La amenaza de China ante la estrategia de seguridad de EEUU: “Taiwán es la primera línea roja que no puede cruzarse”

El presidente chino, Xi Jinping centro de mando de operaciones conjuntas de la Comisión Militar Central (AFP - Xinhua)

China defendió este lunes que la cooperación bilateral constituye la única opción viable en su relación con Estados Unidos, tras la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 por parte de Washington, en la que la prevención de un conflicto en el estrecho de Taiwán aparece como prioridad estratégica.

Durante una rueda de prensa, Guo Jiakun, portavoz de la Cancillería china, declaró que Beijing “siempre ha creído que cooperar beneficia a ambos y confrontar perjudica a los dos”, y subrayó que el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo “constituyen la única opción correcta y realista” para gestionar la relación entre ambos países. Guo añadió que China está dispuesta a trabajar junto a Estados Unidos para que los lazos “mantengan un desarrollo estable”, aunque enfatizó que Beijing “defenderá con firmeza” sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino (REUTERS/ARCHIVO)

El portavoz instó a Estados Unidos a avanzar en la misma dirección e implementar los consensos alcanzados por los líderes de ambos países, gestionar adecuadamente las diferencias y contribuir a la estabilidad global. Además, insistió en que Taiwán es una “parte inalienable” del territorio chino y que la cuestión taiwanesa constituye “la primera línea roja que no puede cruzarse” en las relaciones bilaterales. Guo exigió también a Washington que “detenga” cualquier apoyo a las fuerzas “separatistas” taiwanesas.

Estados Unidos marcó el pasado viernes como prioridad impedir un conflicto en el estrecho de Taiwán, dando a conocer que mantener la superioridad militar es “fundamental para evitar cualquier agresión”. Según la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 publicada por la Casa Blanca, un ataque a la isla “debería representar un costo demasiado alto para los posibles agresores”, estableciendo entre sus prioridades “preservar la superioridad militar” estadounidense.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos prioriza la prevención de un conflicto en el estrecho de Taiwán (REUTERS/ARCHIVO)

El documento reafirma la histórica política de “rechazar cambios unilaterales al ‘statu quo’ en la región del Indo‑Pacífico”, y subraya la importancia de “preservar la estabilidad regional mediante la combinación de preparación militar, diplomacia estratégica y apoyo a aliados”. Además, identifica la competencia con China como un pilar de la política exterior de Washington, y prioriza el refuerzo a las alianzas regionales y la preparación para contingencias que incrementen la capacidad de disuasión frente a amenazas externas.

Desde hace más de siete décadas, Estados Unidos ha suministrado armas a Taipéi y ha mantenido abierta —aunque sin relaciones diplomáticas oficiales— la posibilidad de intervenir en defensa de la isla en caso de conflicto con Pekín. Por su parte, China considera a Taiwán como parte inseparable de su territorio y no descarta el uso de la fuerza, posición rechazada por el Gobierno taiwanés, que insiste en que el futuro político de la isla solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.