El héroe musulmán que desarmó a uno de los terroristas de Bondi está hospitalizado y podría perder un brazo: “Lo volvería a hacer”

El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visita a Ahmed al Ahmed, identificado en redes como el transeúnte que se escondió tras autos estacionados y arrebató un rifle a uno de los pistoleros durante el tiroteo mortal en Bondi Beach, en un hospital de Sídney. (@ChrisMinnsMP vía X/REUTERS)

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó el lunes en el hospital a Ahmed al Ahmed, el hombre de 43 años que arriesgó su vida para desarmar a uno de los atacantes durante el tiroteo masivo en Bondi Beach que dejó al menos 16 muertos el domingo por la noche.

Ahmed, padre de dos hijas de cinco y seis años, se recupera en el Hospital St George de Kogarah tras cirugía por múltiples heridas de bala en su brazo izquierdo. Quedó herido al luchar con uno de los pistoleros durante el ataque en un evento de celebración judía de Janucá.

Minns compartió una fotografía junto a Ahmed en su cama de hospital, describiéndolo como “un héroe de la vida real”. “No hay duda de que se habrían perdido más vidas si no fuera por el coraje desinteresado de Ahmed”, declaró el premier tras su visita al hospital.

Así fue como un civil logró desarmar a uno de los atacantes de la playa Bondi, en Australia

A pesar del dolor intenso, Ahmed declaró a través de su abogado Sam Issa que no se arrepiente y que lo volvería a hacer. “No lamenta lo que hizo. Dijo que lo haría de nuevo. Pero el dolor ha comenzado a afectarlo”, señaló Issa a medios locales tras visitarlo el lunes.

Sin embargo, su condición es grave. “No está bien en absoluto. Está acribillado a balazos. Nuestro héroe está luchando”, agregó Issa, quien teme que Ahmed pierda su brazo izquierdo. Sufrió aproximadamente cinco heridas de bala en su brazo izquierdo, además de una bala alojada en su omóplato que aún no ha sido extraída. Ha perdido una cantidad considerable de sangre.

Las imágenes captadas por testigos muestran el momento en que Ahmed se esconde detrás de vehículos estacionados en el área de Campbell Parade antes de abalanzarse por sorpresa contra el pistolero por la espalda, arrebatándole el rifle y derribándolo al suelo tras una prolongada lucha.

La reacción heroica que sorprendió en el tiroteo de Bondi

Según su primo Jozay Alkanj, momentos antes de actuar, Ahmed le dijo: “Voy a morir, por favor ve con mi familia y diles que morí salvando las vidas de las personas”.

Los primos habían pasado cerca del evento de Janucá donde les ofrecieron comida. “Necesitábamos un café”, explicó Alkanj. “Fue entonces, solo 10 minutos antes de que esto sucediera”.

El ataque ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea” (Janucá junto al mar) en Bondi Beach, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de asistentes. Los presuntos atacantes han sido identificados como Sajid Akram, de 50 años, quien murió abatido por la policía, y su hijo Naveed Akram, de 24, trasladado al hospital bajo custodia en estado crítico. Ambos habrían jurado lealtad al Estado Islámico.

“Expresar su gratitud por la ciudadanía australiana”

Personal de emergencia tras el tiroteo en Bondi Beach, Sydney, Australia, el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker)

Ahmed es un comerciante de tabaco de origen sirio que llegó a Australia en 2006.

Su padre, Fateh, junto a su madre Malaka, visitaron a su hijo el lunes y declararon que se encontraba de “buen ánimo”. “Dijo que agradece a Dios que pudo hacer esto, ayudar a gente inocente y salvar a personas de estos monstruos, estos asesinos”, declaró el padre.

Según Issa, Ahmed, quien obtuvo la ciudadanía australiana en 2022, se siente “en deuda” con la comunidad australiana. “Ahmed es un hombre humilde, no está interesado en la cobertura mediática. Esta es su forma de expresar su gratitud por estar en Australia, por haber recibido la ciudadanía”.

Otro primo de Ahmed, identificado como Mostafa, dijo que su primo es “absolutamente un héroe” que “habría perdido su vida para salvar a otras personas”. Ahmed le dijo que Dios le dio “un poder que nunca me dio antes”.

Más de 600 mil dólares recaudados

Un pequeño árbol de Navidad en Bondi Beach en Sydney, Australia, tras reportarse un tiroteo allí el 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker)

En Australia, la respuesta en apoyo a Ahmed ha sido masiva. Una campaña de GoFundMe creada para ayudarlo ha recaudado más de 1 millón de dólares australianos (665.100 dólares estadounidenses) en pocas horas a través de más de 18,000 donaciones. El multimillonario estadounidense Bill Ackman fue el mayor donante individual, contribuyendo con 99.999 dólares australianos y compartiendo la campaña en su cuenta de la red social X.

El presidente estadounidense Donald Trump también reconoció su valentía. “Ha habido una persona muy, muy valiente que atacó frontalmente a uno de los tiradores. Salvó muchas vidas. Tengo un gran respeto por el hombre que hizo eso”.

El primer ministro Anthony Albanese describió el ataque como “un acto de pura maldad”. “Hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas”, afirmó.

Una persona con una gorra que dice "Make Australia Safe Again" recibe un abrazo durante una concentración en el lugar del tiroteo ocurrido en una celebración de una festividad judía en Bondi Beach, Sídney. REUTERS/Hollie Adams

Minns destacó los “actos extraordinarios de coraje personal” y señaló que “todavía hay australianos maravillosos y valientes que están dispuestos a arriesgar sus vidas para ayudar a un completo extraño”.

Entre las 15 víctimas mortales se encuentran una niña de 10 años, el rabino Eli Schlanger, organizador del evento, y Alex Kleytman, un sobreviviente del Holocausto de 87 años. Decenas de personas resultaron heridas, incluidos dos agentes de policía en estado crítico.

Las autoridades continúan investigando el ataque, clasificado oficialmente como un acto de terrorismo dirigido contra la comunidad judía de Sídney.