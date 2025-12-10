Venezuela

EN VIVO: el Instituto Nobel anunció que María Corina Machado llegará a Oslo recién “el miércoles por la noche o el jueves”

La venezolana no pudo viajar a Noruega debido a dificultades logísticas, por lo que su hija asumirá el papel de representante durante la entrega del premio en el Ayuntamiento de Oslo

Guardar

La líder opositora venezolana María Corina Machado no estará presente hoy en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la televisión pública noruega NRK. Será su hija, Ana Corina Sosa, quien acudirá en su nombre y leerá el discurso de aceptación durante la ceremonia programada a las 13:00 (12:00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado había confirmado días antes su intención de asistir a Noruega para recoger el Nobel de la Paz, lo que habría supuesto su primera aparición pública desde enero. Desde Oslo, su hermana Clara Machado Parisca señaló a la emisora colombiana Blu Radio que la intención de María Corina era “estar aquí con nosotros” y expresaron la esperanza de que pudiera llegar “muy pronto”. En la capital noruega también se encuentran su madre, Corina Parisca, y su hija, acompañada por sus dos hermanos.

Durante estos días en Oslo también se encuentran destacados miembros de la oposición venezolana, entre ellos Edmundo González Urrutia, candidato presidencial y exiliado en España desde septiembre de 2024. Además, han sido invitados varios mandatarios latinoamericanos: los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa.

A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz:

En pocas líneas:

11:45 hsHoy

El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado viajará a Oslo pero no tiene certeza de cuándo llegará

Está previsto que la hija de la dirigente antichavista, Ana Corina Sosa, sea quien recoja el premio y lea el discurso de aceptación del galardón

El Instituto Nobel aseguró que
El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado viajará a Oslo pero no aclaró cuándo sucederá (REUTERS/ARCHIVO)

“Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”. Ese es el último anuncio de Kristian Berg Harpviken, el director del Instituto Nobel, sobre el viaje de la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien se esperaba en la capital noruega para recibir el premio Nobel de la Paz 2025.

Leer la nota completa
11:24 hsHoy

El Instituto Nobel anunció que María Corina Machado llegará a Oslo recién “el miércoles por la noche o el jueves”

El Instituto Nobel confirmó que, aunque la dirigente venezolana María Corina Machado no estará presente durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, se prevé su llegada a la ciudad “en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”.

Ante la incertidumbre sobre su arribo, el director del Instituto, Kristian Berg Harpviken explicó que la hija de la galardonada, Ana Corina Sosa Machado, será quien reciba el reconocimiento y pronuncie el discurso en representación de Machado, conforme relató en declaraciones recogidas por AFP.

11:15 hsHoy

Así está el Ayuntamiento de Oslo a minutos de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la paz a María Corina Machado

El galardón otorgado a María Corina Machado, la dirigente opositora venezolana, será recibido por su hija Ana Corina Sosa (Video: Román Lejtman, enviado especial a Oslo)
María Corina Machado no asistirá
María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz (REUTERS/Leonhard Foeger)
Asi está el Ayuntamiento de
Asi está el Ayuntamiento de Oslo a minutos de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la paz a María Corina Machado (Román Lejtman/Infobae)
El premio lo recibirá la
El premio lo recibirá la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa (REUTERS/Leonhard Foeger)
10:41 hsHoy

El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado viajará a Oslo pero no aclaró cuándo sucederá

Comunicado del Instituo Nobel
Comunicado del Instituo Nobel

El Instituto de Premio Nobel informó en un comunicado de prensa que María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, viajará a Oslo, aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos previstos para hoy. Según la institución, pese a haber realizado todos los esfuerzos posibles por asistir, Machado no estará presente en la ceremonia, pero confirmaron que se encuentra bien y participará próximamente en Oslo.

10:30 hsHoy

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio

Las ausencias muestran un patrón: regímenes que restringen libertades y bloquean a quienes reciben reconocimiento internacional

La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz (REUTERS/Gaby Oraa)

La líder opositora venezolana María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad, se suma a la lista de ganadores del Premio Nobel de la Paz que no pudieron asistir a la ceremonia de Oslo. Varios laureados enfrentaron prisión, prohibiciones de viaje, persecución política o riesgo de represalias, por lo que enviaron representantes o dejaron una silla vacía como señal de protesta.

Leer la nota completa
10:13 hsHoy

La madre de Machado asegura que su hija no defraudará a los venezolanos en su lucha

La madre de la opositora venezolana María Corina Machado, Corina Parisca, dijo este miércoles que la premio Nobel de la Paz, pese a su ausencia en Oslo, estará bien representada en la entrega del galardón por su familia y “todos” los venezolanos, y prometió que la ex diputada no les defraudará en su lucha.

10:10 hsHoy

Infobae en Oslo: María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento”, reveló Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel. El histórico galardón será recogido por Ana Corina Sosa, hija de la dirigente opositora que enfrenta al dictador Maduro

El video del Comando con Venezuela en homenaje a María Corina Machado

(Enviado especial a Oslo, Noruega) El Comité del Premio Nobel de la Paz había ajustado todos los detalles para entregar la prestigiosa distinción a María Corina Machado, pero la líder opositora al dictador Nicolás Maduro no concurrirá a la ceremonia prevista para hoy en el City Hall de Oslo.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Premio Nobel de la Paz María Corina Machado Oslo Instituto Nobel Kristian Berg Harpviken Noruega Venezuela Oposición venezolana Ana Corina Sosa Edmundo González UrrutiaÚltimas noticias América

Últimas noticias

El equipo de María Corina Machado negó que la líder opositora de Venezuela contemple el exilio: “Eso no existe”

Su ex jefa de campaña, Magalli Meda, aseguró que la Premio Nobel de la Paz 2025 no tiene planes de abandonar el país. “Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, dijo

El equipo de María Corina

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela

Las aeronaves fueron detectadas sobre el estado Zulia mientras se aproximaban al Lago de Maracaibo. Las maniobras se suman al incremento de la actividad militar de Washington contra el narcotráfico en la zona

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

El Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para hoy

La institución noruega suspendió el evento previsto en Oslo tras haber anunciado previamente un aplazamiento, mientras persiste la incertidumbre sobre la presencia de la dirigente venezolana en la ceremonia

El Instituto Nobel canceló la

El hijo de María Corina Machado llegó a Oslo y dijo no saber dónde está su madre, que mañana recibirá el premio Nobel de la Paz

Ricardo Machado se limitó a expresar que se siente “muy emocionado y orgulloso” antes de la ceremonia en la que la líder opositora venezolana recibirá el galardón

El hijo de María Corina

Paraguay pidió garantizar los derechos humanos en Venezuela tras la muerte en prisión del ex gobernador Alfredo Díaz

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó el fallecimiento del opositor bajo custodia y envió sus condolencias a la familia

Paraguay pidió garantizar los derechos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tips de ortografía: asbesto, no

Tips de ortografía: asbesto, no asbestos, es el nombre del mineral

Los estudiantes de CABA mostraron avances en Lengua y Matemática, según las evaluaciones porteñas

El conmovedor momento en que Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su 2° show en Buenos Aires

Alertas por tormentas y máximas de 34°C: así estará el tiempo hasta el domingo

Merv: un perro con el corazón roto, una expareja en ruta y la Navidad que podría cambiarlo todo

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Uruguay laboratorio que

Desmantelan en Uruguay laboratorio que producía hachís para vender en Brasil e incautan 4.400 kilos de marihuana

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio

Merv: un perro con el corazón roto, una expareja en ruta y la Navidad que podría cambiarlo todo

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

DEPORTES

Egipto e Irán critican el

Egipto e Irán critican el partido del “Orgullo” del Mundial planeado en Seattle

El ranking de los 10 pilotos mejores pagados de la Fórmula 1 en 2025: en qué lugar quedó el campeón Lando Norris y una sorpresa

Real Madrid-Manchester City será el duelo más atractivo del cierre de la fecha 6 de la Champions League: la agenda de la jornada

La argentina que conquistó el mundo con el taekwondo y obtuvo un reconocimiento inédito en la historia: “Costó bastante”

Rumores de infidelidad y otra celebridad de por medio: los entretelones de la historia de amor de Lando Norris y Magui Corceiro