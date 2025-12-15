Mundo

Crisis económica en Irán: el rial marcó un mínimo histórico y se dispara la inflación

La moneda de Irán profundizó su caída en los mercados, impulsando la inflación y los precios de alimentos, mientras las sanciones internacionales y la tensión regional incrementan la presión en la economía y la vida cotidiana

La gente pasa junto a un cartel en una casa de cambio mientras el rial iraní se deprecia, en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/Agencia de Noticias de Asia Occidental vía REUTERS

La moneda de Irán, el rial, registró el lunes un nuevo mínimo histórico al cotizarse por encima de 1,3 millones por dólar estadounidense, agravando el colapso de la moneda menos de dos semanas después de superar la barrera de 1,2 millones ante la presión persistentemente elevada de las sanciones internacionales y las tensiones regionales. Agentes de cambio en Teherán establecieron la nueva tasa, destacando la velocidad del deterioro desde el 3 de diciembre, fecha en la que el rial ya había alcanzado un mínimo previo.

La depreciación acelerada está intensificando la inflación, elevando los precios de los alimentos y bienes de primera necesidad, y presionando los presupuestos familiares. Esta tendencia podría incrementarse tras la actualización en los precios de la gasolina implementada días recientes. El sábado, el gobierno iraní sumó un tercer ajuste en el precio del combustible, el primero de importancia desde el alza de 2019, que generó protestas en todo el país y, según reportes, la represión dejó más de 300 muertos.

En el nuevo esquema, los conductores reciben mensualmente 60 litros de gasolina a una tarifa subsidiada de 15.000 riales por litro y hasta 100 litros adicionales a 30.000 riales; el costo por encima de ese límite supera ahora el triple de la tarifa original. Aunque los precios en Irán siguen siendo de los más bajos a nivel mundial, economistas alertan que el aumento podría impulsar aún más la inflación en un contexto de debilitamiento acelerado del rial y aumento en el costo de productos básicos.

El derrumbe de la moneda coincide con el estancamiento de los intentos de reactivar las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, sumado a la incertidumbre sobre una posible escalada tras la guerra de doce días en junio entre Irán e Israel. La posibilidad de una confrontación más amplia involucrando a Estados Unidos ha aumentado la inquietud en los mercados y entre la población.

La economía iraní lleva años sufriendo el impacto de las sanciones, especialmente desde que el presidente estadounidense Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018. En la entrada en vigor del pacto de 2015 —que redujo las actividades nucleares iraníes a cambio de alivio en sanciones— el rial se cotizaba a unos 32.000 por dólar.

Un cambista contabiliza riales iraníes mientras el valor del rial iraní baja en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/Agencia de Noticias de Asia Occidental vía REUTERS

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, su administración restableció la política de “máxima presión”, ampliando las sanciones contra los sectores financiero y energético de Irán. Según declaraciones estadounidenses, Washington reanudó las acciones contra compañías implicadas en la venta de petróleo iraní, incluidas transacciones con descuento a compradores en China.

La presión internacional se intensificó a finales de septiembre, cuando Naciones Unidas reimpuso sanciones nucleares recurriendo al mecanismo conocido como “retroceso”, medida que volvió a congelar activos iraníes en el extranjero, restringió transacciones de armas y sancionó el programa de misiles balísticos del país.

Economistas advierten que la aceleración del colapso del rial amenaza con desencadenar un círculo vicioso de aumento de precios y pérdida de poder adquisitivo, particularmente en bienes esenciales como carne y arroz. Para muchos ciudadanos, el nuevo mínimo de la moneda refuerza el temor de que un alivio económico sigue distante en tanto fracasa la diplomacia y se endurecen las restricciones.

