El canciller alemán visitó el Museo del Holocausto y reafirmó que “Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel”

El canciller alemán, Friedrich Merz, se dirige a los medios de comunicación junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (no aparece en la imagen), durante una conferencia de prensa conjunta en Jerusalén, el domingo 7 de diciembre de 2025. Ariel Schalit/Pool vía REUTERS

El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó en su visita este domingo al Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén la “perdurable responsabilidad histórica” de Alemania por el asesinato de seis millones de judíos a manos de ciudadanos alemanes.

Merz arrancó con la visita al museo su segundo día de visita oficial a Israel, tras lo que mantiene una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

De esta manera, se ha convertido en el primer canciller alemán y en el primer líder de un gran país europeo en viajar al país desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Netanyahu por su posible implicación en crímenes de guerra en Gaza.

En el Yad Vashem, Merz pronunció unas palabras en recuerdo de los judíos asesinados durante el Holocausto.

El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en una ceremonia de colocación de coronas florales en el Salón del Recuerdo durante su visita al Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 7 de diciembre de 2025. John Wessels/Pool vía REUTERS

“Inclino mi cabeza en deferencia a los 6 millones de hombres, mujeres y niños de toda Europa que fueron asesinados por alemanes por ser judíos. Garantizaremos que el recuerdo del atroz crimen de la ‘shoá’ (Holocausto en hebreo) perpetrado por alemanes contra el pueblo judío se mantenga vivo”, dijo el canciller.

Tras visita el museo, afirmó que allí “la perdurable responsabilidad histórica de Alemania se hace palpable”.

“Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto quedará para siempre de forma inextricable en la esencia de nuestra relación”, concluyó Merz.

Su visita comenzó este sábado con una reunión con el presidente israelí, Isaac Herzog, tras la que también aseguró que Alemania está del lado de Israel, un país que, dijo, “tiene derecho a defenderse y a existir”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, flanqueado por Dani Dayan, presidente del Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem, visita el Salón de los Nombres del Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén el 7 de diciembre de 2025. JOHN WESSELS/Pool vía REUTERS

Las relaciones entre Israel y Alemania se tensaron -en parte por la presión de un sector de la sociedad alemana para romper vínculos debido a la ofensiva en Gaza que ha dejado más de 70.000 muertos- cuando en agosto el país europeo impuso restricciones a las exportaciones de armamento a Israel.

Sin embargo, tras la entrada en vigor del alto el fuego el pasado octubre en la Franja palestina, Alemania decidió levantar estas medidas de forma efectiva.

En otro paso más hacia la normalización de relaciones, en los últimos días Alemania se convirtió en el primer país europeo en integrar el sistema de defensa israelo-estadounidense Arrow 3 para interceptar misiles balísticos, uno de los más sofisticados del mundo para dicho cometido.

Abstención de Alemania a extensión de la UNRWA

Dos semanas antes, el 20 de noviembre concretamente, Alemania hizo otro guiño positivo a Israel absteniéndose en la Asamblea General de la ONU durante la votación preliminar sobre la prórroga de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), cuyo mandato pretende renovarse en 2026 hasta 2029.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente israelí, Isaac Herzog, asisten a una reunión en la residencia presidencial en Jerusalén, el 6 de diciembre de 2025. Abir Sultan/Pool vía REUTERS

Y es que el Gobierno de Netanyahu ha acusado repetidamente a la UNRWA sin pruebas concluyentes de estar infestada de “terroristas de Hamas”.

La abstención de Alemania, alineándose con otros quince países que manifestaron reservas respecto al funcionamiento y la gestión de la organización, fue un gesto histórico, pues desde la fundación de la UNRWA en 1949 siempre había votado a favor de sus extensiones de mandato.

Llamada previa al presidente palestino

Por otra parte, el canciller alemán también mantuvo una conversación telefónica este sábado con el presidente palestino, Mahmud Abás, a quien instó a realizar las reformas necesarias para que pueda desempeñar un papel constructivo en la nueva Gaza.

La cancillería alemana reiteró en un comunicado tras la llamada con Abás que el objetivo final debe ser la solución de los dos Estados, uno palestino y uno israelí, ya que esta perspectiva es la que más posibilidades brinda de alcanzar “una paz duradera y seguridad” para ambos pueblos.

