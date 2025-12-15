La Fiscalía de Corea del Sur sostuvo que el ex presidente Yoon Suk-yeol planeó la ley marcial con al menos un año de antelación

La Fiscalía surcoreana sostuvo que el ex presidente Yoon Suk-yeol planeó la ley marcial con al menos un año de antelación (AP)

La Fiscalía de Corea del Sur sostuvo este lunes que el ex presidente Yoon Suk-yeol comenzó a preparar la fallida imposición de la ley marcial con al menos un año de antelación, antes de decretarla en diciembre de 2024, según un informe remitido a la prensa.

El equipo del fiscal especial Cho Eun-suk presentó las conclusiones de una investigación de seis meses y acusó a Yoon de anticipar la medida mediante una reestructuración del Ejército en octubre de 2023, cuando ubicó en puestos clave a mandos que luego quedaron implicados en el caso.

La Fiscalía también afirmó que Yoon intentó provocar una reacción militar del régimen de Corea del Norte con el envío de drones para justificar la ley marcial, un plan que fracasó al no registrarse represalias de Pyonyang.

La investigación, encabezada por una fiscalía especial, determinó que Yoon utilizó las operaciones militares como parte de un plan para provocar al Norte y así crear un escenario que le permitiera declarar el control militar del país.

La fiscal Park Ji-young informó que el equipo especial “presentó cargos de beneficio al enemigo en general y de abuso de poder” contra el ex mandatario. “Yoon y otros conspiraron para crear condiciones que permitieran la declaración de ley marcial de emergencia, aumentando el riesgo de una confrontación armada intercoreana y dañando los intereses militares públicos”, señaló Park.

La fiscal surcoreana añadió que las pruebas clave provienen de un memorando redactado por el entonces jefe de contrainteligencia militar en octubre del año pasado. En el documento se instaba a “crear una situación inestable o aprovechar una oportunidad que surja”.

El texto indicaba además que el ejército debía “apuntar a lugares que los hagan (al Norte) perder el honor, de modo que una respuesta sea inevitable, como Pyongyang o la ciudad costera de Wonsan”.

El régimen de Pyongyang había afirmado el año pasado que había “probado” que el Sur lanzó drones para arrojar panfletos de propaganda sobre su capital, una acción que las fuerzas surcoreanas nunca confirmaron de forma oficial.

El conflicto entre las dos Coreas continúa sin un tratado de paz desde el armisticio que puso fin a la guerra de 1950-1953, lo que mantiene a ambos países técnicamente en guerra.

Yoon Suk-yeol enfrenta cargos por dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de justicia, ayuda a un enemigo y perjurio, en relación con la ley marcial que el entonces mandatario justificó como una forma de proteger a la nación de “fuerzas antiestatales”.

En total, 24 personas resultaron acusadas en el caso vinculado al estado de excepción, entre ellas el entonces primer ministro Han Duck-soo, quien recibirá la primera sentencia a finales de enero, además del ex director del Servicio Nacional de Inteligencia y el ex ministro de Defensa.

Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, una medida que el Parlamento revocó horas después. El ex presidente fue destituido en abril de 2025 y el país celebró elecciones presidenciales en junio.

(Con información de AFP y EFE)