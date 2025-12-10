Wall Street cotiza a la expectativa de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés

Trader Michael Capolino works on the floor of the New York Stock Exchange, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Richard Drew)

Los mercados estadounidenses cotizan ligeramente a la baja antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles, en la que se espera que se apruebe la tercera bajada de tipos de interés de este año.

Los futuros del S&P 500 y del Dow Jones Industrial Average bajaron menos de un 0,1 % antes de la campana, mientras que los futuros del Nasdaq bajaron un 0,1 %.

Cracker Barrel cayó un 8 % durante la noche después de que la cadena de restaurantes anunciara unas ventas inferiores a las previstas en su primer trimestre y recortara sus previsiones de ingresos para el año tras un fallido plan para renovar su logotipo y sus restaurantes. Las ventas en tiendas comparables cayeron un 4,7 % durante el trimestre.

PepsiCo subió un 1,4 % después de que el gigante de las bebidas y los snacks anunciara que planea reducir los precios y eliminar algunos de sus productos en virtud de un acuerdo con un inversionista activista. PepsiCo dijo que eliminará casi el 20 % de sus productos a principios del próximo año y utilizará el ahorro para invertir en marketing y mejorar el valor para los clientes.

GameStop, la empresa favorita de las acciones meme, cayó casi un 7 % después de que el minorista de videojuegos superara los objetivos de beneficios, pero se quedara muy por debajo de las previsiones de ingresos.

Oracle, empresa líder en el sector de la inteligencia artificial, dará a conocer sus resultados trimestrales tras el cierre de la sesión. El gasto excesivo de la empresa en IA ha suscitado cierta preocupación por su flujo de caja. Las acciones han subido más de un 30 % este año, pero también han caído tanto desde principios de septiembre.

Larry Ellison, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director de tecnología de Oracle. (REUTERS/Robert Galbraith/archivo)

Expectativa por la decisión de la FED

El evento principal para los mercados llegará más tarde el miércoles, cuando la Reserva Federal anuncie su última decisión sobre los tipos de interés. Las acciones ya han alcanzado máximos históricos ante la expectativa generalizada de que la Fed recortará su tipo de interés principal por tercera vez este año.

La gran pregunta es qué tipo de pistas dará la Fed sobre la evolución de los tipos de interés el próximo año. Muchos en Wall Street se preparan para un discurso destinado a frenar las expectativas de más recortes en 2026.

La inflación se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo del 2 % de la Fed, y los responsables de esta institución están notablemente divididos en sus opiniones sobre si la alta inflación o la desaceleración del mercado laboral son la mayor amenaza para la economía.

La bajada de los tipos de interés puede dar un impulso a la economía y a los precios de las inversiones, aunque su inconveniente es que puede agravar la inflación.

A mediodía en Europa, el CAC 40 francés cayó un 0,4 %, el DAX alemán bajó un 0,5 % y el FTSE 100 británico subió un 0,3 %.

En las operaciones asiáticas, el índice de referencia japonés Nikkei 225 cayó un 0,1 % y cerró en 50 602,80 puntos. El S&P/ASX 200 de Australia cayó casi un 0,1 %, hasta los 8,579.40 puntos. El Kospi de Corea del Sur bajó un 0,2 %, hasta los 4,135.00 puntos. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,4 %, hasta los 25,540.78 puntos, mientras que el Shanghai Composite perdió un 0,2 %, hasta los 3,900.50 puntos.

El Taiex de Taiwán subió un 0,8 %.

En los mercados energéticos, el crudo de referencia estadounidense perdió 30 centavos, hasta situarse en 58,55 dólares el barril. El crudo Brent, el estándar internacional, cedió 26 centavos, hasta situarse en 62,20 dólares el barril.

La plata cotiza a un máximo histórico por encima de los 60 dólares la onza a primera hora del miércoles.

(Con información de AP)