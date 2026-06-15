Nuevo enfrentamiento entre el Ejército y grupos armados en la Sierra Nevada: esto se sabe

La Segunda Brigada orientó la acción a afectar las estructuras de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Ejército

Durante un operativo del Ejército Nacional en la zona rural de Santa Marta, Magdalena, provocó momentos de alerta entre los habitantes por los enfrentamientos con el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La acción militar calificada como de asalto aéreo, las tropas de la Segunda Brigada se desplazaron hasta la quebrada El Sol, en la mañana del lunes festivo 15 de junio.

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El objetivo, según informó la institución, fue “afectar las estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y reducir su accionar criminal en el departamento”.

El operativo se diseñó para salvaguardar a la población civil y, de acuerdo con las autoridades, se ejecutó bajo “estricto respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

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El reporte oficial indicó que la acción del Ejército Nacional buscó proteger a la población civil en Magdalena - crédito @Ejercito_Div1/X

La intervención militar respondió a la necesidad de controlar la presencia de actores armados en la región. Las fuerzas oficiales insistieron en su compromiso con los principios legales y humanitarios, en medio de una situación que generó preocupación en la comunidad local.

Las autoridades destacaron que todas las actuaciones estuvieron enmarcadas en procedimientos que buscan proteger a los habitantes y frenar la actividad criminal, destacando la importancia de mantener la observancia de los derechos fundamentales durante estos operativos.

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La comunidad Kogui del colegio Mulkwakungui, situada en la Sierra Nevada de Santa Marta, reportó que desde la madrugada comenzaron enfrentamientos en las inmediaciones del resguardo, específicamente en la zona conocida como Quebrada del Sol. Los habitantes manifiestan temor ante la proximidad de las detonaciones, que perciben demasiado cerca de sus viviendas.

El grupo armado se pronunció

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra denunciaron un ataque armado en la vereda Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada, atribuyéndolo a acciones del Gobierno de Gustavo Petro y su Oficina de Paz.

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En su comunicado, el grupo armado afirmó que “nuestras tropas tratan de resguardar su vida” mientras continuaban los enfrentamientos.

Así respondió e grupo armada ante los enfrentamiento en Santa Marta - crédito @ACSN_oficial/X

Los integrantes del grupo señalaron que hace solo una semana, “vino el comisionado, señor Silva, a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando”, dejando en el aire una pregunta dirigida a las autoridades: “¿Esta es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?”

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En el mismo mensaje, las Autodefensas aseguraron que han evitado involucrarse en procesos políticos y que permitieron a las comunidades votar “por quienes crean sea el mejor gobernante para el país”. Sostuvieron que, pese a haber dado “orden de bajarle a las acciones armadas” y respetar la presencia de la Policía y el Ejército, las fuerzas oficiales habrían “atropellado a la población civil, tanto campesina e indígena”.

El grupo armado detalló que durante el operativo del gobierno, “hay niños indígenas de colegios asustados y corriendo”, y mencionó también a “campesinos inocentes” y “mototaxistas” afectados por la situación.

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Lo que ocurrió en la Sierra Nevada fue un enfrentamiento entre fuerzas estatales y el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. El hecho se produjo tras una visita oficial de funcionarios del Gobierno encargados de los diálogos de paz, que, según el grupo, habían asegurado la continuación de conversaciones pacíficas.

La confrontación ha generado alarma en las comunidades locales, especialmente entre la población indígena y campesina.

Tropas del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos con las Autodefensas Conquistadoras en zona rural de Santa Marta, en Magdalena - crédito Ejército Nacional

En el texto, las Autodefensas criticaron que “nos congelan órdenes de captura para hablar con comunidades de paz y la respuesta es esperar y atacarnos por la espalda”. Reiteraron que “desde el día cero, le dijimos sí a la paz y vamos a hablar con comunidad internacional, ONU y OEA, como veedores garantes”.

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El mensaje concluyó con una declaración sobre su papel en los territorios: “nosotros sí le cumplimos a las comunidades con los esfuerzos de pacificación y de transformación de los territorios. Pero el gobierno no nos da ninguna salida sino solo la del exterminio militar”.

El comunicado finaliza invocando a Dios como testigo de sus acciones, firmado por el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.