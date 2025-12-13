Israel abatió a Raad Saad, alto mando de Hamas y uno de los arquitectos del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023

Raad Saad era el segundo al mando del ala militar de los terroristas de Hamas

Raad Saad, uno de los principales jefes terroristas de Hamas y considerado uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre de 2023, fue abatido este sábado en un ataque aéreo en Gaza ejecutado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El bombardeo, realizado con un dron, impactó un vehículo en la carretera de Rashid, cerca del cruce de Nablus, en el suroeste de la ciudad de Gaza, en una zona controlada por el grupo extremista palestino. De acuerdo con los reportes, en la operación fallecieron al menos cuatro personas y más de 20 resultaron heridas.

Las FDI informaron que la eliminación de Saad fue una respuesta a la detonación de un artefacto explosivo que hirió levemente a dos reservistas israelíes en el sur de la Franja de Gaza horas antes del ataque. El comunicado militar señaló que en las semanas previas se detectaron “reiterados intentos de la organización terrorista Hamas de perpetrar ataques, incluido el uso de artefactos explosivos contra tropas israelíes, acciones que constituyen una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego”.

La operación se ejecutó tras recibir información de inteligencia sobre la localización de Saad, quien, según fuentes militares, había sido objetivo de varios intentos de ataques previos.

Raad Saad ocupaba el cargo de jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamas y era considerado el segundo al mando tras Izz al-Din Haddad, el último jefe militar del grupo. Además, fue responsable de la creación de la Brigada de Gaza y de la formación de la fuerza naval del grupo terrorista, de acuerdo con el comunicado militar.

También mantenía vínculos estrechos con figuras históricas del movimiento, como el fundador Ahmed Yassin, el jefe militar Mohammed Deif y el vicejefe Marwan Issa, todos ellos abatidos en operaciones previas.

En su papel como jefe de operaciones, Saad participó en la elaboración del plan conocido como “Muros de Jericó”, que sirvió de base para el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, en el que más de 1200 israelíes fueron asesinados. Según las FDI, este plan contemplaba la invasión de Israel y la derrota de la División Gaza del ejército israelí, y fue activado en la ofensiva que desencadenó la actual guerra en la Franja. Saad también contribuyó a la creación de la fuerza de élite Nukhba, que lideró la incursión de Hamas en territorio israelí ese día.

Raad Saad se trasladaba en caravana cuando fue alcanzado por un drone israelí (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Las autoridades israelíes atribuyen a Saad la responsabilidad directa en la producción de armas utilizadas tanto en la masacre del 7 de octubre como en ataques posteriores durante el conflicto. Las FDI indicaron que el comandante terrorista “participó en la restauración de la organización terrorista y en la planificación y ejecución de ataques contra Israel, así como en la reconstrucción de una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas del alto el fuego”, según la declaración conjunta del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz. Ambos funcionarios subrayaron que, en lugar de avanzar hacia el desarme, Saad se dedicaba a rearmar a Hamas para nuevos actos de violencia.

Por su parte, Hamas respondió al ataque con un comunicado en el que acusó a Israel de “buscar deliberadamente socavar el acuerdo de alto el fuego y frustrarlo con violaciones en constante escalada”. El grupo terrorista responsabilizó a Israel de las consecuencias de sus acciones y exigió a los mediadores internacionales que intervengan para frenar lo que calificó como “violaciones flagrantes”.

La muerte de Saad se produce tras varios intentos fallidos de ataque durante la guerra, el más reciente en junio de 2024. Según las FDI, Saad logró escapar de una redada israelí en el hospital Shifa de Gaza en marzo de ese año. Su historial incluye detenciones tanto por parte de Israel, en 1990, como de la Autoridad Palestina en la década de 1990, debido a su implicación en actividades de Hamas.

La eliminación de Raad Saad representa un golpe significativo para la estructura de mando de Hamas en Gaza, donde era uno de los últimos altos cargos veteranos aún activos. El gobierno israelí ha reiterado que cualquier ataque contra sus fuerzas recibirá una respuesta contundente, reafirmando su determinación de actuar contra quienes atenten contra la seguridad de Israel, tanto en Gaza como fuera de ella.