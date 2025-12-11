Mundo

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

Se espera que la líder opositora de Venezuela salude a sus seguidores apostados en el Grand Hotel y que este jueves ofrezca una conferencia de prensa con medios internacionales

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, llega al Aeropuerto de Oslo-Gardermoen, Noruega (REUTERS)

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, arribó a Oslo en horas de la madrugada de este jueves, según confirmó el Comité Nobel pocas horas después de que su hija recibiera el galardón en su nombre.

Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité, a periodistas y seguidores reunidos frente al Grand Hotel, donde tradicionalmente se alojan los galardonados.

La dirigente partió de Venezuela el martes en un barco con destino a Curazao, según funcionarios estadounidenses. La operación se llevó a cabo bajo un rigor absoluto de discreción por razones de seguridad, situación que quedó confirmada solo después de que la líder opositora abandonó el territorio venezolano.

Hasta el martes, Machado había permanecido oculta tras una serie de amenazas, escoltada por un equipo de confianza que priorizó la confidencialidad de sus movimientos.

La llegada de la opositora a Noruega despertó la atención de diplomáticos, activistas y miembros de la comunidad venezolana en Europa, que aguardaban su aparición tras la tradicional marcha de antorchas realizada la noche anterior en el centro de Oslo, acto emblemático que da la bienvenida al galardonado con el Nobel de la Paz.

“Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité Nobel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega detalló que Machado ofrecerá este jueves a las 09:15 GMT una conferencia de prensa, su primer contacto directo con reporteros desde el inicio de su clandestinidad, decidida luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La ceremonia de entrega del Nobel se realizó con su ausencia física, una situación que marcó el evento en Oslo y sumó carga simbólica y política.

Durante el acto, Ana Corina Sosa Machado, hija de la galardonada, recibió la medalla y el diploma en su lugar. En el discurso familiar se destacó la convicción de la líder opositora de regresar a Venezuela y la intención de sostener su lucha.

“Mi madre llegará a Oslo en unas horas, pero su objetivo es regresar muy pronto a Venezuela”, aseguró Sosa. También transmitió el compromiso de Machado de seguir reclamando condiciones de libertad: “No renunciará a la aspiración de vivir en un país libre”.

El contexto político sobrevoló la ceremonia con la intervención del presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien pidió públicamente la salida del mandatario venezolano.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes

“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, lo que generó una ovación. El evento incluyó un homenaje musical a Venezuela con la interpretación de canciones como “Alma llanera” y “Venezuela”.

El premio concedido a Machado reconoce su papel como referente de la transición democrática en Venezuela. Tras las elecciones de 2024, en las que el chavismo volvió a proclamar a Maduro, la líder enfrentó investigaciones judiciales y acusaciones de conspiración, incitación al odio y terrorismo por parte de la Fiscalía. Días antes del anuncio del galardón, el fiscal general venezolano había advertido que una salida del país la convertiría en “fugitiva”.

La salida de Machado y su exposición internacional ocurren bajo advertencias acerca de riesgos ante un eventual regreso.

Benedicte Bull, profesora de la Universidad de Oslo, señala: “Corre la posibilidad de ser arrestada si vuelve, aunque el gobierno ha sido más cuidadoso con ella que con otros opositores porque su detención tendría un fuerte impacto internacional”. También destaca que un exilio prolongado podría afectar su capacidad de liderazgo.

El lazo de la opositora con Donald Trump y el respaldo que le ofreció al dirigente estadounidense han añadido una dimensión externa a la crisis venezolana, en un escenario de sanciones y maniobras militares que el gobierno de Maduro considera intentos de presión internacional.

Ana Corina Sosa Machado, hija de la galardonada, recibió la medalla y el diploma en su lugar (REUTERS/Leonhard Foeger)

La presencia de María Corina Machado en Oslo inaugura una nueva fase en el pulso político venezolano, bajo la mirada de la comunidad global y en un marco de tensiones que exceden las fronteras nacionales.

(Con información de AFP)

