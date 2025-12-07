Mundo

Nuevo caso de corrupción en el régimen chino: las autoridades investigan al presidente de la mayor aseguradora de propiedades estatal

El acusado en cuestión es Yu Ze, presidente de PICC Property and Casualty

PICC Property and Casualty es la mayor aseguradora de propiedades en China (Reuters)

Yu Ze, presidente de PICC Property and Casualty, está bajo investigación por presunta corrupción, informaron organismos estatales de China el sábado. Las autoridades atribuyen a Yu Ze, de 54 años, de “graves violaciones de regulaciones y leyes”.

Este hombre asumió la presidencia de PICC Property and Casualty, la mayor aseguradora de propiedades de China, en 2023, y también ejercía como vicepresidente del grupo holding, People’s Insurance Company (Group) of China (PICC). El comunicado oficial no especificó los delitos atribuidos, aunque el término empleado suele asociarse con sobornos o corrupción sistémica.

La reacción institucional de la aseguradora se difundió mediante una notificación a la Bolsa de Valores de Hong Kong. De acuerdo con The Standard, la compañía observó “fluctuaciones inusuales” en el precio y volumen de sus acciones y reconoció la existencia de rumores sobre directivos de alto nivel, asegurando que “se está verificando la situación relevante”.

La firma sostuvo que sus operaciones continuaban bajo la normativa vigente y, tras una revisión interna, afirmó no tener conocimiento de motivos concretos para la volatilidad registrada.

PICC Property and Casualty enfrenta investigaciones por supuestos casos de corrupción en su alta dirección (Reuters)

En jornadas recientes, aumentaron las especulaciones sobre el destino de Yu Ze. El lunes, las acciones de PICC Group descendieron casi un 6 % en la bolsa de Hong Kong, mientras los títulos de PICC Property and Casualty cayeron cerca de 4 %. El martes, ambos valores recuperaron más del 3 %, en línea con las aclaraciones de la empresa sobre la estabilidad operativa.

La investigación se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada desde 2012 por el presidente de China, Xi Jinping, quien señaló la corrupción como la “mayor amenaza” para el Partido Comunista de China (PCCh) y, en enero, instó públicamente a “ganar resueltamente la dura y prolongada batalla” contra este fenómeno.

Xi Jinping declaró que la corrupción representa la mayor amenaza para la estabilidad del país (Reuters)

En su posicionamiento público, PICC Property and Casualty reiteró el cumplimiento de todas las exigencias regulatorias y negó poseer información confidencial no divulgada que explique la volatilidad bursátil. Según la presentación enviada a la bolsa de Hong Kong, la empresa afirmó: “La compañía está actualmente verificando la situación relevante”, en referencia a los rumores sobre sus ejecutivos.

Bajo este contexto, decenas de altos funcionarios estatales y corporativos han sido condenados desde el inicio de la campaña por sobornos y otras irregularidades.

El caso de Yu Ze sigue la línea de investigaciones recientes a otros ciudadanos, con problemas con la justicia, en concordancia con el objetivo del PCCh de reforzar la disciplina interna y el control en sectores estratégicos del aparato económico.

Hace unas semanas, las autoridades chinas expulsaron del Partido Comunista a Wang Huimin, exalto funcionario del regulador bursátil, por cometer graves violaciones de disciplina y leyes. Según los órganos anticorrupción, Wang abusó de su poder, aceptó sobornos y usó su influencia para beneficiar a terceros en operaciones financieras y promociones laborales.

(Con información de EFE)

