EN VIVO: el Instituto Nobel anunció que María Corina Machado llegará a Oslo recién “el miércoles por la noche o el jueves”

La líder opositora venezolana María Corina Machado no estará presente hoy en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la televisión pública noruega NRK. Será su hija, Ana Corina Sosa, quien acudirá en su nombre y leerá el discurso de aceptación durante la ceremonia programada a las 13:00 (12:00 GMT) en el Ayuntamiento de Oslo.

Machado había confirmado días antes su intención de asistir a Noruega para recoger el Nobel de la Paz, lo que habría supuesto su primera aparición pública desde enero. Desde Oslo, su hermana Clara Machado Parisca señaló a la emisora colombiana Blu Radio que la intención de María Corina era “estar aquí con nosotros” y expresaron la esperanza de que pudiera llegar “muy pronto”. En la capital noruega también se encuentran su madre, Corina Parisca, y su hija, acompañada por sus dos hermanos.

Durante estos días en Oslo también se encuentran destacados miembros de la oposición venezolana, entre ellos Edmundo González Urrutia, candidato presidencial y exiliado en España desde septiembre de 2024. Además, han sido invitados varios mandatarios latinoamericanos: los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa.