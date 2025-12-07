Bogdan Zawadewicz, analista geopolítico del Banco Polaco de Desarrollo: “Ucrania es el último capítulo del colapso de la Unión Soviética”

Bogdan Zawadewicz es jefe de Análisis de Riesgos Geopolíticos del Banco Polaco de Desarrollo (BGK). Polonia se ha consolidado como un actor esencial en la canalización de fondos de la UE, priorizando el apoyo a las PYMEs y a los municipios ucranianos.

Bogdan Zawadewicz viajó más de 11.000 kilómetros desde Varsovia para hablar de transformación económica, pero su mensaje sobre Ucrania es mucho más complejo que simples cifras de reconstrucción. Como jefe de Análisis de Riesgos Geopolíticos del Banco Polaco de Desarrollo (BGK), institución que gestiona programas de garantías para pequeñas y medianas empresas ucranianas, este especialista tiene una perspectiva privilegiada sobre los desafíos reales que enfrenta el país en guerra.

En una entrevista con Infobae durante su visita a Buenos Aires para participar en un seminario sobre transformación económica organizado por la embajada polaca, Zawadewicz expone una visión que va más allá de los daños físicos. “Esta guerra, aunque es una catástrofe y una tragedia, también tiene un impacto transformador positivo tanto en la UE como en Ucrania”, afirma este politólogo y analista con experiencia en instituciones como el Centro de Estudios Orientales (OSW) y la London School of Economics.

—¿Cómo define el objetivo de la Unión Europea respecto al futuro de Ucrania más allá de la asistencia militar inmediata?

—Creo que la mayoría piensa en Ucrania en términos de seguridad, pero para mucha gente en Bruselas, en la Comisión Europea, esto es, fundamentalmente, un proyecto civilizatorio. En 10-20 años, Ucrania tiene la oportunidad de convertirse en un nuevo Estado miembro de la UE, con una economía totalmente integrada y un nivel de vida mucho más alto que el ruso. Lo que está en juego es también el destino de Bielorrusia y Moldavia y otras repúblicas postsoviéticas. Si tenemos éxito con Ucrania, podría haber un efecto dominó. Los rusos lo saben muy bien. Hay quienes dicen que la historia de Ucrania es la última etapa del colapso de la Unión Soviética.

—El Banco Polaco de Desarrollo (BGK) está involucrado en la financiación. ¿Cómo se diseña la ayuda para evitar que los fondos acaben en manos de las estructuras oligárquicas que tradicionalmente dominan la economía ucraniana?

—La estrategia es ofrecer instrumentos financieros preferenciales a los municipios locales, las empresas de servicios públicos y las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Esto es crucial, ya que para la UE es una forma de evitar las estructuras oligárquicas. Intentamos crear un ecosistema alternativo y competitivo, distinto del modelo de capitalismo depredador extractivo que ha prevalecido en Ucrania. Este es un plan a largo plazo con una agenda transformadora para el estado y la economía ucranianos.

—¿Este apoyo financiero está supeditado a la implementación de reformas estructurales?

—Sí. Hay un mecanismo de condicionalidad para el gobierno ucraniano, una lógica de “zanahoria y palo”. Reciben el dinero siempre y cuando implementen las reformas y muestren progresos en su integración con la UE. Creo que, después de la guerra, los oligarcas se retirarán de algunas áreas de manera negociada y controlada. Conservarán algunos activos, pero estos serán significativamente más pequeños. Gradualmente, el capital extranjero fluirá y el país se transformará. Ucrania también se está convirtiendo en un gran laboratorio, un experimento. Hay una convicción en la Comisión Europea de que este es un proyecto que no puede terminar en fracaso. La pregunta fundamental para la élite ucraniana es qué modelo económico desean para impulsar su futuro crecimiento. Esta guerra, aunque es una catástrofe y una tragedia, también tiene un impacto transformador positivo.

Para Zawadewicz, la guerra también tiene "un impacto transformador positivo": "En 10-20 años, Ucrania tiene la oportunidad de convertirse en un nuevo Estado miembro de la UE" (REUTERS/Gleb Garanich)

—Más allá de las finanzas y la corrupción, ¿cuál es el riesgo estructural más urgente que debe mitigar Ucrania?

—La crisis demográfica y la escasez de mano de obra cualificada. Ucrania ha perdido una porción significativa de su población. Víctimas de la guerra, refugiados, desplazados. Esta es la mayor tragedia. La pérdida de población es, en cierta medida, irreversible a corto plazo. La estructura social y demográfica ha cambiado hasta el punto de que habrá un problema con la reproducción. Estos son problemas de larga duración. A diferencia de los daños materiales, que se pueden reconstruir, estos cambios en la población son, en cierta medida, irreversibles.

—¿Qué se puede hacer al respecto?

—Resolver las cuestiones demográficas y laborales requerirá un nivel muy muy alto de coordinación de políticas. Hay que tener un plan: pensar en la inmigración para llenar los vacíos creados por la guerra; intentar crear un sistema de iniciativas para que los refugiados regresen, lo cual será un gran desafío; y pensar en todos esos hombres en el ejército, cómo desmovilizarlos de manera flexible y reincorporarlos al mercado laboral, porque la economía los necesitará. Ucrania está buscando modelos en el extranjero, como el de Israel, sobre cómo desmovilizar o tener un modelo mixto donde, por ejemplo, la gente trabaja cuatro días y el resto de la semana está en el ejército.

—¿Cómo responde Ucrania a la campaña rusa contra su infraestructura energética?

—Están implementando la descentralización energética, invirtiendo en sistemas de energía renovable, generadores de energía y centrales eléctricas más pequeñas -están actualmente trabajando en ello- que suministran electricidad a comunidades específicas. Si una ciudad es atacada, el sistema está descentralizado, lo que evita un apagón nacional. Esta es también una lección importante para nosotros en Europa; quizás deberíamos repensar la estructura de nuestros sistemas energéticos para hacerlos más resilientes.

Según Zawadewicz, Ucrania responde con descentralización energética: "Si una ciudad es atacada, el sistema está descentralizado, lo que evita un apagón nacional" (REUTERS/Gleb Garanich)

—Polonia, un país en primera línea en el flanco oriental de la OTAN, ha aumentado su gasto militar. ¿Se está utilizando para algo más que defensa?

—El gasto militar, en general, no es de naturaleza de inversión, pero en Polonia estamos trabajando para integrarlo en la política industrial. Una parte significativa de los fondos se destina a la tecnología de doble uso (con aplicaciones militares y civiles). La idea es que la industria de defensa polaca, junto con sus subcontratistas, genere valor añadido para el crecimiento económico y el desarrollo industrial del país.

—¿Cómo afecta la guerra híbrida rusa a Polonia y al resto de Europa?

—La guerra híbrida utiliza la desinformación para polarizar y explotar las divisiones. Por ejemplo, en Polonia, cuando hay incidentes como drones en nuestro espacio aéreo, inmediatamente se lanzan campañas para culpar a los ucranianos, buscando socavar nuestro apoyo. Rusia explota la principal debilidad de Europa: una población que envejece, que es adversa al riesgo y que carece del dinamismo político para llevar a cabo reformas estructurales.

Sistema de defensa aérea Patriot en el aeropuerto de Varsovia. Polonia ha aumentado significativamente su gasto militar y busca integrarlo en su política industrial: "La idea es que la industria de defensa polaca genere valor añadido para el crecimiento económico", explica Zawadewicz (REUTERS/Kacper Pempel)

—¿Cuál es el escenario más realista para un acuerdo de paz o un cese al fuego?

—Esta es mi opinión personal, no la posición del banco. Hay dos posibles momentos en que se podría alcanzar: o lo hacemos ahora, o en algún momento en la primavera del próximo año. Sin embargo, mi opinión personal es que cualquier acuerdo será solo para comprar tiempo. Rusia volverá a hacerlo en tres, cinco o seis años, a menos que ocurra un evento impredecible en Moscú, como sucedió con el colapso de la Unión Soviética.

—Si se llega a un acuerdo, ¿cuáles son las garantías de seguridad mínimas que Ucrania necesita obtener de Occidente?

—Necesitan obtener garantías de seguridad permanentes y acelerar su integración con la UE. La membresía en la OTAN no es una opción inmediata. La integración en la UE sí lo es, ya que la Unión está evolucionando de ser solo un bloque económico a ser una comunidad de seguridad con ambiciones de desarrollar capacidades militares propias. Pero lo más importante es que no debe decidirse por encima de las cabezas de los ucranianos.

—¿Cuál sería el error de cálculo más peligroso que Occidente podría cometer en su estrategia hacia Ucrania?

—No abrazar o no comprender completamente la dinámica local. Tenemos una sociedad fuertemente militarizada. Ahora hay 800.000 soldados. Algunos de ellos podrían no aceptar cualquier tipo de acuerdo con Rusia. Esto puede generar escenarios impredecibles.

—¿Ve riesgo de caos o desestabilización interna tras un alto el fuego?

—Sí. Existe la posibilidad de que las cosas se salgan de control. Además, Rusia intentará explotar todas las divisiones políticas y sociales que existan. El riesgo es que tengamos veteranos traumatizados regresando, crimen organizado y tráfico de armas, como sucedió en los Balcanes. La asistencia occidental será crucial para ayudar al Estado ucraniano a controlar esta situación social post-conflicto.

Un soldado ucraniano camina por las calles de Kiev. El analista polaco advierte que los 800.000 soldados actualmente en servicio representan un desafío clave para cualquier acuerdo de paz. (REUTERS/Alina Smutko)

—A pesar de todos estos riesgos, ¿mantiene el optimismo sobre el futuro de Ucrania?

—A diferencia de lo que se lee en los medios, yo veo muchos aspectos positivos porque estoy cerca de este proceso. Veo mucho compromiso. En Bruselas, en los países occidentales, en Polonia, es lo mismo. Hay muchas maniobras y discursos políticos, pero a menudo encubren los procesos reales, que son mucho más favorables y positivos para Ucrania. Incluso (el primer ministro húngaro) Orbán y el (eslovaco) Fico, que son supuestamente prorrusos, al final del día votan a favor de Ucrania y apoyan la asistencia de la UE. Soy optimista. También veo cómo los rusos están perdiendo influencia en los Balcanes y en Moldavia.

—La asistencia occidental, entonces, continuará por mucho tiempo.

—Por supuesto. La asistencia financiera para Ucrania será necesaria durante muchos, muchos años después de que termine la guerra. No solo financiera, sino también social. Pero si tenemos éxito con Ucrania, podría cambiar el destino de toda la región postsoviética. Por eso digo que es un proyecto civilizatorio con grandes implicaciones geopolíticas.

Perfil del analista: Bogdan Zawadewicz

Bogdan Zawadewicz durante el seminario organizado por la Embajada de Polonia en Buenos Aires. El experto defiende que el gasto militar debe ser un motor de política industrial (Créditos: Embajada de Polonia)

Jefe de Análisis de Riesgos Geopolíticos en el Banco Nacional de Desarrollo de Polonia (BGK), la institución clave en la promoción del desarrollo económico y la inversión polaca, incluyendo los proyectos de asistencia a Ucrania.

Formación y Experiencia: Graduado en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Varsovia, Zawadewicz es un reconocido experto en la dinámica de Europa del Este y los Balcanes. Ha colaborado con instituciones académicas como el Center for Eastern Studies (OSW), el Leibniz Institute y la London School of Economics (LSE).

Especialización: Su trabajo se ha centrado en el análisis de conflictos congelados y descongelados, incluyendo experiencia como consultor en cuestiones relativas a la guerra de Bosnia y Herzegovina.

Contexto de la entrevista: La conversación se llevó a cabo en el marco del seminario “Diálogo Polonia–Argentina sobre la Transformación Económica” en Buenos Aires, organizado para intercambiar experiencias sobre la construcción de un Estado y una economía modernos.