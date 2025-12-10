El presidente del Comité del Nobel acusó a Cuba, Rusia e Irán de hacer “más brutal” al régimen de Maduro

El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega. 10 de octubre de 2025. REUTERS/Tom Little

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, acusó el miércoles a una red de regímenes autoritarios y grupos aliados —incluidos Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá— de proporcionar al régimen venezolano de Nicolás Maduro los medios para fortalecer su aparato de control y represión.

Durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, Frydnes destacó cómo los regímenes autocráticos están aprendiendo unos de otros y compartiendo herramientas de coerción.

“Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros. Comparten tecnologías y sistemas de propaganda,” afirmó Frydnes en su discurso en el Ayuntamiento de Oslo.

“Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal,” sentenció Frydnes ante los asistentes.

La aseveración fue parte de un discurso en el que Frydnes condenó la situación de Venezuela, calificándola de Estado “brutal y autoritario” sumido en una profunda crisis humanitaria y económica. El Comité documentó una larga lista de abusos y violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de tortura sistemática y la detención de más de 200 menores tras las elecciones de 2024.

Frydnes lamentó que la comunidad internacional a menudo diera la espalda a los venezolanos que luchan por la democracia. Mencionó que algunos observadores se aferraron a “viejas narrativas” al ver a Venezuela como una lucha contra el imperialismo o como una competencia entre superpotencias, cometiendo una “traición moral a quienes de hecho viven bajo este régimen brutal.”

El presidente del Comité Nobel instó directamente al presidente Maduro a “aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo,” sentando así las bases para una “transición pacífica hacia la democracia.” Este llamamiento fue recibido con un prolongado aplauso de los dignatarios y líderes mundiales presentes, que incluyeron a los reyes Harald V y Sonia de Noruega, el líder opositor Edmundo González, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Paraguay, Santiago Peña.

Machado no pudo viajar a Oslo a tiempo para recoger el galardón, por lo que fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el diploma y la medalla en su nombre. Sosa, visiblemente emocionada, confirmó más tarde que podría abrazar a su madre en Oslo en “solo unas horas” y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

Ana Corina Sosa recibe el premio Nobel de la Paz en nombre de su madre María Corina Machado

El galardón, dotado con 11 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares), fue otorgado a Machado por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia.” Frydnes destacó que el movimiento democrático que ella lidera cumplió con los criterios de Alfred Nobel de promover la paz mediante el desarme y el establecimiento de la fraternidad a través de la democracia.