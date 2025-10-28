Mundo

India evacua a miles de personas ante la inminente llegada del ciclón Montha

Decenas de miles de personas han sido trasladadas de zonas costeras vulnerables en Andhra Pradesh y Odisha mientras la tormenta se intensifica, con alertas rojas y cierres de escuelas en varias regiones

Por Rajesh Roy

En esta imagen de archivo publicada por la Fuerza Nacional de Desastres, advierten al personal del ciclón Montha, en Yanam, en el estado indio de Andhra Pradesh, el lunes 27 de octubre de 2025. (NDRF via AP)

Las autoridades indias han cerrado escuelas y evacuado a decenas de miles de personas de áreas costeras bajas mientras la costa este del país se prepara para el impacto del ciclón Montha más tarde el martes.

El sistema, que gira sobre la bahía de Bengala, se ha intensificado hasta convertirse en una tormenta ciclónica grave y se espera que toque tierra tarde el martes cerca de la ciudad portuaria de Kakinada, en el sur de Andhra Pradesh, informó la oficina meteorológica en su último boletín.

La tormenta se encontraba a unos 160 kilómetros (99 millas) al sureste de Machilipatnam en Andhra Pradesh.

Se espera que se intensifique, trayendo vientos de 90 km/h a 110 km/h (55-68 mph) mientras avanza hacia la costa este del país.

La oficina meteorológica emitió las llamadas alertas rojas, el nivel más alto de advertencias meteorológicas, para 19 distritos en Andhra Pradesh, pronosticando lluvias extremadamente intensas. Se espera que los estados vecinos de Tamil Nadu, Telangana, Kerala y Karnataka también reciban lluvias de moderadas a intensas.

Los equipos de emergencias en Andhra Pradesh han evacuado hasta ahora a 38.000 personas de áreas bajas a campamentos de ayuda, según un funcionario estatal de emergencias. El gobierno estatal estima que alrededor de cuatro millones de personas se encuentran en zonas vulnerables y probablemente se verán afectadas por el ciclón.

Los motociclistas se cubren con un paraguas mientras llovizna, antes de que el ciclón Montha toque tierra, en Chennai, India, el 28 de octubre de 2025. REUTERS/Riya Mariyam R

Las autoridades han preparado 1.906 campamentos de ayuda y 364 refugios escolares mientras continúan las evacuaciones en 1.238 aldeas vulnerables, dijo el ministro de Comunicaciones del estado, Nara Lokesh, en una publicación en redes sociales.

Se ha ordenado que las escuelas y universidades permanezcan cerradas hasta el miércoles y se ha advertido a los pescadores que no se aventuren al mar para pescar. Los servicios de trenes y vuelos se vieron parcialmente interrumpidos el martes.

En Odisha, la administración estatal ha comenzado a trasladar a unas 32.000 personas de áreas vulnerables a campamentos de ayuda, dijo un funcionario estatal de desastres.

Los científicos del clima dicen que las tormentas severas son cada vez más frecuentes en el sur de Asia. El calentamiento global impulsado por gases que calientan el planeta ha hecho que se vuelvan más extremas e impredecibles.

Las costas orientales de India han sido durante mucho tiempo propensas a los ciclones, pero el número de tormentas intensas está aumentando en la costa del país. En 2023 se produjo la temporada de ciclones más mortífera de India en los últimos años, con 523 muertos y daños estimados en 2.500 millones.

Los ciclones tropicales, que se llaman huracanes o tifones en otras regiones, se encuentran entre los desastres naturales más devastadores del mundo cuando golpean áreas costeras densamente pobladas.

Un hombre cubierto con un impermeable camina junto a barcos pesqueros amarrados en un puerto pesquero mientras llovizna, antes de que el ciclón Montha toque tierra, en Chennai, India, el 28 de octubre de 2025. REUTERS/Riya Mariyam R

Los océanos cada vez más cálidos están resultando en tormentas más intensas, especialmente cerca de las regiones costeras, ya que obtienen energía de las aguas cálidas, dicen los expertos en clima.

“El calentamiento global está aumentando la temperatura del aire y también está calentando los océanos. Y si un océano está muy cálido, va a suministrar mucha energía a cualquier tormenta tropical sobre el océano”, dijo Akshay Deoras, meteorólogo de la Universidad de Reading en el Reino Unido.

India, el país más poblado del mundo, se encuentra entre los mayores emisores actuales de gases que calientan el planeta y también se considera una de las regiones más vulnerables del mundo a los impactos climáticos.

Solo en 2024, hubo 167 desastres en Asia, que fue el mayor número de cualquier continente, según la Base de Datos de Eventos de Emergencia mantenida por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Las tormentas, inundaciones, olas de calor y terremotos llevaron a pérdidas de más de 32.000 millones, encontraron los investigadores.

(con información de AP)

