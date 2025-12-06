Kaja Kallas reconoció que algunas críticas de Donald Trump “son ciertas”: “Europa subestimó su propio poder frente a Rusia”

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo este sábado durante una intervención en el Foro de Doha, en Qatar, que algunas de las críticas a Europa en la nueva hoja de ruta de política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, “son ciertas”, señalando que “Europa ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia”.

“Por supuesto que hay muchas críticas, pero creo que algunas de ellas también son ciertas”, dijo la alta representante en el panel sobre mediación junto al primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán; el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares; y, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

“Si nos fijamos en Europa, por ejemplo, ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia. Quiero decir, deberíamos tener más confianza en nosotros mismos, eso es seguro”, añadió.

Trump publicó el pasado viernes la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

Entre los principales problemas señalados por EE.UU. se incluyen “actividades de la Unión Europea y otras organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad; y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos”.

“Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria”, añade el documento, que asegura que el objetivo de Estados Unidos “debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual”.

Kallas aseguró que Estados Unidos sigue siendo “el mayor aliado” de la UE y que, según su lectura del documento, la UE también sigue siendo el mayor aliado de EE.UU.

“Creo que no siempre hemos estado de acuerdo en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue ahí. Somos los mayores aliados y debemos permanecer unidos”, apuntó.

El gobierno de Estados Unidos presentó una nueva estrategia de seguridad nacional que busca reafirmar la presencia de Washington en el hemisferio occidental. El documento fue publicado este viernes por la Casa Blanca, el cual refuerza la filosofía de “EEUU Primero”, que favorece la no intervención en el extranjero, cuestiona décadas de relaciones estratégicas y prioriza los intereses estadounidenses por encima de todo.

La estrategia estadounidense “está motivada sobre todo por lo que funciona para Estados Unidos, o, en dos palabras, ‘Estados Unidos Primero’”, afirma el documento.

Esta es la primera estrategia de seguridad nacional, un documento que la administración está obligada por ley a publicar, desde el regreso del presidente republicano, Donald Trump, al cargo en enero. Esto supone una diferencia con el rumbo establecido por la administración demócrata del presidente Joe Biden.

Estados Unidos busca negociar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, que ya dura casi cuatro años, un objetivo que, según la estrategia de seguridad nacional, es de vital interés para Estados Unidos. Sin embargo, el documento deja claro que Estados Unidos desea mejorar su relación con Rusia tras años en los que Moscú fue tratado como un paria global, y que poner fin a la guerra es un interés fundamental para Estados Unidos para “restablecer la estabilidad estratégica con Rusia”.

El documento también critica a los aliados europeos de Estados Unidos. Este año, estos se han encontrado en ocasiones en desacuerdo con los enfoques de la Casa Blanca sobre algunos temas como la guerra entre Rusia y Ucrania y se enfrentan a desafíos económicos internos, así como a una crisis existencial, según Estados Unidos.

El estancamiento económico en Europa “se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización”, afirma el documento estratégico.

Estados Unidos sugiere que Europa se está debilitando debido a sus políticas migratorias, la disminución de la natalidad, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, así como a una pérdida de identidad nacional y de confianza en sí misma.

“Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Por lo tanto, no es evidente si ciertos países europeos tendrán economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables”, afirma el documento. “Muchas de estas naciones están redoblando sus esfuerzos en su rumbo actual. Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere la confianza en sí misma como civilización”.

(Con información de EFE)