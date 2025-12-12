Mundo

Trump anunció la firma de un acuerdo internacional sobre semiconductores con Japón, Australia, Corea del Sur y Singapur

El presidente estadounidense confirmó que el mismo, denominado Iniciativa Pax Silica, busca unir a naciones clave para potenciar el desarrollo de inteligencia artificial y asegurar recursos estratégicos en el sector tecnológico

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial en la Oficina Oval de la Casa Blanca (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la inminente firma de un acuerdo internacional sobre semiconductores con Japón, Australia, Corea del Sur y Singapur, denominado Iniciativa Pax Silica, con el objetivo de impulsar una política económica robusta centrada en el desarrollo de inteligencia artificial.

Trump, en declaraciones desde el Despacho Oval, subrayó la importancia de la medida: “No hacer esto hubiera sido un gran regalo para muchos países, pero para China en particular”.

Según el Departamento de Estado, la iniciativa busca reunir a los países sede de las empresas tecnológicas más avanzadas para liberar el potencial económico de la IA, aprovechando activos estratégicos comunes como la computación, el silicio, minerales y energía.

La cumbre Pax Silica tendrá lugar este viernes en Washington, con la participación adicional de Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y representantes de la Unión Europea.

La cartera, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, explicó que los países “explorarán alianzas multidimensionales para reforzar la seguridad de la cadena de suministro, reducir dependencias coercitivas, proteger puntos críticos y fomentar ecosistemas tecnológicos confiables en áreas como semiconductores, conectividad, fabricación avanzada y energía”.

Se ven chips semiconductores en
Se ven chips semiconductores en una placa de circuito de una computadora en esta imagen ilustrativa (REUTERS/Florence Lo)

El pasado lunes, Trump anunció que su administración permitirá a la empresa tecnológica Nvidia exportar sus chips de inteligencia artificial H200 a determinados clientes en China y otros países, bajo condiciones diseñadas para salvaguardar los intereses de seguridad nacional.

Este anuncio, emitido a través de Truth Social, representa un giro respecto a las restricciones que Washington impuso en los últimos años para limitar el acceso de Beijing a semiconductores avanzados esenciales para el desarrollo de sistemas de IA. Trump reveló que el líder chino, Xi Jinping, “respondió positivamente” al ser informado sobre la decisión.

En la misma publicación, el mandatario republicano precisó que “el 25% será pagado a los Estados Unidos de América”, aunque no aclaró si se trata de un impuesto, tarifa u otro mecanismo financiero. Funcionarios estadounidenses consultados por medios locales no respondieron sobre los detalles de esta disposición.

Según Trump, el Departamento de Comercio de Estados Unidos está ultimando los lineamientos que regirán las exportaciones de chips de inteligencia artificial, como parte del proceso para autorizar ventas controladas a clientes en China y otros países y aclaró que este enfoque regulatorio también se aplicará a otras empresas estadounidenses del sector tecnológico, incluyendo AMD e Intel, ambas fabricantes de procesadores clave para sistemas de computación avanzada.

Según un informe publicado el domingo 7 de diciembre por el Institute for Progress, el chip H200 de Nvidia ofrece un desempeño casi seis veces superior al H20, el semiconductor más avanzado que actualmente puede exportarse legalmente a China luego de la reversión de una prohibición previa.

El director ejecutivo de NVIDIA,
El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dan la mano en un evento "Invertir en Estados Unidos" en Washington (REUTERS/Leah Millis)

El estudio señala que el acceso al H200 permitiría a laboratorios chinos desarrollar supercomputadoras de inteligencia artificial con capacidades cercanas a las de los centros de referencia en Estados Unidos, aunque con un mayor costo operativo.

A pesar de la flexibilización anunciada respecto al H200, el presidente Donald Trump aclaró que los chips más recientes de Nvidia —la generación Blackwell— continuarán bajo un régimen de bloqueo y no podrán ser exportados a China.

(Con información de EFE)

