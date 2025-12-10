Mundo

Wall Street cotiza a la expectativa de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés

Los mercados aguardan el pronunciamiento de banco central de EEUU este miércoles. Se espera un tercer recorte del año, pero la incertidumbre sobre 2026 mantiene cautos a los inversionistas

Guardar
Trader Michael Capolino works on
Trader Michael Capolino works on the floor of the New York Stock Exchange, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Richard Drew)

Los mercados estadounidenses cotizan ligeramente a la baja antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles, en la que se espera que se apruebe la tercera bajada de tipos de interés de este año.

Los futuros del S&P 500 y del Dow Jones Industrial Average bajaron menos de un 0,1 % antes de la campana, mientras que los futuros del Nasdaq bajaron un 0,1 %.

Cracker Barrel cayó un 8 % durante la noche después de que la cadena de restaurantes anunciara unas ventas inferiores a las previstas en su primer trimestre y recortara sus previsiones de ingresos para el año tras un fallido plan para renovar su logotipo y sus restaurantes. Las ventas en tiendas comparables cayeron un 4,7 % durante el trimestre.

PepsiCo subió un 1,4 % después de que el gigante de las bebidas y los snacks anunciara que planea reducir los precios y eliminar algunos de sus productos en virtud de un acuerdo con un inversionista activista. PepsiCo dijo que eliminará casi el 20 % de sus productos a principios del próximo año y utilizará el ahorro para invertir en marketing y mejorar el valor para los clientes.

GameStop, la empresa favorita de las acciones meme, cayó casi un 7 % después de que el minorista de videojuegos superara los objetivos de beneficios, pero se quedara muy por debajo de las previsiones de ingresos.

Oracle, empresa líder en el sector de la inteligencia artificial, dará a conocer sus resultados trimestrales tras el cierre de la sesión. El gasto excesivo de la empresa en IA ha suscitado cierta preocupación por su flujo de caja. Las acciones han subido más de un 30 % este año, pero también han caído tanto desde principios de septiembre.

Larry Ellison, presidente ejecutivo del
Larry Ellison, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director de tecnología de Oracle. (REUTERS/Robert Galbraith/archivo)

Expectativa por la decisión de la FED

El evento principal para los mercados llegará más tarde el miércoles, cuando la Reserva Federal anuncie su última decisión sobre los tipos de interés. Las acciones ya han alcanzado máximos históricos ante la expectativa generalizada de que la Fed recortará su tipo de interés principal por tercera vez este año.

La gran pregunta es qué tipo de pistas dará la Fed sobre la evolución de los tipos de interés el próximo año. Muchos en Wall Street se preparan para un discurso destinado a frenar las expectativas de más recortes en 2026.

La inflación se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo del 2 % de la Fed, y los responsables de esta institución están notablemente divididos en sus opiniones sobre si la alta inflación o la desaceleración del mercado laboral son la mayor amenaza para la economía.

La bajada de los tipos de interés puede dar un impulso a la economía y a los precios de las inversiones, aunque su inconveniente es que puede agravar la inflación.

A mediodía en Europa, el CAC 40 francés cayó un 0,4 %, el DAX alemán bajó un 0,5 % y el FTSE 100 británico subió un 0,3 %.

En las operaciones asiáticas, el índice de referencia japonés Nikkei 225 cayó un 0,1 % y cerró en 50 602,80 puntos. El S&P/ASX 200 de Australia cayó casi un 0,1 %, hasta los 8,579.40 puntos. El Kospi de Corea del Sur bajó un 0,2 %, hasta los 4,135.00 puntos. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,4 %, hasta los 25,540.78 puntos, mientras que el Shanghai Composite perdió un 0,2 %, hasta los 3,900.50 puntos.

El Taiex de Taiwán subió un 0,8 %.

En los mercados energéticos, el crudo de referencia estadounidense perdió 30 centavos, hasta situarse en 58,55 dólares el barril. El crudo Brent, el estándar internacional, cedió 26 centavos, hasta situarse en 62,20 dólares el barril.

La plata cotiza a un máximo histórico por encima de los 60 dólares la onza a primera hora del miércoles.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

BolsasMercadosMercados financierosWall StreetFEDReserva federalInflación EEUUDonald TrumpUltimas noticias américa

Últimas Noticias

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

El nuevo informe del World Inequality Lab revela cómo la digitalización y la tecnología amplifican la brecha de riqueza global

La concentración de riqueza en

19 muertos en un derrumbe en la segunda ciudad más grande de Marruecos

Las autoridades confirmaron que los servicios de emergencia mantienen las labores de búsqueda y atención a los afectados

19 muertos en un derrumbe

Corea del Sur impondrá sanciones a los anuncios falsos generados por la IA

Las nuevas medidas buscan frenar la difusión de contenidos manipulados en redes sociales, responsabilizando tanto a anunciantes como a plataformas por el cumplimiento de las normas de transparencia en la publicidad digital

Corea del Sur impondrá sanciones

El presidente del Comité del Nobel acusó a Cuba, Rusia, China e Irán de hacer “más brutal” al régimen de Maduro

Durante la entrega del galardón a la líder opositora María Corina Machado, Jørgen Watne Frydnes denunció la alianza autoritaria que incluye a Hezbollah y provee a Venezuela de armas, sistemas de vigilancia y vías económicas para su supervivencia

El presidente del Comité del

La Unesco declaró la cocina italiana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Es la primera vez que se reconoce la gastronomía de un país en su totalidad. El organismo destacó que representa “un modelo de identidad sociocultural” y una “cocina de los afectos” que trasciende fronteras

La Unesco declaró la cocina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 10 de diciembre y a dónde acudir?

El rey Juan Carlos I revela que enseñó a Froilán a hacerse un huevo frito: “No sabe cocinar”

Esta es la oración a san Emigdio de Ascoli: la devoción creció luego del sismo de 5,8 grados que sacudió al centro del país

UNESCO reconoció al Sarawja del Perú como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

INFOBAE AMÉRICA
La concentración de riqueza en

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

'Hacks' y 'The Studio', candidatas al Globo de Oro a mejor serie de comedia o musical

19 muertos en un derrumbe en la segunda ciudad más grande de Marruecos

'The Diplomat', 'The Pitt' y 'Severance', nominadas al Globo de Oro a mejor serie de drama

'Adolescence' y 'Black Mirror', candidatas al Globo de Oro a mejor miniserie

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de David

La hija mayor de David Grohl debuta en la música con sus primeros sencillos

Cuando el éxito no alcanza: despidos inesperados en Hollywood

Merv: un perro con el corazón roto, una expareja en ruta y la Navidad que podría cambiarlo todo

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

El emotivo reencuentro de Brendan Fraser y Dwayne Johnson: “Quiero agradecerte por cambiar realmente mi vida”