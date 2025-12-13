Mundo

Israel abatió a Raad Saad, alto mando de Hamas y uno de los arquitectos del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023

Las FDI indicaron que ocupaba el cargo de jefe de la sede de producción de armas del ala militar del grupo extremista palestino y era considerado el segundo al mando

Guardar
Raad Saad era el segundo
Raad Saad era el segundo al mando del ala militar de los terroristas de Hamas

Raad Saad, uno de los principales jefes terroristas de Hamas y considerado uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre de 2023, fue abatido este sábado en un ataque aéreo en Gaza ejecutado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El bombardeo, realizado con un dron, impactó un vehículo en la carretera de Rashid, cerca del cruce de Nablus, en el suroeste de la ciudad de Gaza, en una zona controlada por el grupo extremista palestino. De acuerdo con los reportes, en la operación fallecieron al menos cuatro personas y más de 20 resultaron heridas.

Las FDI informaron que la eliminación de Saad fue una respuesta a la detonación de un artefacto explosivo que hirió levemente a dos reservistas israelíes en el sur de la Franja de Gaza horas antes del ataque. El comunicado militar señaló que en las semanas previas se detectaron “reiterados intentos de la organización terrorista Hamas de perpetrar ataques, incluido el uso de artefactos explosivos contra tropas israelíes, acciones que constituyen una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego”.

La operación se ejecutó tras recibir información de inteligencia sobre la localización de Saad, quien, según fuentes militares, había sido objetivo de varios intentos de ataques previos.

Raad Saad ocupaba el cargo de jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamas y era considerado el segundo al mando tras Izz al-Din Haddad, el último jefe militar del grupo. Además, fue responsable de la creación de la Brigada de Gaza y de la formación de la fuerza naval del grupo terrorista, de acuerdo con el comunicado militar.

También mantenía vínculos estrechos con figuras históricas del movimiento, como el fundador Ahmed Yassin, el jefe militar Mohammed Deif y el vicejefe Marwan Issa, todos ellos abatidos en operaciones previas.

En su papel como jefe de operaciones, Saad participó en la elaboración del plan conocido como “Muros de Jericó”, que sirvió de base para el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, en el que más de 1200 israelíes fueron asesinados. Según las FDI, este plan contemplaba la invasión de Israel y la derrota de la División Gaza del ejército israelí, y fue activado en la ofensiva que desencadenó la actual guerra en la Franja. Saad también contribuyó a la creación de la fuerza de élite Nukhba, que lideró la incursión de Hamas en territorio israelí ese día.

Raad Saad se trasladaba en
Raad Saad se trasladaba en caravana cuando fue alcanzado por un drone israelí (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Las autoridades israelíes atribuyen a Saad la responsabilidad directa en la producción de armas utilizadas tanto en la masacre del 7 de octubre como en ataques posteriores durante el conflicto. Las FDI indicaron que el comandante terrorista “participó en la restauración de la organización terrorista y en la planificación y ejecución de ataques contra Israel, así como en la reconstrucción de una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas del alto el fuego”, según la declaración conjunta del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz. Ambos funcionarios subrayaron que, en lugar de avanzar hacia el desarme, Saad se dedicaba a rearmar a Hamas para nuevos actos de violencia.

Por su parte, Hamas respondió al ataque con un comunicado en el que acusó a Israel de “buscar deliberadamente socavar el acuerdo de alto el fuego y frustrarlo con violaciones en constante escalada”. El grupo terrorista responsabilizó a Israel de las consecuencias de sus acciones y exigió a los mediadores internacionales que intervengan para frenar lo que calificó como “violaciones flagrantes”.

La muerte de Saad se produce tras varios intentos fallidos de ataque durante la guerra, el más reciente en junio de 2024. Según las FDI, Saad logró escapar de una redada israelí en el hospital Shifa de Gaza en marzo de ese año. Su historial incluye detenciones tanto por parte de Israel, en 1990, como de la Autoridad Palestina en la década de 1990, debido a su implicación en actividades de Hamas.

La eliminación de Raad Saad representa un golpe significativo para la estructura de mando de Hamas en Gaza, donde era uno de los últimos altos cargos veteranos aún activos. El gobierno israelí ha reiterado que cualquier ataque contra sus fuerzas recibirá una respuesta contundente, reafirmando su determinación de actuar contra quienes atenten contra la seguridad de Israel, tanto en Gaza como fuera de ella.

Temas Relacionados

Raad SaadHamásFuerzas de Defensa de IsraelAtaque aéreo en GazaFranja de GazaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

En Bagdad, el secretario general destacó la labor de la misión en momentos de máximo conflicto, como las conquistas del grupo terrorista Estado Islámico

António Guterres encabezó el cierre

Los presos políticos liberados en Bielorrusia advirtieron que la lucha continúa: “Pensamos en quienes aún no son libres”

El gesto del régimen de Alexander Lukashenko ocurrió tras el alivio de sanciones estadounidenses y en medio de presiones internacionales

Los presos políticos liberados en

Friedrich Merz, canciller de Alemania, comparó a Vladimir Putin con Adolf Hitler: “Si Ucrania cae, no se detendrá”

El mandatario afirmó que la invasión rusa de Ucrania constituye un intento de modificar las fronteras europeas y restaurar la antigua Unión Soviética

Friedrich Merz, canciller de Alemania,

María Corina Machado condenó el arresto de la Nobel iraní Narges Mohammadi y destacó su valentía de luchar “frente a la represión más brutal”

La líder opositora venezolana, reciente ganadora del galardón, hizo un llamado a su “liberación inmediata e incondicional”

María Corina Machado condenó el

El régimen de Bielorrusia liberó a 123 presos políticos tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos

El anuncio se realizó en el marco de la visita a Minsk de John Coale, enviado especial del gobierno de Trump. Entre los liberados se destacan la activista Maria Kolesnikova y el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski

El régimen de Bielorrusia liberó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un herido y una mujer

Un herido y una mujer fallece tras incendio en casa de Iztapalapa

Organizaciones sociales se oponen a disposición del Gobierno de ejecutar bombardeos en el Catatumbo: temen por la población

Comediante bogotano simuló cómo sería ser asesor presidencial de Gustavo Petro como forma de promocionar sus shows: “Me la pone difícil”

Sicarios asesinan a dos hermanos en San Luis: víctimas fueron atacados cuando iban de camino a su trabajo

Visita inopinada del Minsa en el Mercado Central: conoce cómo identificar juguetes seguros

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La flor de coco, el símbolo de la cultura guaraní que perfuma la Navidad en Paraguay

La Policía no investigará si el expríncipe Andrés pidió a su escolta indagar sobre Giuffre

Masacre salvadoreña de El Mozote cumple 44 años con posibilidad de justicia para víctimas

El excanciller peruano Blacker Miller, detenido en Brasil por orden de Albania

El cerebro y el campo cuántico: una hipótesis revolucionaria sobre el origen de la conciencia

ENTRETENIMIENTO

Barry Keoghan se une al

Barry Keoghan se une al mundo Peaky Blinders con un papel central en la nueva película

Jodi Lyn O’Keefe reveló cómo fue despedida de “The Big Bang Theory” tras solo una semana como Penny

Kate Winslet recordó el insólito pedido que le hizo Eminem durante un programa de ‘SNL’ en 2004

Un reconocido director de Hollywood fue declarado culpable de estafar a Netflix por 11 millones de dólares

Muere Abraham Quintanilla, el padre que impulsó la leyenda de Selena y redefinió la música Tex-Mex