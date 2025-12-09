Mundo

El multimillonario populista checo Andrej Babiš juró como nuevo primer ministro

La formación del gobierno, junto a partidos críticos de la Unión Europea, anticipa cambios en la postura internacional de la República Checa y reconfigura el equilibrio político en Europa Central

El líder del partido ANO, Andrej Babis, celebra tras los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias, en Praga, República Checa, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/David W Cerny/Foto de archivo

El multimillonario populista Andrej Babiš prestó juramento el martes como nuevo primer ministro de la República Checa, tras las elecciones parlamentarias de octubre, en un regreso al poder para el empresario.

Babiš, que fue primer ministro entre 2017 y 2021, prometió a los checos que “luchará por sus intereses en casa y en cualquier parte del mundo” y que hará todo lo posible para que la República Checa se convierta en “el mejor lugar para la vida en la tierra”.

El presidente Petr Pavel juró a Babiš como primer ministro. Pavel le había pedido que formara un nuevo gobierno después de que su partido, ANO (abreviatura del checo Akce Nespokojených Občanů, Alianza de Ciudadanos Descontentos​), obtuviera una amplia victoria en las elecciones del 3 y 4 de octubre y acordara formar un gobierno de coalición mayoritario con otros dos pequeños grupos políticos: el partido antiinmigrante Libertad y Democracia Directa y el partido derechista Motoristas por Sí Mismos.

El presidente checo, Petr Pavel, estrecha la mano del líder del partido ANO, Andrej Babis, el día de su nombramiento como nuevo primer ministro en el Castillo de Praga, República Checa, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Eva Korinkova

Los partidos acordaron crear un Gabinete de 16 miembros, en el que ANO ocuparía ocho puestos y la oficina del primer ministro. Los Motoristas tendrían cuatro y el Partido de la Libertad, tres.

La nueva alianza suma 108 escaños de los 200 que tiene la cámara baja del parlamento, relegando a la oposición a los cuatro partidos de centroderecha del gobierno prooccidental liderado por el primer ministro Petr Fiala.

No quedó claro de inmediato cuándo Pavel nombraría a todo el Gabinete. Se espera que su nombramiento cambie las políticas del gobierno.

El líder del partido ANO, Andrej Babis, el día en que el presidente checo, Petr Pavel, lo nombra nuevo primer ministro del país en el Castillo de Praga, República Checa, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Eva Korinkova

La nueva coalición seguirá los pasos de Hungría y Eslovaquia y evitará que el país apoye a Ucrania en la guerra que Rusia lleva casi cuatro años librando. Los miembros de la coalición critican a la Unión Europea y rechazan sus políticas, en particular las relativas al medio ambiente y la migración.

Babiš, de 71 años, todavía enfrenta cargos de fraude en un caso que involucra subsidios de la UE, y el nuevo parlamento tendrá que levantar su inmunidad oficial para que un tribunal emita un veredicto.

Después de perder las elecciones parlamentarias de 2021, fue derrotado por Pavel, un general retirado del ejército, en una votación para el cargo mayoritariamente ceremonial de presidente.

El presidente checo, Petr Pavel, observa mientras el líder del partido ANO, Andrej Babis, firma un documento el día en que Babis es nombrado nuevo primer ministro del país en el Castillo de Praga, República Checa, el 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Eva Korinkova

Babis fue designado después de cumplir una condición establecida por Pavel y anunciar públicamente que se desharía de sus principales negocios para evitar un conflicto de intereses que pudiera surgir de sus tratos privados y su estatus político.

Babiš posee alrededor de 200 empresas del conglomerado Agrofert. Afirmó que un fideicomisario independiente estará a cargo de Agrofert en un fondo fiduciario, mientras que la empresa estará bajo el control de un protector independiente hasta su fallecimiento, y posteriormente sus descendientes la heredarán.

Babiš también posee una red de clínicas y laboratorios, mientras que su aliado cercano de ANO es candidato a nuevo ministro de Salud.

(con información de AP)

