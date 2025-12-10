EN VIVO: el Instituto Nobel anunció que María Corina Machado llegará a Oslo recién “el miércoles por la noche o el jueves”

La líder opositora venezolana María Corina Machado no estará presente hoy en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la televisión pública noruega NRK. Será su hija, Ana Corina Sosa, quien acudirá en su nombre y leerá el discurso de aceptación durante la ceremonia programada a las 13:00 (12:00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo.
Machado había confirmado días antes su intención de asistir a Noruega para recoger el Nobel de la Paz, lo que habría supuesto su primera aparición pública desde enero. Desde Oslo, su hermana Clara Machado Parisca señaló a la emisora colombiana Blu Radio que la intención de María Corina era “estar aquí con nosotros” y expresaron la esperanza de que pudiera llegar “muy pronto”. En la capital noruega también se encuentran su madre, Corina Parisca, y su hija, acompañada por sus dos hermanos.
Durante estos días en Oslo también se encuentran destacados miembros de la oposición venezolana, entre ellos Edmundo González Urrutia, candidato presidencial y exiliado en España desde septiembre de 2024. Además, han sido invitados varios mandatarios latinoamericanos: los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa.
Ante la incertidumbre sobre su arribo, el director del Instituto, Kristian Berg Harpviken explicó que la hija de la galardonada, Ana Corina Sosa Machado, será quien reciba el reconocimiento y pronuncie el discurso en representación de Machado, conforme relató en declaraciones recogidas por AFP.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad, se suma a la lista de ganadores del Premio Nobel de la Paz que no pudieron asistir a la ceremonia de Oslo. Varios laureados enfrentaron prisión, prohibiciones de viaje, persecución política o riesgo de represalias, por lo que enviaron representantes o dejaron una silla vacía como señal de protesta.
La madre de la opositora venezolana María Corina Machado, Corina Parisca, dijo este miércoles que la premio Nobel de la Paz, pese a su ausencia en Oslo, estará bien representada en la entrega del galardón por su familia y “todos” los venezolanos, y prometió que la ex diputada no les defraudará en su lucha.
(Enviado especial a Oslo, Noruega) El Comité del Premio Nobel de la Paz había ajustado todos los detalles para entregar la prestigiosa distinción a María Corina Machado, pero la líder opositora al dictador Nicolás Maduro no concurrirá a la ceremonia prevista para hoy en el City Hall de Oslo.