Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y dejaron al menos dos muertos en Gaza e Israel

Palestinos desplazados avanzan por una calle inundada en un carro, durante un día lluvioso en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

Las lluvias torrenciales que han golpeado la región en los últimos días han provocado inundaciones masivas en la Franja de Gaza y en varias ciudades de Israel, dejando un saldo trágico: una bebé de ocho meses falleció por exposición al frío en un campamento de desplazados en Khan Younis, mientras que en Netanya un hombre de cincuenta y tres años fue hallado muerto con signos de hipotermia, según informaron los servicios de emergencia y funcionarios de salud locales vinculados a Hamas.

Las consecuencias de la tormenta invernal Byron, que azota con fuerza por segundo día consecutivo, se extienden a decenas de personas rescatadas de vehículos atrapados, infraestructuras anegadas y daños materiales en múltiples localidades.

En el sur de la Franja de Gaza, la situación de los desplazados se ha agravado por el temporal. Los médicos confirmaron que Rahaf Abu Jazar, de ocho meses, murió tras quedar expuesta al agua y al frío cuando la tienda de campaña de su familia se inundó. Su madre, Hejar Abu Jazar, relató a Reuters: “Cuando nos despertamos, la encontramos lloviendo y con el viento encima, y la niña murió de frío repentinamente”. La mujer, visiblemente afectada, añadió: “No le pasaba nada. Oh, el fuego en mi corazón, el fuego en mi corazón, oh vida mía”.

En los campamentos de Khan Younis, los desplazados intentan protegerse de las inclemencias. Algunos hombres emplean palas para retirar el agua y la tierra que bloquean los accesos a los refugios, mientras otros preparan sacos de arena para reforzar las tiendas ante los fuertes vientos y la lluvia. Umm Mohammed Abd Elaal, una de las residentes, expresó su desesperación al revisar su tienda derribada: “¿Cómo voy a dejar dormir a los niños? ¿Cómo?”. Su vecino, Ahmed Salem, describió la precariedad: “No podemos hacer nada. La ropa de cama se empapa y necesitamos dos o tres días para secarla antes de poder volver a dormir. Estas tiendas no protegen de la lluvia ni del mal tiempo”.

Los dolientes llevan un cuerpo durante el funeral de los adolescentes palestinos que murieron por fuego israelí el miércoles, según los médicos, en el Hospital Nasser en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Ramadan Abed

En Israel, la tormenta Byron ha causado estragos en varias ciudades. El servicio de rescate ZAKA informó que un hombre de cincuenta y tres años fue encontrado sin vida en su domicilio de Netanya, probablemente por hipotermia, aunque las circunstancias exactas de su muerte aún no han sido confirmadas y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Forense para la autopsia. Las temperaturas descendieron por debajo de los 10 °C (50 °F) en gran parte del centro del país durante la noche, mientras las lluvias intensas provocaban inundaciones generalizadas.

En Yavne, los equipos de emergencia rescataron a catorce personas en ocho ubicaciones distintas tras quedar atrapadas en sus vehículos. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el agua inundando un supermercado Rami Levy en la ciudad, mientras que en Rehovot las aguas subieron por encima de las ruedas de los automóviles y en Baqa al-Gharbiya los servicios de emergencia debieron remar por calles completamente anegadas.

El sur de Ashdod registró precipitaciones excepcionales: 24,4 milímetros (0,96 pulgadas) entre el mediodía y la una de la tarde, y 28,9 milímetros (1,14 pulgadas) en Hakfar HaYarok, cerca de Tel Aviv, entre la una y las dos de la tarde, según el sitio de noticias Ynet. El servicio de ambulancias Magen David Adom reportó múltiples llamadas de conductores atrapados en la región de Shfela y desplegó equipos para asistirlos.

La tormenta también afectó a la población escolar. Dos niñas de aproximadamente diez años resultaron levemente heridas por la caída de un árbol en su escuela de Rishon Lezion, según informó la MDA. Ambas fueron trasladadas por médicos al Centro Médico Shamir.