nadu. Para muchos en esta región, la represa es vista como un salvavidas indispensable.

Mientras que en Kerala, donde se ubica la estructura, la percepción es opuesta. Las comunidades ribereñas viven con el temor constante de que las lluvias monzónicas eleven el nivel del embalse y obliguen a liberar agua, provocando inundaciones. La represa, construida con técnicas y materiales del siglo XIX, es considerada por muchos como una amenaza. “Cuando el nivel del agua sube, no podemos dormir”, relató Nabeesa Moosa, una trabajadora local.

El conflicto entre Kerala y
El conflicto entre Kerala y Tamil Nadu por el control de la represa Mullaperiyar se intensifica ante el temor a un desastre (Malayalam Wikipedia)

Riesgos crecientes por el cambio climático

El aumento de fenómenos meteorológicos extremos elevó el riesgo de colapso de la represa Mullaperiyar. Un análisis indicó que el calentamiento global intensificó el flujo de vapor de agua en la atmósfera, lo que se traduce en lluvias más intensas y frecuentes en Kerala, una de las regiones más afectadas del mundo.

Las precipitaciones extremas crecieron a un ritmo dos veces superior al promedio global, incrementando la probabilidad de tormentas capaces de superar la capacidad de la represa. Dicha infraestructura, envejecida y construida antes de que se comprendieran los efectos del cambio climático, enfrenta desafíos para soportar estos nuevos extremos.

Expertos en seguridad de represas advirtieron que muchas estructuras similares, con más de 50 años de antigüedad, muestran signos de desgaste y pueden fallar bajo presión excesiva. En India, tres represas han colapsado en los últimos 7 años debido a inundaciones, lo que refuerza la preocupación con Mullaperiyar.

Las comunidades de Kerala viven
Las comunidades de Kerala viven con miedo a inundaciones por el deterioro de la infraestructura de la represa (REUTERS)

Conflicto entre Kerala y Tamil Nadu

El control y la gestión de la represa Mullaperiyar fueron motivo de disputa entre Kerala y Tamil Nadu durante décadas. El origen del conflicto se remonta a un acuerdo colonial del siglo XIX, que otorgó a Tamil Nadu el derecho a operar la represa y desviar el agua, aunque la estructura se encuentra en territorio de Kerala.

Mientras las autoridades de Kerala insisten en la necesidad de limitar el nivel de agua y construir una nueva represa para garantizar la seguridad, el gobierno de Tamil Nadu sostiene que la estructura es estable y aboga por aumentar la capacidad de almacenamiento para enfrentar posibles sequías.

La Corte Suprema de India ha intervenido en varias ocasiones, permitiendo mantener el nivel del embalse en 43 metros, 10 menos que el diseño original, e imponiendo restricciones adicionales durante la temporada de lluvias.

No obstante, la desconfianza y la falta de transparencia entre ambos estados han dificultado la búsqueda de soluciones consensuadas. “¿Viviría usted en una casa de 130 años si el estado del techo y las paredes es dudoso?”, cuestionó Sekhar Kuriakose, responsable de resiliencia climática de Kerala.

Las lluvias extremas y el
Las lluvias extremas y el cambio climático aumentan el riesgo de colapso de la represa Mullaperiyar en Kerala (REUTERS)

Impacto social y humano

El temor a un desastre marcó la vida de miles de habitantes en Kerala. Durante la temporada de lluvias, muchos preparan rutas de evacuación y mantienen documentos importantes listos para huir en caso de emergencia.

El recuerdo de las inundaciones de 2018, que afectaron a la mitad de los residentes de algunas aldeas y destruyeron miles de viviendas, sigue presente. “Algún día se romperá y nos matará a todos, esa es la sensación”, expresó P.N. Sebastian, agricultor y activista.

Esta situación es especialmente difícil para los trabajadores rurales y agricultores de bajos ingresos, quienes carecen de recursos para mudarse a zonas más seguras. Moosa, cuya casa fue arrasada por las inundaciones, solo pudo alquilar una vivienda en la orilla opuesta del río, que volvió a inundarse en 2023. Debido a ello, lamentó: “Nacimos y crecimos aquí. No tenemos a dónde ir”.

Para Tamil Nadu, la represa es vista como garantía de subsistencia. El agua de Mullaperiyar sostiene a unos 680.000 trabajadores agrícolas, según documentos presentados ante la Corte Suprema. Para muchos, la posibilidad de reducir el suministro representa una amenaza directa a su modo de vida.

Expertos advirtieron que represas antiguas
Expertos advirtieron que represas antiguas como Mullaperiyar enfrentan desafíos ante fenómenos meteorológicos extremos, generando desastres como las inundaciones de 2018 (REUTERS)

Debate sobre el futuro de la represa

El futuro de la represa Mullaperiyar sigue siendo incierto. Kerala ha ofrecido financiar la construcción de una nueva estructura, asegurando que Tamil Nadu recibiría la misma cantidad de agua, pero la propuesta ha encontrado resistencia. Agricultores y autoridades de Tamil Nadu temen perder el control sobre el recurso y desconfían de las intenciones de Kerala.

El caso de la catástrofe en Libia en 2023, donde el colapso de dos represas provocó miles de muertes, ha servido de advertencia sobre los riesgos de infraestructuras envejecidas y mal mantenidas. Expertos citados por The Washington Post advirtieron que la combinación de represas antiguas y lluvias cada vez más intensas representa una amenaza creciente en todo el mundo, especialmente en regiones con climas monzónicos y recursos limitados.

Las inspecciones recientes, realizadas por autoridades de ambos estados y la Comisión Central del Agua de India, han concluido que la represa se encuentra en buen estado, pero estas evaluaciones no han logrado disipar la preocupación de la población ni resolver el conflicto político.

