La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, denunció agresiones y amenazas durante su nueva detención en Irán

El testimonio de la galardonada fue difundido por su familia tras una llamada telefónica, en la que relató haber sido golpeada y amenazada por agentes durante su arresto en Mashad

La Nobel de la Paz
La Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, denunció agresiones y amenazas durante su detención (AP/ARCHIVO)

La activista iraní Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, denunció haber sido brutalmente golpeada y amenazada de muerte durante su detención el pasado viernes en la ciudad nororiental de Mashad, según informó su familia mediante un comunicado publicado la noche del domingo en la cuenta de X de la propia activista. En una breve llamada telefónica recibida a las 22:30 hora local (19:00 GMT), tres días después de ser arrestada, Mohammadi relató que durante su captura fue agredida con porras en la cabeza y el cuello por agentes identificados como “fuerzas de acción autónoma”, responsables anteriormente de amenazas a sus abogados a través del Ministerio de Inteligencia en Teherán.

El arresto se produjo durante la ceremonia fúnebre del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, en la que Mohammadi y otras personas coreaban consignas como “Viva Irán”, mientras otros asistentes lanzaban frases como “¡Muerte al dictador!”, de acuerdo con vídeos difundidos en redes sociales. Según la familia, al momento de las agresiones, la activista recibió amenazas directas y los agentes le advirtieron: “Vestiremos de luto a tu madre”.

En 2023, el Comité Noruego del Nobel le otorgó el premio estando en la cárcel "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos (REUTERS/ARCHIVO)

La Fundación Narges, gestionada por sus allegados, indicó que la intensidad de los golpes obligó a que Mohammadi fuera trasladada dos veces a urgencias hospitalarias. En su comunicación con la familia, la activista solicitó a su equipo de abogados la presentación formal de una denuncia contra el organismo de seguridad responsable de su arresto y de la violencia ejercida durante el procedimiento. Posteriormente, las autoridades iraníes informaron sobre la detención de 39 personas por “comportamientos que vulneraron las normas” tras la ceremonia fúnebre en Mashad.

Además de las lesiones físicas y amenazas recibidas, Mohammadi fue acusada de “colaborar con el Estado de Israel”, cargo que podría acarrear la pena de muerte, según la legislación iraní. El fiscal de Mashhad, Hasan Hematifar, declaró el sábado a la prensa local que Mohammadi y el hermano de Alikordi promovieron durante el acto “comentarios provocadores” e incitaron a los presentes a corear “consignas transgresoras” y “alterar el orden público”.

Entre los detenidos el viernes junto a Mohammadi se encuentran los activistas Sepideh Gholian, Asadollah Fakhimi, Akbar Amini, Hasan Bagherinia, Abolfazl Abri, Pouran Nazemi, Hasti Amiri y Aliyeh Motalebzadeh. Hasta el momento, las autoridades no han emitido comentarios oficiales sobre el relato de la activista.

Mohammadi solicitó a sus abogados denunciar formalmente al organismo de seguridad responsable de su arresto y agresión

Mohammadi, de 53 años, se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024, tras una suspensión de su condena para recibir tratamiento médico, luego de haber cumplido previamente entre noviembre de 2021 y esa fecha más de dos años en prisión. Desde hace más de una década, la activista ha sido arrestada trece veces, condenada en nueve ocasiones y ha pasado más de diez años privada de libertad, principalmente por cargos de “propaganda contra el Estado” y “conspiración contra la seguridad estatal”. En noviembre, denunció que las autoridades le prohibieron permanentemente salir del país y negaron la expedición de un pasaporte, impidiéndole visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La labor de Mohammadi, marcada por su defensa de los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte en Irán, le valió el Premio Nobel de la Paz en 2023 mientras aún continuaba encarcelada. Desde su liberación, ha mantenido una postura crítica respecto a las violaciones de derechos humanos en el país, en especial la aplicación de la pena capital y la represión contra mujeres que rechazan el uso obligatorio del velo islámico.

