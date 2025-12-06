Merz realiza su primera visita a Israel como canciller de Alemania en un intento de recomponer las relaciones bilaterales

Merza realiza su primera visita a Israel como canciller de Alemania

El canciller alemán, Friedrich Merz, viaja a Israel este sábado en su primera visita desde que asumió el cargo, con el objetivo de reafirmar los sólidos lazos que se vieron afectados durante la guerra de Gaza.

Tras una escala en Jordania para reunirse con el rey Abdullah II, el canciller alemán llega este sábado a territorio israelí, donde el domingo mantendrá un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

También se espera que el líder alemán visite el monumento conmemorativo del Holocausto Yad Vashem.

Dado el oscuro legado del asesinato de judíos por parte de la Alemania nazi, los líderes alemanes han considerado desde hace tiempo el apoyo incondicional a Israel como un pilar fundamental de la política exterior del país.

En un discurso pronunciado en septiembre para celebrar la reapertura de la sinagoga de Múnich, gravemente dañada por los nazis, Merz luchó visiblemente por contener las lágrimas y se le quebró la voz.

Sin embargo, los lazos entre Israel y Alemania se vieron afectados durante la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, el más mortífero en la historia del país.

Merz, quien asumió el poder en mayo de este año, ha criticado repetidamente la implacable campaña militar de Israel. En agosto tomó medidas para restringir la venta de armas para su uso en Gaza.

Desde su llegada a la cancillería de Alemania, Merza tuvo algunos cortocircuitos con Israel por la ofensiva en Gaza (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Desde que el acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos puso fin a los combates a gran escala, Alemania ha levantado dichas restricciones a la exportación.

Por su parte, este sábado por la mañana, antes de partir de Berlín, Merz habló con el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas.

Un portavoz afirmó que el canciller alemán subrayó el apoyo de su país a una solución de dos Estados, pero instó a Abbas a impulsar las “reformas urgentemente necesarias” de la AP para desempeñar un “papel constructivo” en el orden de posguerra.

‘Señal de apoyo’

Tras las recientes tensiones, Israel espera una “señal de apoyo continuo” de Merz, declaró Michael Rimmel, director de la oficina en Jerusalén de la Fundación Konrad Adenauer, afiliada a la CDU (Centros Demócratas Cristianos) de centroderecha de Merz.

Las relaciones germano-israelíes se han tensado en los últimos dos años, pero siguen “mejor de lo que muchos creen”, declaró Rimmel a AFP.

Sin embargo, afirmó que Berlín tiene poca influencia perceptible sobre el gobierno de Netanyahu, que ha seguido adelante con los asentamientos en Cisjordania a pesar de las protestas de Berlín, y desestimó los llamamientos a una solución de dos Estados.

“Ciertamente, el presidente Trump y los estadounidenses tienen mayor influencia”, afirmó Rimmel, señalando que el presidente estadounidense logró presionar a Netanyahu para que aceptara el alto el fuego en Gaza.

Gil Shohat, director de la oficina en Tel Aviv de la Fundación Rosa Luxemburg, afiliada al partido de extrema izquierda alemán Die Linke, criticó duramente a Merz por el viaje. Shohat argumentó que Merz, en realidad, está ofreciendo apoyo político a Netanyahu y al gobierno israelí.

El presidente Donald Trump conversa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén. Evan Vucci/Pool vía REUTERS

Acuerdos de defensa

Aunque las críticas públicas de Merz a Israel fueron inusuales para un líder alemán, se midieron según los estándares internacionales.

Merz ofreció recientemente su apoyo incondicional a Israel mientras las emisoras europeas sopesaban la posibilidad de excluir al país del Festival de la Canción de Eurovisión, calificando tal posibilidad de “escandalosa”.

La decisión de incluir a Israel en el próximo evento de Eurovisión, tomada el jueves, fue recibida con entusiasmo en Berlín, a pesar de provocar boicots de España, Países Bajos y otros países. Sin embargo, a pesar de los estrechos vínculos, funcionarios alemanes han declarado que actualmente no hay planes para invitar a Netanyahu —quien enfrenta una orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Gaza emitida por la Corte Penal Internacional (CPI)— a Berlín.

Merz, poco después de la victoria electoral de su partido en febrero, prometió invitar al líder israelí y le comunicó telefónicamente que no sería arrestado.

Las tensiones en las relaciones germano-israelíes tampoco han interrumpido los vínculos militares clave. La semana pasada, Alemania puso en funcionamiento la primera fase del escudo antimisiles Arrow, de fabricación israelí.

Según se informa, el acuerdo de 4.500 millones de dólares fue el mayor acuerdo de exportación de armas en la historia de Israel, y Berlín también ha recurrido a empresas israelíes en busca de ayuda para la defensa contra drones.

La Sociedad Germano-Israelí, que afirmó que la visita de Merz debe tener como objetivo “reparar las dañadas relaciones germano-israelíes”, también señaló que los lazos de defensa “han sufrido una reversión desde hace mucho tiempo”.

“Israel ya no depende de la tecnología alemana, sino que la defensa alemana depende de la tecnología israelí”.

La conversación con Abbas

Merz instó este sábado al jefe de la Autoridad Palestina a realizar las reformas necesarias para que pueda desempeñar un papel constructivo en el orden postbélico en Gaza.

En un breve comunicado, la cancillería señaló que la “extensa” llamada transcurrió en una “atmósfera amistosa”.

“El canciller subrayó su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y saludó la postura cooperativa de la Autoridad Palestina al respecto. Ahora la Autoridad Palestina debería emprender urgentemente las reformas necesarias”, indicó el comunicado, citando indirectamente las palabras de Merz.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás. EFE/ Atef Safadi

“Si lo consiguiese, podría desempeñar un papel constructivo en el orden postbélico”, continuó la nota, con respecto a la segunda fase del plan de paz y a los planes para dotar a Gaza de un sistema de Gobierno tras un eventual desarme del grupo terrorista Hamas.

La cancillería reiteró que el objetivo final debe ser una solución con dos Estados, uno palestino y uno israelí, ya que esta perspectiva es la que más posibilidades brinda de alcanzar “una paz duradera y seguridad” para ambos pueblos, según Berlín.

(Con información de AFP)