Australia anunció sanciones y prohibiciones contra ministros talibanes por el “desprecio” a los derechos de mujeres y niñas

Las autoridades australianas han decidieron aplicar medidas restrictivas a miembros del régimen afgano, en respuesta a la situación de los derechos fundamentales de mujeres y menores en ese país

Las autoridades talibanes conmemoran el
Las autoridades talibanes conmemoran el tercer aniversario de la toma del poder por el gobierno afgano en Kandaha, el 14 de agosto de 2024 (EFE/Qudratullah Razwan)

El Gobierno australiano anunció este sábado la aplicación de sanciones financieras y restricciones de viaje contra tres ministros y un alto funcionario del gobierno talibán en Afganistán, en respuesta al deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país.

“La situación en Afganistán sigue siendo motivo de profunda preocupación para Australia. Los talibanes continúan demostrando su desprecio por los derechos, las libertades y el bienestar del pueblo afgano, en particular de las mujeres y las niñas”, expresó la ministra de Exteriores, Penny Wong, en un comunicado.

Las sanciones alcanzan al ministro para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Muhammad Khalid Hanafi; al ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem; al ministro de Justicia, Abdul-Hakim Sharei; y al presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani. Estas autoridades son señaladas de involucrarse en la opresión sistemática contra mujeres y menores, y de socavar el buen gobierno, limitando el acceso a la educación, empleo y participación pública femenina.

Australia, que retiró sus tropas de Afganistán en 2021 tras haber desplegado 39.000 militares entre 2001 y 2021, es el país fuera de la OTAN que más soldados aportó durante la guerra contra los talibanes y en la capacitación de las fuerzas afganas.

Desde la vuelta al poder de los talibanes en agosto de 2021, el régimen es objeto de reiteradas críticas internacionales por las severas restricciones impuestas a los derechos y libertades de mujeres y niñas, mientras los talibanes defienden su accionar basándose en su interpretación de la ley islámica y las tradiciones locales.

La ministra australiana de Asuntos
La ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, observa al primer ministro Anthony Albanese durante una conferencia de prensa (REUTERS)

La crisis en Afganistán, agravada por décadas de conflicto, creciente inestabilidad política y la retirada de las fuerzas internacionales en agosto de 2021, ha generado millones de desplazados y refugiados, quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad y requieren asistencia humanitaria urgente.

Versiones cruzadas en un enfrentamiento fronterizo

Este mismo viernes, un tiroteo registrado durante la noche en un importante cruce fronterizo entre Pakistán y Afganistán provocó la muerte de cuatro civiles, según informó este sábado el gobernador del distrito afgano de Spin Boldak. Se trata del más reciente episodio de violencia en una zona frecuentemente afectada por tensiones bilaterales.

En Chaman, ciudad fronteriza del lado paquistaní, el hospital local indicó que tres personas fueron atendidas y dadas de alta tras sufrir heridas leves durante el incidente. Ambas partes se culparon mutuamente por haber iniciado el enfrentamiento con un ataque “no provocado”.

Las autoridades talibanes en Afganistán pidieron el pasado jueves “garantías firmes” por parte de Pakistán como condición para la reapertura de los pasos fronterizos y rutas comerciales. La petición surge en medio de reportes sobre la autorización de Islamabad para el paso de convoyes humanitarios de Naciones Unidas hacia Afganistán.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid
El portavoz talibán Zabihullah Mujahid (REUTERS/Ali Khara)

“Las rutas comerciales con Pakistán se reabrirán cuando se obtengan garantías firmes del Gobierno paquistaní, de modo que en el futuro estas rutas no se cierren debido a presiones políticas, usos ilegales o presiones sobre la gente, y se protejan los derechos de los comerciantes y los pueblos de ambos países”, declaró el portavoz del régimen talibán.

(Con información de EFE)

